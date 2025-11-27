Свят

Майонеза и 10 000 калории дневно - опасен експеримент уби фитнес треньор

27 ноември 2025, 15:51
Майонеза и 10 000 калории дневно - опасен експеримент уби фитнес треньор
Източник: Thinkstock/Guliver

Ф итнес треньор на 30 години почина след предизвикателство за преяждане, в което трябвало да яде храна, покрита с майонеза.

Дмитрий Нуянзин се опитвал да качи, а след това да свали 50 паунда, за да промотира своя фитнес програма, съобщава People.

Руският фитнес треньор и инфлуенсър Дмитрий Нуянзин изпаднал в сърдечен арест, след като в продължение на седмици приемал по 10 000 калории на ден. Той се опитвал бързо да качи повече от 23 кг., които след това да свали с новата си програма за отслабване.

Нуянзин, 30-годишен треньор от руския град Оренбург, започнал предизвикателството, като за кратко време увеличил теглото си с близо 23 килограма. Според публикации в руските социални мрежи, цитирани от чуждестранни медии, той имал намерение да покаже резултатите като доказателство за ефективността на своя метод.

След седмици на тежко преяждане Нуянзин започнал да се чувства зле. Отменил тренировките си и казал на приятели, че ще отиде на лекар. Малко по-късно починал в съня си от сърдечен арест.

Той бил обещал да плати по 100 долара на всеки, който свали 10% от телесното си тегло с неговата програма до Нова година. В профила си той пишел: „Моят КУРС ЗА ОТСЛАБВАНЕ започва скоро, където можете да спечелите готини награди и, най-важното – да изградите красиво тяло, да се научите да се храните правилно и да се забавлявате! Ще отслабвам заедно с моите последователи, така че ще бъде два пъти по-вълнуващо!“

На 18 ноември той споделил, че тежи около 104 килограма. 

Според публикациите теглото му се увеличило основно от храни, богати на мазнини и холестерол. Той описвал ежедневното си меню така:

„За закуска имам чиния с тестени изделия и половин торта. За обяд обикновено ям 800 грама пелмени с майонеза. През деня мога да похапвам чипс, а за вечеря имам бургер и две малки пици — в кафене или с доставка.“

В социалните мрежи той беше почетен от последователи и приятели. „В пълен шок съм. Защо Бог взима най-добрите хора?“, пише един от коментарите. Други го описват като „невероятен човек“ и „светъл“.

Експертите напомнят, че прекомерното тегло създава сериозно натоварване върху сърцето. „Колкото по-голямо е тялото, толкова по-трудно работи сърцето, за да изпомпва кръвта. Допълнителната маса създава повече съпротива, която сърцето трябва да преодолее“, обясняват специалисти от университета „Браун“.

Дмитрий Нуянзин Фитнес треньор Преяждане Смърт Сърдечен арест Предизвикателство Инфлуенсър Наднормено тегло Висококалорична диета Програма за отслабване
