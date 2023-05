Бързина, ярост и филмова лудост на десета степен: Fast X

А ко след девет филма от дадена поредица определен зрител влезе в киносалона без ясна идея какво да очаква от десетия, при това в епохата на Интернет и масовото разпространяване на информация, то вината си е съответно нейна или негова. „Бързи и яростни 10“ е пример за такава ситуация и е филм, който е на практика имунизиран към критика, тъй като покрива изцяло изградените очаквания към себе си.

Думичката “family”/„семейство“ е повторена около 55 пъти в сценария, сюжетни локации като Рио де Жанейро са безцеремонно стереотипизирани, елементарни физични закони са игнорирани почти или изцяло в екшън сцените, а персонажите оцеляват по-тежки инциденти, отколкото повечето супергерои в комиксовия жанр. Всичко това са валидни причини за обективна критика към лентата.

“PURE POPCORN LUNACY” smells like magic to us. Experience #FASTX again only in theaters. Get tix: https://t.co/kn1tIDOB2c pic.twitter.com/2YnDU2iORJ — The Fast Saga (@TheFastSaga) May 27, 2023

Но това са и основите на поредицата „Бързи и яростни“. Семейството и приятелите са единствената база, на която почива моралният компас на героите; поклащащите се за*ници на млади бразилски дами изчерпват досега им с културата на Рио; а екшънът е преднамерено хиперболизиран, забавен и зрелищен. Ако някой иска да критикува по тези параграфи „Бързи и яростни“, може да напише десет съвършено идентични ревюта на всеки от излезлите филми дотук...

...или да се отпусне и да се забавлява със стотиците милиони зрители, които гледат частите от поредицата в прогресивно нарастващ брой от петата част насам, с която нишовата автомобилна култура бе изоставена в името на класически екшън сюжети, промяна, която бе персонифицирана с влизането на Дуейн Джонсън в сагата. Изборът е ваш, но аз поне не възнамерявам да критикувам „Бързи и яростни 10“ за това, че не се цели в художествените висини на „Гражданинът Кейн“ или „Кръстникът“.

Лентата е съвършено наясно какво трябва да бъде и кажи-речи постига целите на сюжета си. Семейството на Доминик Торето, героят на Вин Дизел, е разделено след последователни атаки от страна на Данте Рейес, новият злодей, който е син на антагониста от именно петата част на поредицата, която очевидно е повратна за хода на сагата по повече от един начин.

Ролята на Данте се играе от Джейсън Момоа, правещ хибридна имитация на Марк Хамил в амплоато на Жокера от „Батман: Анимационния сериал“ от 90-те години на миналия век и на Никълъс Кейдж в образа на Кастор Трой от „Лице назаем“. С други думи, Данте е садистичен, ексцентричен и самовлюбен в най-висша степен, и до голяма степен е антиподът на Доминик Торето.

Сценарият дава на Момоа достатъчно възможности да се представи в светлина, в каквато не сме го виждали никога, дори тези от нас, които са го гледали в амплоато на злодей и в други по-нискобюджетни екшън филми. В дадени моменти звездата прекалява с преиграването, но през повечето си екранно време приковава вниманието на зрителя със своята непредсказуемост и безумно чувство за хумор.

Встрани от него единственото ново лице в поредицата е Алан Ритчсън, колосът, който играе по страхотен начин популярния литературен герой на Лий Чайлд, Джак Рийчър, в едноименния сериал на Amazon Prime. И тук Ритчсън шокира аудиторията с безпогрешна дикция и интелигентно излъчване, каквото никой не би очаквал мъж с неговите физически пропорции да персонифицира, странната комбинация, която го прави идеален за ролята на Рийчър.

Останалите действащи лица на екрана са ни познати от предишните филми от поредицата и сценарият на десетата част не прави кой знае какво, за да доразвие който и да е от тях като екранна личност. Единственото изключение е Джон Сина, чийто герой, който функционира като антагонист в деветата част, тук разкрива коренно различни измерения на персонажа си, които до голяма степен съвпадат със забавната, добронамерена публична персона на самия Сина.

The brains and beauty Ramsey returns in #FASTX - now playing only in theaters. Get tix: https://t.co/3zrqJt6ctw pic.twitter.com/5M1ZkqoCUZ — The Fast Saga (@TheFastSaga) May 25, 2023

Екшънът в лентата до голяма степен отговаря на зададените стандарти в предишните филми, макар че е налице по-засилена и очебийна употреба на CGI, или компютърно генерирани изображения, в сравнение с повечето практически специални ефекти, използвани в екшън сцените в предходни части. Но „Бързи и яростни“ така или иначе отдавна е прескочила прага на реализма, а и никой от дигиталните кадри в десетия филм не е очевадно фалшив.

Все пак Джъстин Лин по всяка вероятност щеше да свърши по-добра работа в режисьорския стол от Луи Летерие и, предвид участията му в цялата поредица, човек може да се надява, че именно Лин ще получи възможност да режисира финала на сагата. А разделеното семейство на Доминик Торето, което така и не успява да се събере в пълен състав през цялата десета част, е предвестник именно на това: финала.

Все още не е ясно дали предстоят още един или два филма преди сагата да завърши и всички да зачакаме с нетърпение или пък с досада неизбежните spin-off-и: ленти, които ще са посветени на приключенията на поддържащи персонажи. Но, така или иначе, сюжетните основи са положени за наистина зрелищен финал, особено в рамките на последните две сцени от „Бързи и яростни 10“. Филмът е всичко, което може да очаквате от него – и очевидно няма нужда да бъде нещо повече.

#1 Movie in the World and we’ve still got gas in the tank. Experience #FASTX - now in theaters. Get tix: https://t.co/kn1tIDOB2c pic.twitter.com/yC1JLVzNOy — The Fast Saga (@TheFastSaga) May 24, 2023

Още от автора:

Лошият сценарий е най-големият враг на Бен Афлек в „Хипнотик“

„Пазителите на галактиката Vol. 3“: Подходящият край на една противоречива трилогия

От падението до новия възход: „Междузвездни войни“ и сериалът „Мандалорианецът“

Ужасът, който си струва да гледате: „Ренфийлд“ с Никълъс Кейдж

„Въздушният“: Истинската история за изгрева на една мегазвезда

Екшън, издигнат до изкуство: „Джон Уик 4“

Работи ли още вълшебната думичка: „Шазам! Яростта на боговете“

Наградите „Оскар“ 2023 според филмова легенда: „Снобизъм“

На раменете на Роки Балбоа: „Крийд III“ е истински нокаут

Когато не можеш да върнеш времето назад: „Ант-Мен и Осата: Квантомания“

Най-добрият филм на Джерард Бътлър от години насам: „Твърдо приземяване“

Колко струва една номинация за „Оскар“?

За Холивуд, с любов и с омраза: „Вавилон“ на Деймиън Шазел

Неуспешната „Операция Форчън“ на Джейсън Стейтъм и Гай Ричи

Традиционният снобизъм и подборът за "Оскарите"

Този филм се подигра блестящо на Илон Мъск

Най-добрите от добрите: Топ филмите за 2022 година

Киносъбитието на годината или не: „Аватар: Природата на водата“

Коледният филм, от който не знаехте, че имате нужда

Спилбърг за Спилбърг: Израстването на един гений

Това е най-ирландският филм, който може да съществува

Нито комедия, нито ужас... но никой не може да му устои

Това е най-гледаният филм по Netflix през ноември 2022 г.

Отвъд предразсъдъците и смъртта: „Черната пантера: Уаканда завинаги"

Една звезда в ролята на живота си: Всички говорят за този филм

Край на най-епичната битка на телевизионния сезон

„Амстердам“: Хаотичната песен за живота на един голям режисьор

20 години от раждането на една легенда

Този филм ще се окаже най-скандалният на годината

Най-касовият филм в историята: 13 години по-късно

Няма по-чаровна двойка: Джордж Клуни и Джулия Робъртс в „Билет до Рая“

Класиките, които искаме да гледаме на кино отново

Филмите от фестивала във Венеция, за които ще слушаме през сезона на „Оскар“-ите

Най-епичната битка на новия телевизионен сезон

Това е най-скъпата продукция в историята на Netflix