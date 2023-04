Ужасът, който си струва да гледате: „Ренфийлд“ с Никълъс Кейдж

П реди прожекцията на „Ренфийлд“ да започне в киното, където отидох, за да гледам филма, три от петте трейлъра, които предшестваха лентата, бяха за хорър филми. Бидейки човек, който не смята жанра за художествено съдържателен или интересен по почти който и да е параграф, неизбежно се зачудих за каква аудитория се правят всички тези предполагаеми филми на ужасите.

Предполагам, че смутните съвременни времена създават глад за ленти, в които се пробуждат зомбита или църковни служители се борят с демони: все сюжети, които са гледани повече пъти дори от филмите за супергерои, тъй като комиксовият жанр е във възход от едва около 25 години и е доста разнообразен, докато еднотипни, глуповати хорър истории се котират сред масите кажи-речи откакто киното съществува. Но „Ренфийлд“ ме накара да преосмисля скептицизма си.

Лентата е истински пастиш от жанрови елементи, но ги балансира с голям успех и разказва история, която използва някои изразни средства на хоръра, но предава послание, което звучи точно толкова актуално и човешки, колкото и напълно реалистична драма от прехвален европейски режисьор например. Разликата е, че докато гледа „Ренфийлд“, зрителят се и забавлява до припадък.

I had a bloody good time watching #Renfield. Expect to see hilarious & over the top kills that brought big laughs in the theater, as well as Nicolas Cage at his campiest & best self as Dracula!



Overall, it was a fun movie and worth seeing on the big screen. pic.twitter.com/nNb9lbHCoB