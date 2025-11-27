България

Задържаха цигулки за над 12 000 лв. на Летище София

Всички те не са били декларирани по установения ред

27 ноември 2025, 15:20
Задържаха цигулки за над 12 000 лв. на Летище София
Източник: Агенция

Н едекларирани цигулки и принадлежности за тях задържаха митническите служители на МП Летище София-пътници след проверка на пътник, пристигнал от Обединеното кралство.

Източник: Агенция

На 13.11.2025 г. на Терминал 2 за митническа проверка е спрян британски гражданин, дошъл с полет от Бирмингам. Пред митническите служители той е заявил, че няма нищо за деклариране. В хода на извършената рентгенова и последвалата физическа проверка в багажа му са открити общо 8 цели цигулки, 13 лъка и 7 цигулки разглобени на части. Всички те не са били декларирани по установения ред.

Източник: Агенция

Стоките са задържани. Съгласно изготвената експертна оценка, приблизителната им пазарна стойност възлиза на над 12 000 лв. (или над 6135 евро), а по закон стоки, които се пренасят с личния багаж, не подлежат на деклариране и могат да се внасят безмитно, ако са на стойност до 430 евро. На пътника е съставен акт за установяване на административно нарушение. 

Недекларирани цигулки Митническа проверка Летище София Контрабанда Административно нарушение
Последвайте ни
Бедствено положение в Петрич и Сандански заради дъжда

Бедствено положение в Петрич и Сандански заради дъжда

Как един човек случайно стана най-богатият човек в историята – мултиквадрилионер

Как един човек случайно стана най-богатият човек в историята – мултиквадрилионер

Български лекари спасиха 2-месечно бебе с рекордни левкоцити

Български лекари спасиха 2-месечно бебе с рекордни левкоцити

Вдовицата на Диого Жота с трогателен пост за първия рожден ден на дъщеря им

Вдовицата на Диого Жота с трогателен пост за първия рожден ден на дъщеря им

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Смарт покупки за котката: интересни предмети, които ще улеснят живота ви

Смарт покупки за котката: интересни предмети, които ще улеснят живота ви

dogsandcats.bg
<p>26 ноември: Умира един от покровителите на българския народ</p>
Ексклузивно

26 ноември: Умира един от покровителите на българския народ

Преди 1 ден
<p>Кой празнува имен ден днес</p>
Ексклузивно

Кой празнува имен ден днес

Преди 1 ден
Голям обрат във времето - дъжд и силен вятър в сряда
Ексклузивно

Голям обрат във времето - дъжд и силен вятър в сряда

Преди 1 ден
Топ съвети за шофьори: Как да пътуваме безопасно за Коледа и Нова година
Ексклузивно

Топ съвети за шофьори: Как да пътуваме безопасно за Коледа и Нова година

Преди 1 ден

Виц на деня

– Скъпи, можеш ли да поправиш крана? – Разбира се! Не ми го напомняй на всеки шест месеца!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

I.N.I: “Хората са много изгубени”

I.N.I: “Хората са много изгубени”

Любопитно Преди 13 минути

 

Осем осъдени на доживотен затвор за взрива на Кримския мост

Осем осъдени на доживотен затвор за взрива на Кримския мост

Свят Преди 26 минути

Терористичната атака беше през 2022 г.

Путин: Русия разработва мащабна стратегия срещу тероризма

Путин: Русия разработва мащабна стратегия срещу тероризма

Свят Преди 49 минути

Руският президент добави, че Москва заедно с партньорите си в организацията ще продължи да работи за откриване и ликвидиране на международни терористични групировки и техни клетки

Сидни Суини показа извивките си в изрязан бански (СНИМКИ)

Сидни Суини показа извивките си в изрязан бански (СНИМКИ)

Любопитно Преди 1 час

Актрисата релаксираше с новата си почивка - музикалния мениджър Скутър Браун

Фики Стораро се впуска в игра на интуиция в “Пееш или лъжеш”

Фики Стораро се впуска в игра на интуиция в “Пееш или лъжеш”

Любопитно Преди 1 час

Тази неделя Кристина Патрашкова и Дарин Ангелов стават част от панела на шоуто

Назначиха нова експертиза за смъртта на Филип, убит на пешеходна пътека

Назначиха нова експертиза за смъртта на Филип, убит на пешеходна пътека

България Преди 1 час

Обвиняем по него е Петър Тодоров

Скандал и арести в "Мис Вселена": Разследват основатели за измами, наркотици и оръжие

Скандал и арести в "Мис Вселена": Разследват основатели за измами, наркотици и оръжие

Свят Преди 2 часа

Изграждат пет нови центъра за настаняване на възрастни хора

Изграждат пет нови центъра за настаняване на възрастни хора

България Преди 2 часа

Те ще са в Николаево, Ружинци, Брегово, Самуил и Дългопол

Тейлър Суифт и Травис Келси промениха сватбените си планове

Тейлър Суифт и Травис Келси промениха сватбените си планове

Любопитно Преди 2 часа

Двойката избира между частен остров или луксозна ферма за събитието

СДВР: Трима са задържани при протеста пред НС в сряда, петима полицаи са пострадали

СДВР: Трима са задържани при протеста пред НС в сряда, петима полицаи са пострадали

България Преди 2 часа

Демонстрацията продължи повече от шест часа и приключи след полунощ

Реджеп Ердоган папа Франциск

Папа Лъв XIV на първа мисия за мир и единство в Турция и Ливан

Свят Преди 2 часа

Папа Лъв XIV прави дебюта си в чужбина като лидер на Католическата църква, предприемайки шестдневна мисия в Турция и Ливан

Saint George Palace - хотелското бижу на Банско

Saint George Palace - хотелското бижу на Банско

Любопитно Преди 2 часа

Комплексът разполага с големи зелени площи, широки пространства и места за разходка

Лавина падна в ски курорт, има затрупани хора

Лавина падна в ски курорт, има затрупани хора

Свят Преди 2 часа

Лавината е паднала около 9:25 ч. сутринта

<p>Как ще празнуват&nbsp;Шон &quot;Диди&quot; Комбс и Луиджи Манджионе Деня на благодарността?</p>

Шон "Диди" Комбс и Луиджи Манджионе посрещат Деня на благодарността с празнична вечеря

Свят Преди 2 часа

Някои американски затвори предлагат специално меню за празниците - с предястия, гарнитури и десерти

СОС отново не прие административната реформа на кмета Васил Терзиев

СОС отново не прие административната реформа на кмета Васил Терзиев

България Преди 3 часа

Той от своя страна обяви, че ще внесе доклада си в общината трети път

Пеевски: Никой няма да вземе властта през улицата

Пеевски: Никой няма да вземе властта през улицата

България Преди 3 часа

Депутатът заяви, че всичко, което е социално и е за хората, ще бъде защитено и „ДПС – Ново Начало“ ще го отстои

Всичко от днес

От мрежата

10 породи кучета, които най-силно се привързват към стопаните си

dogsandcats.bg

Защо женските кучета се качват на различни предмети и други четириноги

dogsandcats.bg
1

Знаете ли какво е дъбова гала

sinoptik.bg
1

Виждали ли сте гигантското алое в Балчик

sinoptik.bg

Малките Лилибет и Арчи трогнаха света с първата си поява до Меган и Хари преди Деня на благодарността (СНИМКА)

Edna.bg

6 години без Мастъра: Защо Стефан Данаилов остава иконата на българското кино (СНИМКИ)

Edna.bg

Пини Гершон към младите таланти: Да се раздадем с цялото си сърце

Gong.bg

Валверде: Реал Мадрид е по-обединен от всякога и имаме най-добрия отбор в света

Gong.bg

Заради порои: Обявиха бедствено положение в Петрич и Сандански

Nova.bg

СДВР: Протестът в София беше охраняван само от щатни полицейски служители

Nova.bg