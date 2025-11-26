26 ноември: Умира един от покровителите на българския народ

Н а 26 ноември 1886 г. умира Виторио Позитано – име, което днес звучи познато на всеки софиянец, тъй като улица в центъра на града носи неговото име. Но малцина знаят колко драматична и достойна за роман е историята на италианския дипломат, останал в паметта на България като един от хората, спасили София по време на Руско-турската война.

Роден е през 1833 г. в Амалфи, Италия.

Кариерата му започва като офицер, а по-късно преминава в дипломатическата служба на новообединената Италианска държава. През 1876 г. е назначен за консул в София – тогава все още малко провинциално османско градче, но важно административно средище.

Неговият най-ярък момент идва в дните около освобождението на града. В навечерието на влизането на руските войски през януари 1878 г. османските власти подготвят план да подпалят София при отстъплението си. По време на военния конфликт София се оказва ключова зона за османската власт, тъй като тук се намират складове с храни и боеприпаси. Виждайки как се развиват събитията, Осман Нури паша не иска да я даде в ръцете на генерал Гурко и заповядва градът да бъде опожарен и изгорен до основи.

Виторио Позитано, заедно с френския консул Леандър Леге и австро-унгарския Йозеф Валдхард, категорично се противопоставят. Те отказват да напуснат града, като по този начин предотвратяват опожаряването му от османците. Те пишат писмо до Осман паша:

„В знак на протест срещу вашето нечовешко намерение да запалите София заявяваме, че ще останем в града заедно със семействата си,

целия персонал и санитарните мисии, които и до ден днешен лекуваха вашите ранени“.

След изтеглянето на османските части от града Позитано организира въоръжени отряди за борба с мародерстващите банди, както и пожарни команди за потушаване на избухналите пожари.

През 1881 г. Позитано става консул в Дамаск, Сирия, а след няколко години в Йокохама, Япония, където умира на 26 ноември 1886 г.

Три дни терор в Индия

На този ден през 2008 г. Мумбай се превърна в сцена на едни от най-координираните и смъртоносни терористични атаки в съвременната индийска история.

Десет въоръжени мъже, свързани с базираната в Пакистан ислямистка групировка Lashkar-e-Taiba, пристигат по море и едновременно атакуват ключови точки в града – луксозни хотели, жп гарата „Чатрапати Шиваджи“, еврейския център „Нариман Хаус“, ресторанти и болници.

В продължение на три дни индийските сили за сигурност водят тежки боеве, докато терористите държат Мумбай под обсада.

Градът буквално застива – улиците опустяват, телевизиите предават на живо изстрели и пожари, а светът следи в ужас развоя на събитията.

Атаките завършват на 29 ноември, след щурм на специалните части. Загиват 166 души, а около 300 са ранени – сред тях местни жители, полицаи и чуждестранни туристи. Единственият оцелял нападател е заловен, съден и по-късно екзекутиран.

Трагедията разтърсва Индия и поставя началото на значителни реформи в системата за сигурност, както и на дипломатическо напрежение между Индия и Пакистан.

