Топ съвети за шофьори: Как да пътуваме безопасно за Коледа и Нова година

Пътуването с автомобил през зимата може да бъде истинско предизвикателство, но с добра подготовка и внимание към детайла рискът намалява значително

26 ноември 2025, 06:35
Източник: iStock/GettyImages

З имата наближава с всеки изминал ден, а с нея идват и по-големите предизвикателства пред шофьорите. Вече забелязваме първите признаци на зимата – сутрешни мъгли и заскрежени стъкла на автомобилите. В същото време сме на прага на празничния декември месец, когато Коледните празници означават време със семейството, а много често и пътуване на големи или не толкова големи разстояния с колата.

Студът, снегът и ледените участъци поставят на изпитание както автомобила, така и шофьора. Затова преди да тръгнем на път, особено със семейството, е важно да проверим всеки ключов елемент.

Подготовка на автомобила: какво да проверим

Първата и най-важна стъпка са зимните гуми. Те осигуряват по-добро сцепление при ниски температури, затова е важно грайферът да е достатъчно дълбок, а гумите – с равномерно износване. Не забравяйте да проверите и налягането, защото при студ то пада и може да компрометира управлението.

Следващият важен компонент са спирачките – дисковете и накладките трябва да бъдат в добро състояние, тъй като спирачният път през зимата е значително по-дълъг. Проверете и акумулатора, който често се предава в най-студените дни, добре е да му направите профилактика. Прегледайте антифриза, маслото, работата на отоплението, чистачките и нивото на течността за чистачките, която задължително трябва да е зимна.

Какво задължително трябва да имаме в автомобила зимата. През студените месеци минималният комплект за безопасност включва:

  • Вериги за сняг, ако пътувате в планински райони
  • Лопата, сгъваем или компактен модел
  • Стъргалка и спрей за размразяване на стъклата
  • Винаги задължителните – светлотразителна жилетка, триъгълник и аптечка
  • Фенер с резервни батерии
  • Кабели за подаване на ток
  • Топло одеяло или термофолио

Тези вещи може да изглеждат излишни в градски условия, но при внезапен снеговалеж или закъсване на пътя са безценни дори и разстоянието, на което пътувате да е кратко.

Как да шофираме при зимни условия

Шофирането върху сняг или лед, както и при намалена видимост изисква по-спокойни и премерени маневри. Най-важното е да намалите скоростта, да увеличите дистанцията и да избягвате резки спирания и рязко въртене на волана.

Използвайте по-ниска предавка при спускания и тръгвайте плавно, за да избегнете поднасяне на автомобила. При екстремен студ и мъгла — карайте с включени къси светлини и избягвайте изпреварванията.

Следете прогнозата за времето, както и сайтът на Агенция „Пътна инфраструктура“ за актуална информация за състоянието на пътищата в България и по възможност планирайте пътуванията си съобразно нея.

Какво да имаме в колата при дълго пътуване със семейството

При по-дълги маршрути, особено в зимни условия, трябва да мислим и за комфорта и безопасността на пътниците. Особено по празниците е много вероятно да попаднете в задръствания или зимата да е решила да направи пътя трудно проходим или направо непроходим. Полезно е да имате:

  • Вода и нещо за хапване — енергийни барове, сухи храни
  • Резервни топли дрехи, шапки и ръкавици
  • Външна батерия за телефон за телефони
  • Комплект основни медикаменти
  • Играчки, книги или забавления за децата, ако пътуването се удължи

При тежки условия или задръствания тези консумативи могат да се окажат жизненоважни.

Добрата подготовка превръща зимното пътуване от изпитание в безопасно и спокойно преживяване. А когато сте зад волана с важни за вас хора, всяка допълнителна мярка за сигурност си струва.

зимно шофиране подготовка на автомобил безопасност на пътя зимни гуми пътуване със семейството необходими принадлежности съвети за шофьори Коледни празници преглед на автомобила дълги пътувания
