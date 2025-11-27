България

738 населени места у нас нямат никакъв транспорт – нито автобус, нито влак

Още 601 населени места са с неадекватно обслужване – разписания само на хартия, нередовни линии и липса на връзки

27 ноември 2025, 16:24
738 населени места у нас нямат никакъв транспорт – нито автобус, нито влак
Източник: Istock

П равим най-важната реформа в обществения транспорт в България от половин век насам. Това заяви вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов при представянето на проекта на Закон за обществения транспорт пред Национално сдружение на общините в Република България.

Министър: Където трябва, ще има автобуси

„Десетилетия наред се говори за национална транспортна схема, транспортен модел и единен билет, но до днес никой не е дръзнал да се захване с тази реформа. Крайно време е те да станат реалност“, посочи Гроздан Караджов и допълни, че законът е създаден с основен фокус върху пътника. Държавата и общините са само инструмент, а целта е удобство, достъпност и предвидимост за хората навсякъде в страната.

Вицепремиерът очерта критичната транспортна картина в България. Според данни от общините, 738 населени места нямат никакъв обществен транспорт – нито автобус, нито влак. Още 601 населени места са с неадекватно обслужване – разписания само на хартия, нередовни линии и липса на връзки. Едва 61 населени места имат адекватно транспортно обслужване. „Това означава деца, които не могат да стигнат до училище, възрастни хора без достъп до лекар, хора, които не могат да ходят на работа, и цели села откъснати от света“, допълни вицепремиерът.

Години без транспорт: Жителите на 3 русенски села плащат скъпо, ако имат нужда от превоз

По думите му причините за това са системни и натрупвани с години – разпокъсани закони за отделните видове пътнически транспорт, липса на единна схема от взаимосвързани разписания, недостатъчен контрол, липса на единен билет и синхронизация между общините и държавата, както и липса на ясни стандарти за качество. „Новият закон е създаден, за да поправи всичко това наведнъж“, заяви той.

„За първи път виждаме да се предлага толкова модерен закон със социална насоченост, който поставя пътника в центъра. Нашите предложения са взети предвид и са отразени в текстовете на закона, като например превозите по заявка, за което многократно сме настоявали“, заяви изпълнителният директор на сдружението Силвия Георгиева. От сдружението уточниха, че са в готовност да участват в работните групи, които ще изработят подзаконовата нормативна рамка.

„Приемете този законопроект като наша обща задача и резултат от общата ни работа, защото общините са основния партньор на държавата при планирането на обществения транспорт. С този закон вие вече ще имате по-ефективни инструменти за планиране, модел за междуобщински съюзи, ясни правила за тарифи и разписания, достъп до данни в реално време и възможност за интегриране на градските схеми с националната“, подчерта вицепремиерът Караджов.

Той заяви, че Законът за обществения транспорт премахва транспортната изолация на стотици населени места, създава удобство и предвидимост за пътуващия, дава на общините модерни инструменти и въвежда европейски стандарти за качество. „Това е закон за човешкото право да се движиш и за правото да живееш достоен живот, независимо къде се намираш“, изтъкна Гроздан Караджов.

Източник: БГНЕС    
Обществен транспорт Реформа Закон за обществения транспорт Гроздан Караджов Пътници Транспортна изолация Общини
Последвайте ни
Срещу 200 000 лева пускат под гаранция кмета на Варна Благомир Коцев (СНИМКИ)

Срещу 200 000 лева пускат под гаранция кмета на Варна Благомир Коцев (СНИМКИ)

Как един човек случайно стана най-богатият човек в историята – мултиквадрилионер

Как един човек случайно стана най-богатият човек в историята – мултиквадрилионер

7 обвинени след акцията, свързана с

7 обвинени след акцията, свързана с "Исторически парк"

Вдовицата на Диого Жота с трогателен пост за първия рожден ден на дъщеря им

Вдовицата на Диого Жота с трогателен пост за първия рожден ден на дъщеря им

Анализ: Ръст на заплатите след приемане на еврото

Анализ: Ръст на заплатите след приемане на еврото

pariteni.bg
Фейслифтът на Opel Astra доказва, че хечбекът все още има какво да каже

Фейслифтът на Opel Astra доказва, че хечбекът все още има какво да каже

carmarket.bg
<p>26 ноември: Умира един от покровителите на българския народ</p>
Ексклузивно

26 ноември: Умира един от покровителите на българския народ

Преди 1 ден
<p>Кой празнува имен ден днес</p>
Ексклузивно

Кой празнува имен ден днес

Преди 1 ден
Голям обрат във времето - дъжд и силен вятър в сряда
Ексклузивно

Голям обрат във времето - дъжд и силен вятър в сряда

Преди 1 ден
Топ съвети за шофьори: Как да пътуваме безопасно за Коледа и Нова година
Ексклузивно

Топ съвети за шофьори: Как да пътуваме безопасно за Коледа и Нова година

Преди 1 ден

Виц на деня

– Скъпи, можеш ли да поправиш крана? – Разбира се! Не ми го напомняй на всеки шест месеца!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Кейт Мидълтън се завърна и остави всички без думи

Кейт Мидълтън се завърна и остави всички без думи

Любопитно Преди 19 минути

Принцесата се появи отново публично в Лондон, където посети благотворителната организация Anna Freud, свързана с детското психично здраве

Задържаха мъж за откраднати бижута от 65-годишна жена в „Илинден“

Задържаха мъж за откраднати бижута от 65-годишна жена в „Илинден“

България Преди 38 минути

Той издърпал от врата ѝ златни бижута на обща стойност 1190 лева

Майонеза и 10 000 калории дневно - опасен експеримент уби фитнес треньор

Майонеза и 10 000 калории дневно - опасен експеримент уби фитнес треньор

Свят Преди 1 час

"Такава е работата на един преговарящ": Тръмп защити Уиткоф, съветвал Русия за Украйна

"Такава е работата на един преговарящ": Тръмп защити Уиткоф, съветвал Русия за Украйна

Свят Преди 1 час

В разговора Уиткоф изглежда е давал съвети на руския официален представител как Кремъл може да спечели подкрепата на Тръмп

Путин: Русия разработва мащабна стратегия срещу тероризма

Путин: Русия разработва мащабна стратегия срещу тероризма

Свят Преди 2 часа

Руският президент добави, че Москва заедно с партньорите си в организацията ще продължи да работи за откриване и ликвидиране на международни терористични групировки и техни клетки

Задържаха цигулки за над 12 000 лв. на Летище София

Задържаха цигулки за над 12 000 лв. на Летище София

България Преди 2 часа

Всички те не са били декларирани по установения ред

Сидни Суини показа извивките си в изрязан бански (СНИМКИ)

Сидни Суини показа извивките си в изрязан бански (СНИМКИ)

Любопитно Преди 2 часа

Актрисата релаксираше с новата си почивка - музикалния мениджър Скутър Браун

Български лекари спасиха 2-месечно бебе с рекордни левкоцити

Български лекари спасиха 2-месечно бебе с рекордни левкоцити

България Преди 2 часа

Случаят започнал в средата на ноември, когато родителите на детето потърсили консултация с дежурния педиатър в СБАЛДБ „Проф. Иван Митев“

Фики Стораро се впуска в игра на интуиция в “Пееш или лъжеш”

Фики Стораро се впуска в игра на интуиция в “Пееш или лъжеш”

Любопитно Преди 2 часа

Тази неделя Кристина Патрашкова и Дарин Ангелов стават част от панела на шоуто

Назначиха нова експертиза за смъртта на Филип, убит на пешеходна пътека

Назначиха нова експертиза за смъртта на Филип, убит на пешеходна пътека

България Преди 2 часа

Обвиняем по него е Петър Тодоров

Не яжте тези зеленчуци сурови

Не яжте тези зеленчуци сурови

Любопитно Преди 2 часа

Скандал и арести в "Мис Вселена": Разследват основатели за измами, наркотици и оръжие

Скандал и арести в "Мис Вселена": Разследват основатели за измами, наркотици и оръжие

Свят Преди 3 часа

Изграждат пет нови центъра за настаняване на възрастни хора

Изграждат пет нови центъра за настаняване на възрастни хора

България Преди 3 часа

Те ще са в Николаево, Ружинци, Брегово, Самуил и Дългопол

Тейлър Суифт и Травис Келси промениха сватбените си планове

Тейлър Суифт и Травис Келси промениха сватбените си планове

Любопитно Преди 3 часа

Двойката избира между частен остров или луксозна ферма за събитието

СДВР: Трима са задържани при протеста пред НС в сряда, петима полицаи са пострадали

СДВР: Трима са задържани при протеста пред НС в сряда, петима полицаи са пострадали

България Преди 3 часа

Демонстрацията продължи повече от шест часа и приключи след полунощ

Реджеп Ердоган папа Франциск

Папа Лъв XIV на първа мисия за мир и единство в Турция и Ливан

Свят Преди 3 часа

Папа Лъв XIV прави дебюта си в чужбина като лидер на Католическата църква, предприемайки шестдневна мисия в Турция и Ливан

Всичко от днес

От мрежата

Знаете ли точно колко зъба има кучето ви?

dogsandcats.bg

Смарт покупки за котката: интересни предмети, които ще улеснят живота ви

dogsandcats.bg
1

Знаете ли какво е дъбова гала

sinoptik.bg
1

Виждали ли сте гигантското алое в Балчик

sinoptik.bg

От 1905 до днес: сградата, която пази история и създава преживявания

Edna.bg

Малките Лилибет и Арчи трогнаха света с първата си поява до Меган и Хари преди Деня на благодарността (СНИМКА)

Edna.bg

Слот проговори за бъдещето си в Ливърпул

Gong.bg

Звезда на Ливърпул с нецензурно изказване след тежката вечер в ШЛ

Gong.bg

Пускат под парична гаранция от 200 хил. лева кмета на Варна Благомир Коцев (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

БНБ: Средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове се понижава до 9,01% през октомври

Nova.bg