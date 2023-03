Работи ли още вълшебната думичка: „Шазам! Яростта на боговете“

Ф илмовата вселена на DC Comics вероятно може да се определи като най-зле менажираната интелектуална собственост в съвременното кино. Постоянни смени в ръководството, противоречия между отделните филми и похабяване на заложения художествен потенциал в легендарни персонажи като Батман и Супермен са част от греховете, в които може да бъде обвинено студиото Warner Bros.

И все пак от тази бъркотия са излезли поне няколко чудесни филма за супергерои. „Шазам“ от 2019 година е един от тях. Лентата намери своята ниша сред мрачните сюжети на филмите на Зак Снайдър за DC и пъстрите, забавни приключения в лентите на Marvel, балансирайки умело теми за подрастващи, скоростен екшън и премерена доза модерен хумор.

Продължението на филма, което е сред най-актуалните заглавия по кината в момента, не успява да запази този баланс в пълна степен, но все пак успява да постигне ефикасно семейни емоционални моменти и такива на гръмотевичен смях от страна на зрителите. И, както е случаят с много от проектите на Warner Bros. и DC Comics, прави това въпреки абсурдния мениджмънт на студиото.

Филмовата вселена, към която се числи Шазам, е пред рестарт под ръководството на продуцентите Джеймс Гън и Питър Сафран, които вече обявиха плановете си за нови филми и сериали с персонажи на DC Comics за следващите няколко години. Шазам не фигурира сред тях. Съответно „Шазам! Яростта на боговете“ почти не е рекламиран от Warner Bros. и дори може да се каже, че студиото иска лентата да се провали, за да оправдае бъдещите си планове за рестарт.

Нелепият маркетинг стигна степен, в която сензационната поява във филма на Жената Чудо, изиграна може би за последен път от прекрасната Гал Гадот, бе издадена в 30-секунден рекламен телевизионен спот. Режисьорът Дейвид Сандбърг се опита да запази дипломатичен тон в интервютата си покрай премиерата относно тези въпроси, но и откровено заяви, че няма желание да работи с Warner Bros. и DC Comics в обозримото бъдеще.

Всичко това е тъжна констатация, тъй като „Шазам! Яростта на боговете“ има своите качества. Лентата дори има един по-качествен елемент от цялостно по-добрия си предшественик – дъщерите на Атлас, изиграни от носителката на „Оскар“ Хелън Мирън и азиатската звезда Луси Лиу, са много по-нитригуващи злодеи от доктор Сивана на Марк Стронг от първия „Шазам“.

Двете чудесни актриси с видимо удоволствие се възползват от моментите на умишлен и инцидентен хумор, които сценарият им предоставя. Особено заразителен е ентусиазмът на 77-годишната Мирън, която отмъква вероятно най-забавният момент от целия филм, прочитайки със стоманено изражение и равен тон абсурдно писмо от протагонистите в действието, които са тийнейджъри.

Regardless of our differing opinions on Shazam! Fury of the Gods one thing we can all agree on is Grace Caroline Currey needs to be Mary Marvel in the DCU or at least get the chance to play another iconic DC Comics character. pic.twitter.com/v6EY3VmrUR