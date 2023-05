Лошият сценарий е най-големият враг на Бен Афлек в „Хипнотик“

Б ен Афлек играе главната роля в „Хипнотик“, един от най-интригуващите заглавия в киноафиша в момента, дори само заради факта, че не се числи към никаква касова поредица и съответно има поне претенция за оригиналност. Лентата е трилър с важен, предполагаемо шокиращ обрат в сюжета, доста специфичен поджанр, в който върха и дъното са раздалечени до степен, в която оставят доста своеобразно пространство по средата.

New movie: Hypnotic pic.twitter.com/oiwNM7ZcTq — Every Movie Plug 🎬 🔌 (@everymovieplug) May 17, 2023

Е, „Хипнотик“ е именно по средата. Филмът не е нито „Мементо“, нито „Праведно убийство“: големият обрат в сюжета на лентата не обогатява разбирането на зрителя за случилото се до повратния момент по удовлетворяващ начин, както в шедьовъра на Кристофър Нолан от 2000 година, но и не обезсмисля всичко видяно преди това както в кошмарно глупавия трилър с Ал Пачино и Робърт Де Ниро от 2008 година.

Това поставя филма във фрустриращо средно положение и говори за неоползотворен потенциал. Актьорският състав със сигурност не носи никаква вина за това. Измежду поддържащите изпълнители изпъкват най-вече Алис Брага в ролята на медиум, която помага на главния герой, и винаги харизматичния ветеран Уилям Фихтнър в амплоато на загадъчния злодей.

В главната роля пък Бен Афлек провокира безпроблемно симпатия и съчувствие в амплоато на баща, издирващ изчезналата си дъщеря. Дали защото актьорските му умения са се подобрили драстично през 30-те години, откакто е в професията, или защото познанията ни за трудностите му с алкохола в реалността влияят на възприятията ни, образът на мъж на средна възраст със сериозни проблеми пасва на Афлек съвършено.

The film #Hypnotic poor box office performance over the weekend marks the worst nationwide opening of any film starring Ben Affleck or directed by Robert Rodriguez #THRNews pic.twitter.com/6ey4iX0P3m — The Hollywood Reporter (@THR) May 15, 2023

Вероятно най-изненадващият елемент на „Хипнотик“ е фактът, че е филм на Робърт Родригес, а по никакъв начин не изглежда, нито звучи като филм на Робърт Родригес. Добрият приятел на Куентин Тарантино е познат с характерния си стил, демонстриран в култови класики като „Десперадо“, „Град на греха“ и „Мачете“. „Хипнотик“ сякаш е правен от съвсем друг режисьор без капка индивидуалност.

Мистерията се увеличава от това, че цялото семейство на Родригес участва в направата на проекта: това включва тримата му синове и дъщеря му. Но при все това, „Хипнотик“ има вида на средностатистическо холивудско творение, избълвано сякаш от конвейерна линия, контролирана от продуценти, и не пасва по никакъв начин в иначе богатата филмография на своя режисьор.

Сюжетната концепция за хора със свръхестествени способности, които прекрояват реалността на околните си с жестове, мимики, шумове и думи, несъмнено е много интригуваща. Филмът има своите проблясъци на амбиция, но в крайна сметка оставя доста художествен материал, включително недообяснените мотивации и действия на определени персонажи, настрани.

#Hypnotic is bombing in its debut, landing outside the top five with a $2.2 million gross. The thriller cost roughly $65 million to produce. https://t.co/jaNsobmq8A pic.twitter.com/m1ItYHmsKZ — Variety (@Variety) May 14, 2023

В ера, в която всеки блокбъстър по кината е дълъг повече от два часа, „Хипнотик“ има продължителност от едва 94 минути – а е от малкото филми, които можеха да са по-дълги и това щеше да повлияе генерално положително на лентата. В крайния си вид филмът с Бен Афлек препуска от една недоразвита интересна сюжетна идея към друга, ангажиращ зрителското съзнание постоянно до края, отвъд който ни оставя просто неудовлетворени.

