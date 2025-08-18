Свят

Руски дипломат: Москва иска „по-надеждни“ гаранции от обещанията за НАТО

Кремъл има право "също да получи ефективни гаранции за своята сигурност"

18 август 2025, 09:44
Руски дипломат: Москва иска „по-надеждни“ гаранции от обещанията за НАТО
Източник: Getty Images

Р усия е съгласна, че всякакво бъдещо мирно споразумение за Украйна трябва да осигури гаранции за сигурност на Киев, но Москва също се нуждае от надеждни гаранции за своята сигурност, каза днес руският постоянен представител към международните организации във Виена Михаил Улянов, цитиран от Reuters.

"Много от лидерите на държавите от Европейския съюз подчертават, че бъдещото мирно споразумение трябва да осигури надеждни гаранции за сигурността на Украйна. Русия е съгласна с това. Тя обаче има пълното право да разчита, че също ще получи ефективни гаранции за своята сигурност", каза руският дипломат.

По думите му, Западът прави грешка, като не пристъпва към обсъждане на подобна стъпка по отношение на Русия. Улянов отбеляза, че тези гаранции трябва да бъдат "доста по-надеждни от прословутите обещания" за спирането на разширяването на НАТО на изток.

Източник: Алексей Маргоевски, БTA    
Украйна Русия Мирно споразумение Гаранции за сигурност НАТО Киев Москва Михаил Улянов Европейски съюз
Последвайте ни

По темата

След катастрофата на „Възкресение

След катастрофата на „Възкресение": Живеещи в отсечката се оплакват - превърната е в писта

Тръмп: Зеленски може да сложи край на войната

Тръмп: Зеленски може да сложи край на войната "почти веднага"

Инцидентът с влака край Симеоновград поражда опасения: има ли риск от екокатастрофа?

Инцидентът с влака край Симеоновград поражда опасения: има ли риск от екокатастрофа?

Руски дипломат: Москва иска „по-надеждни“ гаранции от обещанията за НАТО

Руски дипломат: Москва иска „по-надеждни“ гаранции от обещанията за НАТО

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Това е новата концепция на Lexus – и не е електрическа

Това е новата концепция на Lexus – и не е електрическа

carmarket.bg
Четири самолета излетяха от Москва за Аляска
Ексклузивно

Четири самолета излетяха от Москва за Аляска

Преди 3 дни
Какво става, Русия проби при Покровск, това ли е краят
Ексклузивно

Какво става, Русия проби при Покровск, това ли е краят

Преди 3 дни
Протести в цяла Сърбия тази вечер
Ексклузивно

Протести в цяла Сърбия тази вечер

Преди 3 дни
Почина тонрежисьорът Иван Иванов
Ексклузивно

Почина тонрежисьорът Иван Иванов

Преди 3 дни

Виц на деня

Мъж се прибира вкъщи с букет. Жена му: – Какво си направил този път?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Кандидатът на Християндемократическата партия за президент на Боливия Родриго Пас

Двама кандидати от десницата се класират за втори тур на президентските избори в Боливия

Свят Преди 12 минути

Ако нито един от кандидатите не спечели повече от 40 процента от гласовете ще бъде произведен балотаж

Южна Корея и САЩ започват годишните си летни военни учения

Южна Корея и САЩ започват годишните си летни военни учения

Свят Преди 27 минути

Северна Корея от своя страна отдавна ги определя като "репетиция за инвазия"

Гаспачо с диня: Перфектната студена супа за лятото

Гаспачо с диня: Перфектната студена супа за лятото

Любопитно Преди 1 час

В горещите летни дни всички сме изправени пред дилемата какво да ядем и гаспачото е идеална опция

<p>Мащабни протести в Израел: Десетки хиляди искат край на офанзивата в Газа</p>

Мащабни протести в Израел: Десетки хиляди искат край на офанзивата в Газа и освобождаване на заложниците

Свят Преди 1 час

Дори бивши ръководители на израелската армия и разузнавателни служби вече призовават за сделка за прекратяване на войната

Сателитна снимка на урагана "Ерин"

Ураганът "Ерин" в САЩ се засили до четвърта категория

Свят Преди 1 час

В Пуерто Рико над 150 000 души вече са без ток

<p>Пеевски: Институциите да затегнат контрола и санкциите за бързите кредити</p>

Делян Пеевски поиска институциите да затегнат контрола и санкциите за бързите кредити

България Преди 1 час

„Хората трябва да бъдат пазени от капана „лесни пари”, смята лидерът на „ДПС – Ново начало”

Магичната красота на Царска Бистрица

Магичната красота на Царска Бистрица

Любопитно Преди 2 часа

Царска Бистрица е много важна част от историята на последната българска царска династия

<p>Празник е! Почитаме светецът на българската душа</p>

Празник е! Почитаме светецът на българската душа

България Преди 2 часа

Православната църква почита паметта на свети Иван Рилски Чудотворец – небесният закрилник на българския народ

Близо 100 човека продължават да гасят пожара в Пирин

Близо 100 човека продължават да гасят пожара в Пирин

България Преди 2 часа

На помощ са се притекли и много доброволци, тъй като площта на огъня е огромна

Омбудсманът внася в НС искане за назначаване на свой заместник

Омбудсманът внася в НС искане за назначаване на свой заместник

България Преди 2 часа

В петък се проведе изслушване на тримата кандидати за поста

Започва ремонт на част от пътя между София и Перник

Започва ремонт на част от пътя между София и Перник

България Преди 2 часа

Алтернативен маршрут за пътуване е автомагистрала "Струма"

На извънредно заседание: Фонд "Земеделие" одобрява средствата за ощетените от пожарите

На извънредно заседание: Фонд "Земеделие" одобрява средствата за ощетените от пожарите

България Преди 2 часа

Фермерите ще могат да бъдат компенсирани за загуби на нереколтирана селскостопанска продукция, животни, пчелни семейства и фураж

„Чиста самоомраза“: Как Роби Уилямс успя да свали 12 кг и до какво доведе това

„Чиста самоомраза“: Как Роби Уилямс успя да свали 12 кг и до какво доведе това

Любопитно Преди 3 часа

През 2023 г. Роби Уилямс говори откровено за това как е отслабнал с над 12 кг

<p>Истории на последните лунни хора</p>

Мисии на НАСА Аполо: Истории на последните лунни хора

Любопитно Преди 3 часа

Те бяха пионерите в космическите изследвания

<p>18 август: Мистериозната смърт на Всемирния владетел Чингис хан</p>

18 август: Мистериозната смърт на Всемирния владетел Чингис хан

Любопитно Преди 3 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

<p>Промяна на времето през новата седмица</p>

Промяна на времето през новата седмица

България Преди 3 часа

Вижте прогнозата за следващите няколко дни

Всичко от днес

От мрежата

Безопасно ли е да правите секс пред кучето си

dogsandcats.bg

Защо най-често кучетата накуцват

dogsandcats.bg
1

Старият Троян оживява с VR очила

sinoptik.bg
1

Студен фронт преминава със серия летни бури

sinoptik.bg

Неочаквана трагедия: Руската Мис Вселена 2017 почина в катастрофа

Edna.bg

На 64 без грим: Джулиан Мур със силно женско послание (СНИМКИ)

Edna.bg

Капитанът на Манчестър Юнайтед обвини съдията за загубата от Арсенал

Gong.bg

Напрежение в ЦСКА! Агенти скочиха на клуба

Gong.bg

Запали се сметището в пловдивско село

Nova.bg

Студен фронт носи бури с градушки

Nova.bg