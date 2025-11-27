Любопитно

Стана ясно как ниското кръвно налягане разрушава тялото

27 ноември 2025, 11:45
Н иското кръвно налягане може да се прояви по различни начини, от замъглено зрение до припадък. Често това не е съвпадение, а резултат от определени рискови фактори. Кардиологът Анна Робертовна Новикова обясни защо кръвното налягане пада и как да го повишим без лекарства.

(Във видеото: Кардиолог: Дори и минималното повишение на телесната маса при наднормено тегло може да увеличи риска за сърцето с около 15%)

Какво налягане се счита за ниско?
Идеалното кръвно налягане се счита за 120/80 mmHg. То може да бъде и малко по-ниско – това е нормално. Ако обаче систоличното (горно) налягане падне до 100 mmHg, а диастоличното (долно) налягане падне до 60 mmHg, това се нарича  артериална хипотония или хипотония.

Артериалната хипотония е спад на кръвното налягане с повече от 20% от нормалното. Международните насоки обаче могат да имат различни стойности.

Има няколко вида хипотония.

Ортостатичната, или постурална, хипотония възниква, когато кръвното налягане спадне рязко след преминаване от хоризонтално в изправено положение. Това се случва при възрастни хора, когато стават от легло или стол. Американската сърдечна асоциация подчертава, че ортостатичната хипотония се появява при пациенти с хипертония, които приемат лекарства за високо кръвно налягане.

Постпрандиално. Това е моментът, в който кръвното налягане спада след хранене. Обикновено показанията намаляват в рамките на 1-2 часа. Това се случва при възрастни хора с хипертония (високо кръвно налягане).

Неврално медиирано. По-често срещано е при млади хора и деца, въпреки че може да се появи и при по-възрастни хора – например при  пациенти с болестта на Паркинсон. Поради нарушена комуникация между сърцето и мозъка, кръвното им налягане спада, когато стоят прави продължително време.

„Най-общо казано, хипотонията се разделя на физиологична, която не влияе на състоянието на организма, и патологична, която може да наруши хемодинамиката (кръвообращението). Въз основа на това лекарят разработва план за лечение“, обяснява кардиологът.

Причини
Кръвното налягане може да се колебае поради положението на тялото, приема на храна, лекарства, стрес, физическо състояние и някои заболявания. Нека разгледаме най-честите причини за ниско кръвно налягане.

Дехидратация
Липсата на вода намалява обема на циркулиращата кръв, което може да понижи кръвното налягане. Дехидратацията настъпва след прием на лекарства, като диуретици, повръщане, треска и интензивна физическа активност.

Лошо хранене
Небалансираната диета пречи на тялото да получава достатъчно хранителни вещества. Ниските нива на витамин B12, фолат и желязо възпрепятстват производството на червени кръвни клетки и допринасят за развитието на анемия. Всичко това може да доведе до хипотония.

Хронични заболявания
Сърдечно-съдовите заболявания могат да повлияят на кръвното налягане. Поради това понякога се развиват хора със сърдечна недостатъчност, брадикардия (забавен сърдечен ритъм), клапна дисфункция и хипотония след инфаркт.

Ниското кръвно налягане може да бъде причинено от ендокринни нарушения. Например, при болестта на Адисон, надбъбречните жлези спират да произвеждат кортизол, който е необходим за нормалната сърдечна и съдова функция. Хипотонията се развива и при пациенти с диабет или ниска кръвна захар.

В редки случаи хипотонията се появява в контекста на множествена системна атрофия, невродегенеративно заболяване, което засяга нервната система. Пациентите изпитват високо кръвно налягане, докато лежат, но то спада рязко, когато се изправят. Този тип хипотония е известен още като синдром на Шай-Дрейджър.

Лекарства

Някои лекарства могат значително да понижат кръвното налягане. Те включват, на първо място, всички антихипертензивни лекарства: диуретици, алфа- и бета-блокери. Също така, лекарства за болестта на Паркинсон, трициклични антидепресанти и лекарства за еректилна дисфункция, като силденафил (по-известен като Виагра), могат да причинят хипотония.

Бременност
Хормоналните промени причиняват бързо разширяване на кръвоносните съдове, което води до хипотония. Това обикновено се случва през  първите 24 седмици, след което кръвното налягане се връща към нормалното. Всякакви промени по време на бременност трябва да бъдат съобщени на Вашия лекар.

Физическа активност
Физическите упражнения обикновено повишават кръвното налягане, но при пациенти с ортостатична хипотония се наблюдава обратното. Както обяснява Европейската асоциация по кардиология, по време на продължителни статични упражнения, включващи долната част на тялото, кръвта се задържа в краката,  което води до венозен застой. Връщането на кръвта към сърцето е намалено, което води до временно понижаване на кръвното налягане.

Генетични фактори
Някои генетични черти увеличават риска от ортостатична хипотония. Най-добре проучените мутации са в гените DBH и  CYB561. Те ​​нарушават производството на невротрансмитери, което води до ниско кръвно налягане.

Симптоми
Повечето симптоми на хипотония са свързани с лош кръвен поток. По-малко кръв достига до тъканите, а с нея и по-малко кислород и хранителни вещества. Това нарушава или забавя функцията на вътрешните органи – очите, мозъка и стомашно-чревния тракт – така че ниското кръвно налягане може да причини следните симптоми:

замъглено зрение,
замаяност,
припадък,
умора,
проблеми с концентрацията,
стомашно разстройство.
Как да повишим кръвното налягане

Ниското кръвно налягане без симптоми може да остане нелекувано. Ако хипотонията намалява качеството на живот, се препоръчва лечение и промени в начина на живот.

Диета
Сол. Лекарите обикновено препоръчват ограничаването ѝ. Това е така, защото натрият задържа течности и увеличава обема на циркулиращата кръв, което води до високо кръвно налягане. Въпреки това, за хора с хипотония този ефект на трапезната сол може да бъде полезен.

Важно: Хората с хипертония също изпитват епизоди на хипотония. Преди да добавите сол към диетата си, консултирайте се с лекар.

Вода. Течностите увеличават обема на кръвта и помагат за предотвратяване на дехидратация, което е особено важно при лечение на хипотония. Поради това на пациентите се препоръчва да пият повече вода.

Кафе. За хора с ниско кръвно налягане, лекарите от клиниката Майо препоръчват да се пие една или две чаши силно кафе за закуска, тъй като кофеинът повишава кръвното налягане. Той обаче може да причини и дехидратация, затова пийте много вода през целия ден.

Хранете се често с малки порции. За да предотвратите спадане на кръвното налягане след хранене, най-добре е да се храните с малки порции, често.

Упражнения

За да укрепите сърцето и кръвоносните съдове, трябва да тренирате поне 150 минути седмично. Най-добре е да комбинирате кардио и силови тренировки.

При ортостатична хипотония можете да практикувате физически контра-маневри  – упражнения, които предотвратяват натрупването на кръв в долната част на краката. Например, можете да кръстосате краката си и да стегнете мускулите си или да се люлеете напред-назад. Европейското дружество по кардиология смята, че това може да помогне за предотвратяване на припадъци поради ниско кръвно налягане.

Лекарства
Ортостатичната хипотония се лекува с две лекарства. Първото намалява способността на кръвоносните съдове да се разширяват, докато второто увеличава обема на циркулиращата кръв. И двете имат странични ефекти, така че лекар трябва да предпише лекарствата и да коригира дозата.

Народни средства
Веществата, открити в растенията, наистина могат да повлияят на кръвното налягане. Ефективността и безопасността на подобни лечения обаче не са доказани. Поради това клиничните препоръки и международните насоки не споменават лечение с хранителни добавки и билки.

„Ако имате физиологично ниско кръвно налягане, първата стъпка е да направите промени в начина си на живот. Препоръчително е да спите на повдигната възглавница, да носите компресивни чорапи или да превързвате краката си, за да предотвратите натрупването на кръв“, казва лекарят.

„Патологичната хипотония, например поради обилно кървене или остър миокарден инфаркт, може да бъде фатална и изисква незабавна медицинска помощ.“

Кога да посетите лекар
В допълнение към ниското кръвно налягане, има симптоми, които изискват консултация със специалист:

объркано съзнание,
гадене и повръщане,
замаяност,
припадък,
главоболие,
болка във врата и гърба,
учестен пулс или усещане, че сърцето ви прескача ударите.

Това може да е признак на животозастрашаващи състояния. Например, ниското кръвно налягане може да бъде причинено от:

Сепсисът, или отравяне на кръвта, възниква, когато бактериите навлязат в кръвния поток. Те отделят токсини, които увреждат кръвоносните съдове.

Анафилактичният шок е животозастрашаваща и бързо развиваща се последица от остра алергична реакция.

Кървене. Кръвното налягане спада поради намален обем на кръвта. Кървенето може да бъде вътрешно и да се развие без външни признаци или увреждания.

Миокарден инфаркт. Увреждането на сърдечния мускул намалява сърдечния дебит (обемът на кръвта, който сърцето изпомпва в минута) и нарушава сърдечния ритъм, което може да доведе до внезапно понижаване на кръвното налягане.

Ниското кръвно налягане се определя като стойности около 105/60 mmHg. Съществуват различни форми на хипотония, като най-честата при по-възрастни хора е ортостатичната – внезапен спад на кръвното налягане при изправяне. Типичните симптоми включват замаяност, замъглено зрение, гадене, стомашен дискомфорт и дори припадък. Обичайно лечението започва с промени в начина на живот: увеличен прием на течности, спане с леко повдигната глава, носене на компресионни чорапи и редовна физическа активност. Медикаментозна терапия се прилага само ако тези мерки не дават резултат и симптомите влияят на качеството на живот. Рязък спад на кръвното налягане може да бъде признак на сериозни състояния като инфаркт, тежка алергична реакция, сепсис или вътрешно кървене – в тези случаи е необходима незабавна медицинска помощ.

Текстът е с информативна цел. При наличие на симптоми или притеснения потърсете лекарска помощ.

Източник: Рамблер    
