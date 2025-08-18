Инцидентът с влака край Симеоновград поражда опасения: има ли риск от екокатастрофа?

След катастрофата на „Възкресение": Живеещи в отсечката се оплакват - превърната е в писта

И ма ли риск от екокатастрофа след жп инцидента край симеоновградското село Пясъчево? В петък товарен влак с 34 вагона с дизелово гориво дерайлира, а цистерните се запалиха.

Започна възстановяването на близо 100 метра от железния път, който липсва. От НКЖИ се ангажираха до вторник линията, по която пътуват само товарни композиции, да бъде напълно възстановена, предава NOVA.

„Ние, като компетентна институция, ще задействаме процедурата по Закона за отговорността за отстраняване на екологични щети. Случаят попада в приложното поле за транспортиране на опасни товари по смисъла на Закона за жп транспорта. Още днес ще инициираме тази процедура, като възложим на акредитирана лаборатория да вземе почвени проби. В момента, в който се установи причината за този инцидент и причинителят, ще започнем да възлагаме почистване на почвата и мониторинг върху нея”, обясни директорът на РИОСВ – Хасково Тонка Атанасова. По думите ѝ санкцията се изчислява на база количеството замърсяване на околната среда.

Според първите наблюдения дизеловото гориво не е навлязло сериозно в нивите.

