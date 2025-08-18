България

Инцидентът с влака край Симеоновград поражда опасения: има ли риск от екокатастрофа?

При инцидента товарен влак с 34 вагона с дизел дерайлира в района на село Пясъчево

18 август 2025, 09:39
И ма ли риск от екокатастрофа след жп инцидента край симеоновградското село Пясъчево? В петък товарен влак с 34 вагона с дизелово гориво дерайлира, а цистерните се запалиха.

Започна възстановяването на близо 100 метра от железния път, който липсва. От НКЖИ се ангажираха до вторник линията, по която пътуват само товарни композиции, да бъде напълно възстановена, предава NOVA.

Огнен ад край Пясъчево: Влак с цистерни дерайлира и избухна в пламъци

„Ние, като компетентна институция, ще задействаме процедурата по Закона за отговорността за отстраняване на екологични щети. Случаят попада в приложното поле за транспортиране на опасни товари по смисъла на Закона за жп транспорта. Още днес ще инициираме тази процедура, като възложим на акредитирана лаборатория да вземе почвени проби. В момента, в който се установи причината за този инцидент и причинителят, ще започнем да възлагаме почистване на почвата и мониторинг върху нея”, обясни директорът на РИОСВ – Хасково Тонка Атанасова. По думите ѝ санкцията се изчислява на база количеството замърсяване на околната среда.

След жп инцидента край Симеоновград: Машинистите обвиниха състоянието на релсовия път

Според първите наблюдения дизеловото гориво не е навлязло сериозно в нивите. 

Повече гледайте във видеото.

ЖП инцидент Дерайлиране Екокатастрофа Дизелово гориво Пожар Пясъчево Симеоновград
Последни новини

Свят Преди 5 минути

Кремъл има право "също да получи ефективни гаранции за своята сигурност"

Свят Преди 8 минути

Ако нито един от кандидатите не спечели повече от 40 процента от гласовете ще бъде произведен балотаж

България Преди 50 минути

На място работят четири екипа огнеборци

Любопитно Преди 1 час

В горещите летни дни всички сме изправени пред дилемата какво да ядем и гаспачото е идеална опция

Свят Преди 1 час

Дори бивши ръководители на израелската армия и разузнавателни служби вече призовават за сделка за прекратяване на войната

Свят Преди 1 час

В Пуерто Рико над 150 000 души вече са без ток

България Преди 1 час

„Хората трябва да бъдат пазени от капана „лесни пари”, смята лидерът на „ДПС – Ново начало”

Любопитно Преди 2 часа

Царска Бистрица е много важна част от историята на последната българска царска династия

България Преди 2 часа

Православната църква почита паметта на свети Иван Рилски Чудотворец – небесният закрилник на българския народ

България Преди 2 часа

На помощ са се притекли и много доброволци, тъй като площта на огъня е огромна

България Преди 2 часа

Алтернативен маршрут за пътуване е автомагистрала "Струма"

България Преди 2 часа

Фермерите ще могат да бъдат компенсирани за загуби на нереколтирана селскостопанска продукция, животни, пчелни семейства и фураж

Любопитно Преди 3 часа

През 2023 г. Роби Уилямс говори откровено за това как е отслабнал с над 12 кг

Любопитно Преди 3 часа

Те бяха пионерите в космическите изследвания

Любопитно Преди 3 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Технологии Преди 3 часа

Киберсигурността става все по-сложна и рискова

