"Такава е работата на един преговарящ": Тръмп защити Уиткоф, съветвал Русия за Украйна

В разговора Уиткоф изглежда е давал съвети на руския официален представител как Кремъл може да спечели подкрепата на Тръмп

27 ноември 2025, 15:41
Източник: БГНЕС/ЕПА

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че пратеникът на Вашингтон Стив Уиткоф е използвал стандартни методи за преговори, след като се оказа, че е давал указания на руски официален представител в разговор, който е бил подслушан, съобщи "Ню Йорк таймс".

Специалният пратеник на Тръмп напусна Москва

Президентът Тръмп защити своя специален пратеник Стив Уиткоф за начина, по който е водил преговорите при най-новата американска инициатива за слагане край на войната в Украйна, и ще го изпрати отново в Русия, за да се срещне с президента Владимир Путин, отбелязва "Ню Йорк таймс".

Тръмп коментира въпроса, след като агенция "Блумбърг" разпространи, както тя твърди, стенограма на телефонен разговор от 14 октомври между  Уиткоф и Юрий Ушаков, висш съветник по външната политика на руския президент Владимир Путин. В разговора Уиткоф изглежда е давал съвети на руския официален представител как Кремъл може да спечели подкрепата на Тръмп за предпочитаните от него условия за прекратяване на конфликта.

В тази връзка Тръмп каза пред репортери на борда на "Еър Форс 1", че  Уиткоф се е срещал с руски и украински официални лица и определи разговора като част от преговорите за прекратяване на конфликта. 

"Не съм чувал за това, но е нещо нормално", каза Тръмп за разговора. "Такава е работата на един преговарящ".

Президентът добави, че най-новите дипломатически усилия на САЩ бележат "добър напредък", но че постигането на споразумение се оказва по-трудно, отколкото е очаквал. Тръмп заяви, че според него отношенията му с Путин биха улеснили достигането на мирно споразумение и че постигането на споразумение между руския и украинския лидер е "сложен процес".

Пратеникът на Тръмп: Путин не е „лош човек“

Белият дом заяви, че мирният план е разработен от Джаред Кушнер (зет на Тръмп) и Уиткоф, които се срещнаха няколко пъти с руски официални лица, преди подробностите за плана да станат известни миналата седмица.

Макар Републиканската партия на Тръмп да продължава да го подкрепя с огромно мнозинство, критиката от страна на републиканските законодатели е видима, имайки предвид неотдавнашните неуспехи на президента, включително победите на демократите на изборите този месец и подкрепата на Конгреса за публикуването на досиетата на Министерството на правосъдието за починалия осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн, резултат, за който Тръмп се бореше месеци наред, посочва Ройтерс.

Агенцията цитира позицията на конгресмена републиканец Дон Бейкън, който посочва в "Екс": "За онези, които се противопоставят на руската инвазия и искат да видят Украйна да възтържествува като суверенна и демократична държава, е ясно, че Уиткоф напълно подкрепя руснаците. Не може да му се вярва да ръководи тези преговори. Би ли направил руски платен агент по-малко от него? Той трябва да бъде уволнен".

Източник: Пламен Йотински/БТА    
Доналд Тръмп Стив Уиткоф Война в Украйна Мирни преговори Владимир Путин Русия САЩ
