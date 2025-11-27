Министерство на здравеопазването осъди агресия срещу служителки пред парламента

СДВР: Трима са задържани при протеста пред НС в сряда, петима полицаи са пострадали

М инистерството на здравеопазването разпространи позиция, в която остро осъжда прояви на агресия срещу служителки на държавната администрация по време на вчерашните протести пред Народното събрание.

Според ведомството правото на протест и изразяване на гражданска позиция е основно демократично право, но то „не може и не бива да се превръща в повод за агресия, заплахи, унижение или посегателство срещу която и да е личност“.

Инцидент пред парламента

По информация на министерството, при опит да напуснат сградата на Народното събрание, служителки от Министерството на здравеопазването, Националната здравноосигурителна каса и администрацията на парламента са били подложени на словесни нападки, физически и психологически натиск, както и на действия, които са застрашили тяхната безопасност.

Слави Трифонов: Две служителки на МЗ са били нападнати при опит да напуснат парламента

В позицията се подчертава, че подобни ситуации са „напълно недопустими“, особено когато поставят под риск хора, които изпълняват професионалните си задължения и нямат отношение към политически противопоставяния.

Контраст с протеста срещу насилието над жени

Министерството напомня, че само ден по-рано в София се е провел протест срещу насилието над жени, и посочва, че докато изразяването на мнение е право на всеки, то агресията не е и „няма място в обществения дебат“.

Позицията на МЗ: Агресията е недопустима

„Министерството на здравеопазването стои зад своите и зад всички служители на държавната администрация, които съвестно изпълняват служебните си задължения“, заявяват още от ведомството.

От министерството категорично осъждат всяка форма на агресия и подстрекаване към враждебни действия, независимо от техния източник, като подчертават, че подобни прояви „не могат да бъдат оправдани по никакъв начин“.