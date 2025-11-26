Топ съвети за шофьори: Как да пътуваме безопасно за Коледа и Нова година

З имата наближава с всеки изминал ден, а с нея идват и по-големите предизвикателства пред шофьорите. Вече забелязваме първите признаци на зимата – сутрешни мъгли и заскрежени стъкла на автомобилите. В същото време сме на прага на празничния декември месец, когато Коледните празници означават време със семейството, а много често и пътуване на големи или не толкова големи разстояния с колата.
Пътуването с автомобил през зимата може да бъде истинско предизвикателство, но с добра подготовка и внимание към детайла рискът намалява значително.
Студът, снегът и ледените участъци поставят на изпитание както автомобила, така и шофьора. Затова преди да тръгнем на път, особено със семейството, е важно да проверим всеки ключов елемент.
Подготовка на автомобила: какво да проверим
Първата и най-важна стъпка са зимните гуми. Те осигуряват по-добро сцепление при ниски температури, затова е важно грайферът да е достатъчно дълбок, а гумите – с равномерно износване. Не забравяйте да проверите и налягането, защото при студ то пада и може да компрометира управлението.
Следващият важен компонент са спирачките – дисковете и накладките трябва да бъдат в добро състояние, тъй като спирачният път през зимата е значително по-дълъг. Проверете и акумулатора, който често се предава в най-студените дни, добре е да му направите профилактика. Прегледайте антифриза, маслото, работата на отоплението, чистачките и нивото на течността за чистачките, която задължително трябва да е зимна.
Какво задължително трябва да имаме в автомобила зимата. През студените месеци минималният комплект за безопасност включва:
- Вериги за сняг, ако пътувате в планински райони
- Лопата, сгъваем или компактен модел
- Стъргалка и спрей за размразяване на стъклата
- Винаги задължителните – светлотразителна жилетка, триъгълник и аптечка
- Фенер с резервни батерии
- Кабели за подаване на ток
- Топло одеяло или термофолио
Тези вещи може да изглеждат излишни в градски условия, но при внезапен снеговалеж или закъсване на пътя са безценни дори и разстоянието, на което пътувате да е кратко.
Как да шофираме при зимни условия
Шофирането върху сняг или лед, както и при намалена видимост изисква по-спокойни и премерени маневри. Най-важното е да намалите скоростта, да увеличите дистанцията и да избягвате резки спирания и рязко въртене на волана.
Използвайте по-ниска предавка при спускания и тръгвайте плавно, за да избегнете поднасяне на автомобила. При екстремен студ и мъгла — карайте с включени къси светлини и избягвайте изпреварванията.
Следете прогнозата за времето, както и сайтът на Агенция „Пътна инфраструктура“ за актуална информация за състоянието на пътищата в България и по възможност планирайте пътуванията си съобразно нея.
Какво да имаме в колата при дълго пътуване със семейството
При по-дълги маршрути, особено в зимни условия, трябва да мислим и за комфорта и безопасността на пътниците. Особено по празниците е много вероятно да попаднете в задръствания или зимата да е решила да направи пътя трудно проходим или направо непроходим. Полезно е да имате:
- Вода и нещо за хапване — енергийни барове, сухи храни
- Резервни топли дрехи, шапки и ръкавици
- Външна батерия за телефон за телефони
- Комплект основни медикаменти
- Играчки, книги или забавления за децата, ако пътуването се удължи
При тежки условия или задръствания тези консумативи могат да се окажат жизненоважни.
Добрата подготовка превръща зимното пътуване от изпитание в безопасно и спокойно преживяване. А когато сте зад волана с важни за вас хора, всяка допълнителна мярка за сигурност си струва.