От падението до новия възход: „Междузвездни войни“ и сериалът „Мандалорианецът“

П оредицата „Междузвездни войни“ е затвърдила отдавна статута си на попкултурен феномен, който размива границите между поколенията и е предмет на страстни, забавни дебати сред лоялната си фенбаза. Но едно от нещата, за които мнозинството от фенове сякаш може да се обедини, е всеобщото негативно мнение за деветия епизод от сагата, „Възходът на Скайуокър“ от 2019 година.

Нелепият сценарий със зеещи, очевадни логически дупки и противоречия с други елементи от вселената на „Междузвездни войни“ превърна лентата в ужасен завършек на новата трилогия от филми, продуцирани от Disney след закупуването на Lucasfilm от студийния гигант. Критическият рейтинг на „Възходът на Скайуокър“ заслужено е най-ниският от всички филми от поредицата, а постъпленията му от 1 милиард долара, привидно задоволителни, останаха далеч от потенциала му.

И точно когато изглеждаше сякаш „Междузвездни войни“ ще заспи нов десетилетен сън, както между 2005 и 2015 година, когато излязоха съответно третия и седмия епизод от сагата, един сериал най-неочаквано обедини гласовете на критици и почитатели в хор на одобрение. „Мандалорианецът“ на Джон Фавро и Дейв Филони вдъхна нов живот в далечната галактика, историята на която изглеждаше изчерпана.

Първите два успешни сезона на продукцията спомогнаха за създаването на още сериали и за разгръщането на сюжета в неочаквани посоки. Съвсем наскоро бе обявено, че Филони, изключителен познавач на „Междузвездни войни“, любимец на феновете и ученик на самия Джордж Лукас, ще режисира пълнометражен филм, в който ще кулминират сюжетните линии от „Мандалорианецът“, „Книгата на Боба Фет“, „Асока“ и потенциално новия сериал Skeleton Crew.

Третият сезон на „Мандалорианецът“ полага сюжетно основите за тези грандиозни планове, но губи част от собствената си идентичност в процеса. Самостоятелната история за самотен ловец на глави, който отказва да предаде срещу заплащане бебе от извънземния вид на Учителя Йода, вече е съставен от безброй нишки и търси място за също толкова много поддържащи персонажи.

Почти никой вече не адресира ловеца на глави просто като „Мандо“ – всички знаят, че се казва Дин Джарин, а бебето, което остава неотлъчно до него, се казва Грогу. Мистериозният ореол на главния герой бе елиминиран до голяма степен в края на втори сезон, когато си свали маската и под нея се показа добре познатото лице на филмовата звезда Педро Паскал. Шлемът му си остава на място през целия трети сезон, но сценарият прави други стъпки в посока на демистификацията му.

Той всъщност дори не е основният фокус на сюжета. Историята на трети сезон е съсредоточена върху завръщането на мандалорианците на родния им свят, с което светлината на прожекторите всъщност пада върху Бо-Катан Крийз, изиграна по страхотен начин от Кейти Сакхоф за пореден път, повече околкото върху Дин Джарин, тъй като именно Бо-Катан е предводителката на своя народ.

Но главният герой на предишните два сезона поне остава важна част от случващото се на екрана... или поне в седем от осемте епизода. В трети епизод сериалът мести мястото на действието на Корусант и оставя мандалорианците настрана за сметка на бивш имперски учен, чиято съдба в крайна сметка има нулево отношение към тази на протагонистите.

Този безтегловен, привидно несвързан с нищо епизод несъмнено е най-крещящият признак за разширяването на сюжета на сериала отвъд самия сериал и поставянето на основи за по-мащабни бъдещи проекти в съживената галактика на „Междузвездни войни“. Феновете на поредицата има към какво да гледат с интерес в бъдещето, но е глупаво, че това трябва да се случва за сметка на адекватното ситуиране и темпо на действието в „Мандалорианецът“, сериала, който стартира този ренесанс.

Но в края на краищата трети сезон има и достатъчно елементи, които да се похвалят. От сюжетна гледна точка това със сигурност е финалът, който по ефективен и емоционално задоволителен начин разделя сюжетните линии на Дин Джарин и на останалите мандалорианци, с което подготвя връщане на сериала към корените му в следващия сезон. Това издава и осъзнатост от страна на сценаристите към слабите страни на отминалите осем епизода и готовност те да бъдат отстранени в бъдеще.

На визуално ниво продукцията остава на изключително високото ниво на игрален филм от „Междузвездни войни“, макар че очевидно е сериал по стрийминг платформа. Екшънът е хореографиран и заснет безупречно, поддържащите актьори се справят блестящо с ролите си, препратките към поредицата са съвсем на място, а саундтракът следва традициите на Джон Уилямс и Лудвиг Горансон.

В крайна сметка, при все изброените си недостатъци, към които можем да добавим и разсейващи кратки появи в един от епизодите на поп певицата Лизо и известния комик Джак Блек, сериалът ни оставя заинтригувани и гладни за още. А това в крайна сметка е целта на всяка една серийна продукция, нали така... или, “This is the way,” както биха казали стоически главните герои в „Мандалорианецът“.

