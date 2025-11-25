Любопитно

Директна елиминация определя съдбата на капитаните в “Игри на волята”

Ръждавичка и Радостина излизат на Арената за решаващ лидерски дуел

25 ноември 2025, 15:52
Отдаваме почит на свещеномъченик Климент Римски и на св. Климент Охридски

Мария Петрова: Майчинството ме промени повече от световните титли

Най-красивата българка: Волейболистката Симона Бакърджиева стана Мис България 2025 (ВИДЕО)

Пекин от “Игри на волята”: Харесвах Ивайло като играч! (ВИДЕО)

Дара Екимова и Искрата са новата звездна двойка на България! (ВИДЕО)

Д-р Пекин беше елиминирана от “Игри на волята”

„6-7“ отново в играта: Новата теория, свързана с Шекспир, за смисъла на детската мания

Поредна загуба гарантира елиминацията на един от Безименните в “Игри на волята”

В ълнуващ капитански дуел очаква зрителите на екстремното риалити “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Лидерите на Безименните и Феномените, Радостина и Ръждавичка, ще се изправят една срещу друга в зрелищен сблъсък, след който една от тях ще се раздели с мечтата за победа.

Още със стъпването си на Арената, двете Амазонки ще узнаят, че днешното им съревнование няма да е само за надмощие във Войната на племената, но и за оцеляване. Изпълненото с препятствия трасе ще изпита точността, издръжливостта и аналитичното мислене на участничките.

Междувременно в Резиденцията и Изолатора поредица стратегически ходове може да пренаредят пластовете в двата лагера, но кой ще бъде в по-изгодна позиция накрая?

Чия приказка приключва и чия продължава уверено напред към финалите на надпреварата?

Гледайте в премиерния епизод на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

CNN: Украйна е приела мирния план на САЩ

Кой е по-ербап - битката за паркинга на пл. „Александър Невски“

Първи коментар от Киев за мирното предложение

Европейски съд: Страна от ЕС трябва да признае гей брак, сключен в друга държава членка

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

4 възможни причини защо кучето ви отказва да яде

Учени откриха скрита промяна в кръвта, причиняваща дълъг COVID
Учени откриха скрита промяна в кръвта, причиняваща дълъг COVID

23 ноември: Ужас на АМ „Струма“ - 45 жертви, 12 от тях деца
23 ноември: Ужас на АМ „Струма“ - 45 жертви, 12 от тях деца

Рязко застудяване в неделя, дъждът преминава в сняг
Рязко застудяване в неделя, дъждът преминава в сняг

<p>Най-красивата българка: Коя е новата Мис България (ВИДЕО)</p>
Най-красивата българка: Коя е новата Мис България (ВИДЕО)

<p>Делото за смъртта на Пламен Пенев започна в Стара Загора</p>

Срещу подсъдимия Живко Стойчев са повдигнати обвинения, че на 30 декември 2023 г. е причинил по непредпазливост смъртта на Пламен Пенев

30 години по-късно: Историята зад интервюто, което промени живота на Даяна

Анди Уеб разказва как съдбовното интервю на покойната принцеса Даяна промени хода на историята

Лавров: Европа пропиля шанса за Украйна, Макрон само мечтае

Лавров добави, че Русия приветства първоначалната версия на американския план за Украйна и очаква редактираната версия

Градушка връхлетя Австралия, бурята остави десетки хиляди без електричество

Австралийското бюро по метеорология съобщи, че в Бризбейн през нощта са били регистрирани градушки с размер до 14 см

<p>Хиляди уязвими вече с достъп до лични документи</p>

Зафиров подчерта значителния напредък на правителството в решаването на проблема с липсата на лични документи сред уязвимите общности

Месец преди Коледа и Нова година: Каква е цената на основните продукти

С наближаването на Коледа и Нова година все повече хора търсят удобни и вкусни решения за празничната трапеза

Малайзия забранява социалните мрежи за деца под 16 години

В Австралия социалните медийни платформи са задължени от следващия месец да дезактивират профили, създадени от потребители на възраст под 16 години

Какво трябва да знаем при избора на употребяван автомобил

Пазарът след пандемията – високи цени, ниско доверие

Умен дом за начинаещи – първите стъпки с реален ефект

Въпросът вече не е дали си струва да направим дома си „умен“, а откъде да започнем

Разбиха организирана престъпна група за извозване на мигранти към Западна Европа

Акцията е реализирана под ръководството на Софийската градска прокуратура и в координация с Европол

Дрон се разби в покрива на къща в Молдова

По-рано молдовската гранична полиция съобщи, че дрон „Шахед“ е навлязъл в територията на страната, след масирания руски обстрел срещу Украйна тази нощ

Отвлечена и пребита – тримата обвинени за нападение над млада жена в Свиленград остават в ареста

Жертвата беше насилствено отведена и малтретирана, а тримата обвинени остават зад решетките след решението на апелативния съд

Жена възкръсна в ковчега си преди да я кремират

Служители в храм чули тихо почукване от ковчега и решали да го отворят

ВКС одобри списък с 12 съдии, от които ще бъде избран разследващ главния прокурор

През последните 7 години преди те са работили по наказателни дела

Тези 4 зодии ще излекуват разбитото си сърце тази зима

Зимата ще донесе надежда и обновление за определени зодиакални знаци

Дженифър Лопес прибра $2 милиона за концерт на индийска сватба

Пищната четиридневна сватба в Удайпур започна на 20 ноември и беше изпълнена с множество изпълнения на известни музиканти

