27 ноември 2025, 16:07
I.N.I: “Хората са много изгубени”
Н ай-новият епизод на подкаста The Voice Cast посрещна младия изпълнител I.N.I - Иво Иванов, който постепенно се превръща в едно от разпознаваемите имена в българската музикална сцена. В разговора той споделя как музиката първоначално е била хоби и естествен начин да изразява себе си, докато не се превръща в по-сериозен ангажимент и посока, която постепенно заема централно място в живота му. Зад артистичното му име  “I.N.I” няма специфичен замисъл. Под инициалите си е започнал да качва музика и в последствие решава да бъде верен на себе си и да продължи и под този псевдоним, с който свързана личната си идентичност, без да създава изкуствен образ. Това се свързва и с неговото разбиране за автентичност в модерната музикална индустрия, която често насърчава външни роли и маски. Той разглежда истинското като състояние, в което публичната и личната версия на артиста не се разминават и в което творецът не допуска компромиси в посланията и ценностите си.

Една от водещите теми в епизода е стремежът му да отправя позитивно послание към младите хора чрез музиката си. За него това означава да им показва възможност да следват собствен път, без да се поддават на натиска на средата или очакванията на социалните мрежи. За него социалните мрежи, макар да признава, че могат да имат негативно въздействие,  са инструмент, който трябва да се използва осъзнато. 

Творческите му влияния започват още от детството, преминават през хип-хоп и R&B артисти, и се развиват до съвременни изпълнители, които са му помогнали да оформи звученето си. Когато създава музика, той не следва фиксирана методика – понякога идеята идва под формата на мелодия, друг път като текст или настроение, което постепенно се превръща в композиция.

 В стилистично отношение I.N.I комбинира хип-хоп, рап и поп елементи, без да се чувства ограничен от етикети. За него жанровото определяне е второстепенно, докато съдържанието и темите имат по-голяма тежест. Изборът на теми е воден от вътрешен усет. Той определя една от своите песни като най-пълно представяща неговата идентичност, защото съчетава едновременно уязвимост и увереност.

Той вижда днешната българска сцена като място, което позволява на различните артисти да намерят своя публика, но подчертава, че това изисква смелост и постоянство. Сред предизвикателствата, с които се е сблъсквал, са съмненията, вътрешният натиск да докаже себе си и нуждата да остане последователен в развитието си. Успехът за него не се изразява единствено в слушания или брой фенове, а в усещането за влияние и в създаването на смислени произведения.

В момента работи върху нова музика и интересни колаборации. В следващите години се вижда като артист с ясно разпознаваема идентичност и стабилно присъствие. В епизода той споделя и няколко лични детайла – първата му песен му изглежда наивна, но важна; ако не беше музикант, би се занимавал с творчество в друга форма; вдъхновението му идва както от студиото, така и от градските пространства; определя себе си с три думи – упорит, честен и развиващ се; а най-голяма радост му носи усещането, че прави музика, която отразява истинската му същност. Подкастът представя I.N.I като артист, който търси смисъл, а не поза и като глас, който резонира силно с новото поколение слушатели.

 

