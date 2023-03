Наградите „Оскар“ 2023 според филмова легенда: „Снобизъм“

Б уквалният и най-точен превод на английската дума “cinematographer” на български език е „оператор-постановчик“. Той е дясната ръка на режисьора на всяка снимачна площадка, отговорникът за суровия външен вид на продукцията преди добавянето на монтажни и специални ефекти. За да припознаят майсторството на тези хора, наградите „Оскар“ резонно имат отделна категория.

Сър Роджър Дикинс е бил номиниран в тази категория цели 16 пъти и е печелил статуетката два пъти: за „Блейд Рънър 2049“ през 2018 година и за „1917“ през 2020-та. Британската филмова академия е била не по-малко благосклонна към него и му е присъждала награда „БАФТА“ за операторско майсторство пет пъти. Името му носи авторитета на популярен режисьор и филмови звезди са се съгласявали да участват във филми, щом научат, че Дикинс ще е част от екипа на продукцията.

Breaking Baz: Oscar-Winner Sir Roger Deakins Says, “The Best Cinematography Hasn’t Been Nominated” This Year; Thinks Oscars Are “Snobby” About Cinematographers Of Popular Movies https://t.co/IJ6qvtIerJ