България

Спират поскъпването и разширението на зоните за паркиране в София

Определението на съда подлежи на обжалване в седемдневен срок

27 ноември 2025, 18:54
7 обвинени след акцията, свързана с "Исторически парк"
СДВР: Трима са задържани при протеста пред НС в сряда, петима полицаи са пострадали
Пеевски: Никой няма да вземе властта през улицата
Бедствено положение в Петрич и Сандански заради дъжда
След като оттеглиха Бюджет 2026: Социалните партньори започнаха нови разговори с властта
Наводнения и свлачища в Благоевградско след обилните валежи от дъжд
Червен код за Благоевград! НИМХ влоши прогнозата си
Цончо Ганев: От един протест правителството дава задна

А дминистравен съд - София град (АССГ) определи за нищожно решението на Столичния общински съвет (СОС), с което се вдигат таксите за синя и зелена зона за паркиране в столицата и се разширяват териториите им. С това се прекратява реформата за паркирането в София. Определението на съда подлежи на обжалване в седемдневен срок. Това съобщиха от АССГ на сайта си. 

Според съда, ако промените се приемат преди разглеждане на законосъобразността на акта по същество, широк кръг лица, включващ всички жители на столицата и гостите ѝ, биха били ощететени, както и би предпоставило към бъдещи искове срещу Общината. 

Припомняме, че на 13 ноември СОС увеличи цените на паркирането в София и разшири обхвата на зоните за платено паркиране, като промените в Наредбата за организацията на движението на територията на Столична община влизат в сила от 5 януари 2026 година. Промените предвиждаха работното време на синята зона да бъде от понеделник до неделя от 9:00 ч. до 21:00 ч., а на зелената - от понеделник до събота от 9:00 ч. до 21:00 ч. Цените за почасово паркиране в синя зона да бъдат 2 евро на час, в зелена зона - 1 евро на час. Винетният стикер за живущи в синя зона да струва 150 евро, в зелена зона 100 евро. Решението предизвика недоволство и протести.

Омбудсманът Велислава Делчева настоя решението за по-високи цени и нови зони за паркиране в София да бъде оттеглено, съобщиха от институцията на омбудсмана.

Паркиране София Синя зона Зелена зона Столичен общински съвет СОС Административен съд Отмяна на решение
<p>26 ноември: Умира един от покровителите на българския народ</p>
26 ноември: Умира един от покровителите на българския народ

<p>Кой празнува имен ден днес</p>
Кой празнува имен ден днес

Голям обрат във времето - дъжд и силен вятър в сряда
Голям обрат във времето - дъжд и силен вятър в сряда

Топ съвети за шофьори: Как да пътуваме безопасно за Коледа и Нова година
Топ съвети за шофьори: Как да пътуваме безопасно за Коледа и Нова година

Убийството в Мадан: 23-годишното момче е пребито до смърт заради момиче

България Преди 47 минути

По случая са задържани осем мъже

Орбан: Унгария и Сърбия са ключови за Балканската стабилност

Свят Преди 1 час

„Това, което се нарича приятелство в ежедневието и добри отношения между народите ни, се нарича съюз в международната политика“, заяви Орбан

Георг Георгиев: Единството в ЕС е ключ за бъдещия мир в Европа

България Преди 2 часа

Георг Георгиев се срещна с посланиците на държавите членки на ЕС

738 населени места у нас нямат никакъв транспорт – нито автобус, нито влак

България Преди 3 часа

Още 601 населени места са с неадекватно обслужване – разписания само на хартия, нередовни линии и липса на връзки

Франция връща казармата: Въвеждат 10-месечна военна служба за младежи

Свят Преди 3 часа

"Ще бъдат привличани основно младежи на 18 и 19 години, като военната служба ще обхване 3000 души през лятото", обяви Макрон

I.N.I: “Хората са много изгубени”

Любопитно Преди 3 часа

 

Осем осъдени на доживотен затвор за взрива на Кримския мост

Свят Преди 3 часа

Терористичната атака беше през 2022 г.

Майонеза и 10 000 калории дневно - опасен експеримент уби фитнес треньор

Свят Преди 3 часа

Диого Жота

"Такава е работата на един преговарящ": Тръмп защити Уиткоф, съветвал Русия за Украйна

Свят Преди 3 часа

В разговора Уиткоф изглежда е давал съвети на руския официален представител как Кремъл може да спечели подкрепата на Тръмп

Путин: Русия разработва мащабна стратегия срещу тероризма

Свят Преди 3 часа

Руският президент добави, че Москва заедно с партньорите си в организацията ще продължи да работи за откриване и ликвидиране на международни терористични групировки и техни клетки

Задържаха цигулки за над 12 000 лв. на Летище София

България Преди 4 часа

Всички те не са били декларирани по установения ред

Сидни Суини показа извивките си в изрязан бански (СНИМКИ)

Любопитно Преди 4 часа

Актрисата релаксираше с новата си почивка - музикалния мениджър Скутър Браун

Български лекари спасиха 2-месечно бебе с рекордни левкоцити

България Преди 4 часа

Случаят започнал в средата на ноември, когато родителите на детето потърсили консултация с дежурния педиатър в СБАЛДБ „Проф. Иван Митев“

Фики Стораро се впуска в игра на интуиция в “Пееш или лъжеш”

Любопитно Преди 4 часа

Тази неделя Кристина Патрашкова и Дарин Ангелов стават част от панела на шоуто

Назначиха нова експертиза за смъртта на Филип, убит на пешеходна пътека

България Преди 4 часа

Обвиняем по него е Петър Тодоров

