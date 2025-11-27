България

Български лекари спасиха 2-месечно бебе с рекордни левкоцити

Случаят започнал в средата на ноември, когато родителите на детето потърсили консултация с дежурния педиатър в СБАЛДБ „Проф. Иван Митев“

27 ноември 2025, 15:05
Български лекари спасиха 2-месечно бебе с рекордни левкоцити
Източник: iStock/Getty Images

Л екари от Интензивното отделение на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ и от Клиниката по детска онкохематология на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ спасиха живота на 2-месечно бебе, което имало 1 000 000 левкоцита в кръвта, съобщават от пресцентъра на ИСУЛ, съобщава NOVA.

Български лекари спасиха чрез сложна интервенция бебе на 32 дни

Случаят започнал в средата на ноември, когато родителите на детето, което от около десет дни било загубило апетит и ставало все по-отпаднало, потърсили консултация с дежурния педиатър в СБАЛДБ „Проф. Иван Митев“. Той ги насочил към клиничната лаборатория за кръвни изследвания. При вида на резултатите лекарите поискали консултация с колегите си от Клиниката по детска онкохематология на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“. На разположение в този ден бил д-р Константин Бъчваров.

„Дори за човек без медицински познания 1 000 000 левкоцита, при норма между 4 000 и 14 000, е тревожно. За детски онкохематолог това е сигнал за много спешно състояние. Аз съм лекар с над 30-годишен стаж, но за първи път видях такава ситуация“, разказа доц. Боряна Аврамова, началник на Клиниката по детска онкохематология на ИСУЛ. Тя препоръчала незабавно обменно кръвопреливане – процедура, при която кръвта на бебето се заменя с тази на здрав донор – за да се предотвратят животозастрашаващи усложнения за мозъка и белия дроб.

Манипулацията е изключително рискова, тъй като детето е само на 2 месеца и тежало 4 килограма, но се оказва единствената възможна и спешна мярка. Младите лекари от педиатричната болница нямали опит с такова обменно кръвопреливане и се колебаели да поемат отговорността.

5-годишно българче ще претърпи костно-мозъчна трансплантация в ИСУЛ

„В този момент ми се обади директорът на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“, д-р Благомир Здравков, с думите: ‚Ако обясниш какво трябва да направя, отивам и го правя аз‘. Бях впечатлена от готовността му да реагира веднага, в неделя през нощта, макар да не е бил на работа“, допълни доц. Аврамова.

Д-р Здравков, с помощта на дежурния екип на Интензивното отделение и д-р Бъчваров, извършили интервенцията с дистанционни напътствия от доц. Аврамова.

Процедурата преминала успешно. След още две обменни кръвопреливания броят на левкоцитите бил намален до 300 000. Специалистите от ИСУЛ извършили на място и костно-мозъчна пункция за потвърждаване на диагнозата. Назначена била допълнителна терапия, която дала положителен ефект. Бебето било прехвърлено в Клиниката по детска онкохематология на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, където лечението продължило, а кръвните показатели паднали на 60 000 левкоцита.

Въпреки намалението на левкоцитите, състоянието на детето оставало рисково, защото високият им брой потиска нормалното кръвотворене, което води до нисък брой тромбоцити.

Лекари в Плевен спасиха новородено с полиорганна недостатъчност

„С общи усилия успяхме да стабилизираме детето. Искам да отбележа ролята на д-р Здравков и неговата готовност да се включи в процедурата“, посочи доц. Аврамова.

Началникът на Клиниката по детска онкохематология подчерта, че левкемията при толкова малки пациенти е рядка и случаят демонстрира нуждата от специализирана детска болница, където педиатри от различни специалности работят заедно.

„Случаят показва и че българските детски специалисти, въпреки критиките, продължават да работят на своя пост и да предоставят необходимата грижа“, отбелязаха от ИСУЛ.

Бебе спасено Обменно кръвопреливане Високи левкоцити Детска онкохематология ИСУЛ
<p>26 ноември: Умира един от покровителите на българския народ</p>
