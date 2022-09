Филмите от фестивала във Венеция, за които ще слушаме през сезона на „Оскар“-ите

С настъпването на есента светът на киното преминава от сезона на летните касови блокбъстъри в сезона на филмовите фестивали. В международен план събитията, които стартират този годишен период, са фестивалите във Венеция и в Торонто, а в България по това време започват да излизат челните заглавия от програмите на Киномания, София Филм Фест и други.

Филмите, които се дискутират през този сезон, обикновено остават актуални и през следващия – сезонът на филмовите награди, който обхваща метеорологичната зима и кулминира с раздаването на „Оскар“-ите на американската Академия. Затова е и ясно, че когато събитие като фестивалът във Венеция създаде критически хит, то ще слушаме за него още дълго време.

Тазгодишното издание на фестивала приключи този уикенд и програмата му включваше интригуващи заглавия от редица доказани творци. Мартин МакДона, сценаристът и режисьор на „Три билборда извън града“, филмът, който безспорно заслужаваше да спечели „Оскар“ за най-добър филм през 2018 година, но в крайна сметка бе отличен само с две златни статуетки в актьорските категории, отново ще бъде актуален тази година с новата си лента.

На „Три билборда“ разстояние от мъката и щастието

Заглавието е The Banshees of Inisherin (букв. пр. „Призраците на Инишерин“) и главните роли в драмата се изпълняват от сънародниците на ирландския сценарист и редовни негови сътрудници Колин Фарел и Брендан Глийсън. Фарел спечели приза за най-добър актьор в главна мъжка роля на фестивала във Венеция и това може да е индикация за предстоящи негови успехи в същата категория през зимата.

Друг известен режисьор, от когото не сме виждали нов филм от пет години, но сега ще имаме тази възможност, е Дарън Аронофски. Създателят на критически хитове като „Реквием за една мечта“ и „Черен лебед“ участва във фестивалната програма във Венеция с „Китът“, филм за мъж с хомосексуална ориентация и изключително наднормено тегло, който се опитва да спаси живота си и връзките с близките си хора.

Лентата нашумя с това, че маркира завръщането на големия екран на звездата от края на 90-те години и началото на 21 век Брендън Фрейзър. Именно той играе главната роля и представянето му дотук е обект на универсални похвали. В Интернет бързо набраха популярност клипове с емоционалната реакция на Фрейзър по време на овациите след прожекцията на „Китът“ и на последвалата пресконференция.

Брендън Фрейзър се разплака след 6-минутни овации във Венеция

Актьорът, познат от блокбъстъри като трилогията „Мумията“, отсъства от големия екран през голяма част от предишното десетилетие заради здравословни и лични проблеми, сред които развод, смърт на близки хора и тежка депресия. Историята за триумфалното завръщане не е обичана никъде повече, отколкото в Холивуд, тъй че успехът на Фрейзър с „Китът“, в който участва още младата суперзвезда Сейди Синк, със сигурност ще остане актуална тема в близко бъдеще.

The standing ovation for #TheWhale was so enthusiastic, Brendan Fraser tried to leave the theater but the crowd’s applause made him stay. #Venezia79 pic.twitter.com/ZZ0vbFX7Rl