Екшън, издигнат до изкуство: „Джон Уик 4“

Е кшън жанрът в киното често е пренебрегван като строго развлекателен. Филмите, които се числят към него, се разглеждат от критиката като стриктно комерсиални, свободни от всякакви артистични претенции и предназначени да задоволят най-примитивните вкусове на масовата аудитория. Изключенията са малко на брой и сякаш само служат за доказателство на правилото.

Това, разбира се, е пълна глупост.

Нагласата на голяма част от филмовите критици може да е именно такава, но това не означава, че представлява истината. Екшъните са способни да капсулират духа на своето време не по-зле от драма, залята с гръмки похвали и номинации за награди, и дори боравят с най-изпитаните похвати на повествованието по-ефикасно. Всъщност почти не минава година без поне един такъв екшън филм да излезе по кината.

„Лудият Макс: Пътят на яростта“, „Отмъстителите: Краят“ и „Топ Гън: Маверик“ са сред най-скорошните примери за модерни класики в екшън жанра. Те са запечатани в глобалната колективна зрителска памет, а финансовите им постъпления и най-вече компилираните проценти на одобрение в популярни онлайн платформи говорят красноречиво за художествените им качества.

Choose your weapon. See #JohnWick4 in theaters now. pic.twitter.com/h7bYF3GNJn — John Wick: Chapter 4 (@JohnWickMovie) April 3, 2023

Липсата на награди „Оскар“ за тях поради откровен снобизъм са ни довели до ситуация, в която годишните награди „Златен домат“ на Rotten Tomatoes, базирани именно на проценти на одобрение в масовите медии, са по-ясно отражение на съвременното кино, отколкото призовете на американската Академия. Слава богу, това все пак не означава, че страхотни екшъни са спрели да излизат по кината.

От миналата седмица насам броят им нарасна с още един. „Джон Уик 4“ е плод на усилията на изключително талантливи хора, които видимо вярват в стойността на работата си и на екшън жанра. Лентата е почти 3-часов епос, който кулминира заложени сюжетни основи от три предходни филма в зрелищно кресчендо, което спокойно може да бъде и достойно заключение на поредицата.

"Джон Уик" 4 Източник: Getty Images

В режисьорския стол отново е Чад Стахелски, който за пореден път надминава себе си с екшън сцени, съвършено хореографирани и заснети като първокласна балетна постановка. В нито един момент от лентата зле инсценирана схватка не е прикрита с клатеща се камера, претендираща за документален ефект, или пък с дъжд на мястото на сюжетното действие, какъвто много продукции използват, за да маскират недостатъчно качествени компютърно генерирани изображения.

Thank you, Akira. Will we see her again? #JohnWick4 pic.twitter.com/sbp677kHDJ — John Wick: Chapter 4 (@JohnWickMovie) April 2, 2023

Напротив, всяка престрелка или преследване са заснети с максимална употреба на практически ефекти. Безукорната операторска работа с всеобхватни, изчерпателни, ъгловати кадри, единствено подчертава това. Въображението и остроумието на Стахелски и екипа му са на показ в сцени, заснети от всевъзможни гледни точки, включително в престрелка, която едновременно проследява двама от героите и е видима за зрителя сякаш от тавана на помещението.

Първият „Джон Уик“ зададе стандарта за качество в жанра си с подобни хрумвания и демонстрирано майсторство. Впоследствие и други екшъни, в това число и такива, режисирани именно от Чад Стахелски и партньора му Дейвид Лийч, стигнаха до тази летва – но поредицата с Киану Рийвс не спира да я вдига. С четвъртата си част „Джон Уик“ се утвърждава като най-емблематичната, паметна и цялостно качествена екшън поредица, започнала през 21 век.

За това спомага и продължаващият сюжет на филмите от нея, който в „Джон Уик 4“ заимства от старогръцкия модел за героично повествование повече и по-буквално от всякога. След като в предишните три части светът на главния герой бе изграден внимателно, а поддържащите образи и техните роли бяха представени подобаващо, новата лента се фокусира върху това да достигне наистина поетична поанта.

This hit goes out to you, Mr. Wick. See #JohnWick4 now playing in theaters. pic.twitter.com/SY7lJM76eF — John Wick: Chapter 4 (@JohnWickMovie) April 1, 2023

Героят на Киану Рийвс спокойно можеше и да се казва Херкулес, ако носеше щит вместо костюм с подплата от кевлар и меч вместо пистолет. Всяка следваща стъпка от неговия поход надгражда напрежението и изглежда още по-трудно постижима от предходната. В заключението Джон Уик буквално се катери панически по стълбите към катедралата Сакре-Кьор в парижкия квартал "Монмартр", докато постоянно бива събарян и саботиран от безлики врагове.

Пътеката на героя тук е представена буквално, почти в реално време, с апломб и икономичен диалог, какъвто виждаме само в класиките от екшън и уестърн жанра и който лентата може да си позволи единствено благодарение на добре свършената разказваческа работа в предишните части от поредицата. Фонът на всичко това не е нищо по-малко от прекрасен: „Джон Уик 4“ преминава през Берлин, Осака и Ню Йорк, но се развива основно в Париж и може да служи като негова туристическа картичка.

Познатите поддържащи персонажи се играят от обичани, доказани имена като Иън МакШейн и Лорънс Фишбърн, а нови лица като Бил Скарсгард и Рина Саваяма се утвърждават сред техните редици с отлични представяния. Легендите на азиатското кино Дони Йен и Хироюки Санада очаквано донасят със себе си в лентата огромна доза авторитет и драматична тежест, поднесена без усилие.

be sure to remind urself that rina sawayama is mother pic.twitter.com/jv4nLHAiGR — lionsgate (@Lionsgate) March 31, 2023

В централната роля Киану Рийвс стоически изнася тежестта на натрупаната умора и отчаяние у своя главен герой по разпознаваемия си, характерен начин. Лентата спокойно може да послужи за сбогуване с митичния му персонаж, но надали ще срещнете човек, изгледал цялата поредица, който да има против да види и още продължения. Масираният комерсиален и критически успех на филма също сочи в тази посока.

Докато съдбата на поредицата се изясни окончателно, ще гледаме предстоящите проекти, които ще се развиват в света на Уик и ще го разширяват: сериалът „Континентал“ с Мел Гибсън тази година и филмът „Балерина“ с Ана де Армас през 2024 г., в който и самият Рийвс ще има поява. Ако хората зад направата им действат със същия „фокус, отдаденост и воля“, с която оперира господин Уик и създателя му Чад Стахелски, зрителското удоволствие е гарантирано.

