„Пазителите на галактиката Vol. 3“: Подходящият край на една противоречива трилогия

К огато „Пазителите на галактиката“ излезе през 2014 година, той ознаменува нов етап от развитието на споделената филмова вселена на Marvel Studios. Тя вече бе изключително успешна поредица, с няколко хита с приходи в размер над 1 милиард долара, но лентата на режисьора Джеймс Гън показа до каква степен зрителите са обикнали продукциите на Marvel и имат вяра в тяхната развлекателна стойност.

Watching this scene after Guardians of the Galaxy Vol.3 really hits differently! #GuardiansOfTheGalaxyVol3 pic.twitter.com/AlnTfAgaQF — Gugga Leunnam (@GuggaLeunnam) May 5, 2023

Преди „Пазителите на галактиката“, героите на Marvel бяха ограничени основно до човешки личности като Железния човек, Капитан Америка и Тор. Филмът от 2014 година доказа, че аудиторията е готова да гледа говорещи еноти и дървета в главните роли в касов летен блокбъстър, чиито постъпления в крайна сметка надхвърлиха 800 милиона долара. Логото на Marvel бе цялото уверение, от което зрителите имаха нужда, за да отидат на кино.

Почти 10 години по-късно, Пазителите вече са крайъгълен камък във вселената от супергерои на могъщото студио, а актьорите, които ги играят, наред с режисьора, са готови да потърсят нови предизвикателства извън тези роли. Заключителната част от космическата трилогия на Джеймс Гън споделя същите слабости и силни страни като двата си предшественика.

И трите ленти почиват на елементарни сантименталности, далеч от по-комплексните мотиви на персонажите в по-реалистични и качествени продукции на Marvel като филмите за Капитан Америка, например. „Пазителите на галактиката Vol. 3“ извежда това в крайност, използвайки близки кадри на очичките на малки животинчета, за да дърпа желаните струни в сърцето на зрителя.

The #1 movie in the galaxy 🌟



Guardians of the Galaxy Vol. 3 is now playing in theaters. Get tickets: https://t.co/Owh9udpNCZ #GotGVol3 pic.twitter.com/r0fSuNZmrn — Marvel Studios (@MarvelStudios) May 6, 2023

В случая става дума за старите приятели на Ракетата, енотът, озвучаван от Брадли Купър, чиято предистория научаваме в новия филм. Въпросните животни са развити от Висшия Еволюционер, антагонистът в лентата, до степен, в която говорят като разумни или поне полуинтелигентни хора. И все пак е нелепо да се очаква те да провокират същите емоционални реакции у зрели зрители, каквито провокираха трогателните човешки истории на персонажи като Питър Паркър или Тони Старк.

Високите проценти на критическо и зрителско одобрение за лентата показват, че явно съм в малцинство в негативното си мнение. Но не виждам във „Vol. 3“ нищо повече от това, което видях и в предишните две части от трилогията на Джеймс Гън: клишета, претендиращи за емоционална стойност и персонифицирани в герои, за които на аудиторията не ѝ пука отвъд поредната шега, която очаква да пуснат.

‘GUARDIANS OF THE GALAXY VOL. 3’ opens with 98% on the Audience Score at Rotten Tomatoes 🍅



Read our review: https://t.co/kHOWOfMOZw pic.twitter.com/kWRO6ozP8q — The Hollywood Handle (@hollywoodhandle) May 5, 2023

Също както и в предишните два филма, тези клишета са поднесени със страхотни визуални ефекти и култови музикални класики от минали десетилетия. И двата случая говорим за елементи на филмова продукция, изцяло купени посредством пари: платените усилия на огромния екип, работил върху лентата, и издължените милиони за правата върху песните.

Комерсиалното американско кино е много повече от това в най-добрия си вид. Хора като Том Круз и Стивън Спилбърг остават стандарти за качество в тази сфера, правещи филми, които не само са съвършено подходящи за гледане от масите, но и затрогват с валидни послания и интересни истории. Но „Пазителите на галактиката Vol. 3“ не е „Топ Гън: Маверик“ или „Семейство Фейбълман“.

Даже филмът да ви е харесал много, не можете да кажете откровено, че дори е нещо повече откъм набор от художествени качества от класическа анимация на Disney. Те боравят със същите елементарни сантименталности в тематичното си ядро, трогват с насълзени животински очички, а не с човешки диалог, и са демонстрации на таланта екипа зад камерата, а не на хората пред нея.

Това довежда и до изпълнителите на главните роли. Крис Прат продължава да бъде далеч от актьорското ниво на съименниците си Еванс и Пайн в амплоато на Питър Куил. Зоуи Салдана е по-интригуваща в ролята на Гамора, играейки различна версия на героинята от тази, която загина в един от най-трогателните моменти от „Отмъстителите: Война Без Край“. Карън Гилън, Брадли Купър и Пом Клементиеф са надеждни, както винаги, в ограниченото си екранно време.

The opening of Guardians Of The Galaxy Vol. 3 is CINEMA#GuardianOfTheGalaxyVol3 pic.twitter.com/Ls6Eo0mZ6d — ABhi17ek (@imrealabhisek) May 7, 2023

Безспорно над всички останали остава Дейв Батиста, който едновременно остава най-забавният персонаж в лицето на Дракс, но и заковава емоционалните бащински моменти, през които героят му преминава и с които нормален зрител на филм от планетата Земя може да се идентифицира на човешко ниво. Бившият професионален кечист продължава да расте в актьорската професия и несъмнено ще липсва на Marvel, ако това в действителност е последната му поява като Дракс.

Последният елемент на продукцията, който следва да се коментира, разбира се, е мястото ѝ в споделената филмова вселена на Marvel, вече раздута до непроследими пропорции. През първите 11 години от съществуването си, всяка част от поредицата завършваше с отварянето на вратички към нови, по-интересни приключения. Затова и толкова други студия последваха примера на Marvel и започнаха да вкарват сцени по време и след финалните надписи на касовите си проекти от поредици.

Това оставяше зрителя гладен за още, дори по-заинтригуван, отколкото когато е бил на влизане в киносалона. В наши дни тази тенденция вече изглежда непоправимо нарушена. „Спайдър-Мен: Няма път към дома“ и „Шан-Чи и Легендата за Десетте пръстена“ са единствените две приятни изключения измежду последните десет филма на Marvel. Човек може само да се надява, че идва промяна обратно към по-добро, защото студиото очевидно има рецептата за успех.

Още от автора:

От падението до новия възход: „Междузвездни войни“ и сериалът „Мандалорианецът“

Ужасът, който си струва да гледате: „Ренфийлд“ с Никълъс Кейдж

„Въздушният“: Истинската история за изгрева на една мегазвезда

Екшън, издигнат до изкуство: „Джон Уик 4“

Работи ли още вълшебната думичка: „Шазам! Яростта на боговете“

Наградите „Оскар“ 2023 според филмова легенда: „Снобизъм“

На раменете на Роки Балбоа: „Крийд III“ е истински нокаут

Когато не можеш да върнеш времето назад: „Ант-Мен и Осата: Квантомания“

Най-добрият филм на Джерард Бътлър от години насам: „Твърдо приземяване“

Колко струва една номинация за „Оскар“?

За Холивуд, с любов и с омраза: „Вавилон“ на Деймиън Шазел

Неуспешната „Операция Форчън“ на Джейсън Стейтъм и Гай Ричи

Традиционният снобизъм и подборът за "Оскарите"

Този филм се подигра блестящо на Илон Мъск

Най-добрите от добрите: Топ филмите за 2022 година

Киносъбитието на годината или не: „Аватар: Природата на водата“

Коледният филм, от който не знаехте, че имате нужда

Спилбърг за Спилбърг: Израстването на един гений

Това е най-ирландският филм, който може да съществува

Нито комедия, нито ужас... но никой не може да му устои

Това е най-гледаният филм по Netflix през ноември 2022 г.

Отвъд предразсъдъците и смъртта: „Черната пантера: Уаканда завинаги"

Една звезда в ролята на живота си: Всички говорят за този филм

Край на най-епичната битка на телевизионния сезон

„Амстердам“: Хаотичната песен за живота на един голям режисьор

20 години от раждането на една легенда

Този филм ще се окаже най-скандалният на годината

Най-касовият филм в историята: 13 години по-късно

Няма по-чаровна двойка: Джордж Клуни и Джулия Робъртс в „Билет до Рая“

Класиките, които искаме да гледаме на кино отново

Филмите от фестивала във Венеция, за които ще слушаме през сезона на „Оскар“-ите

Най-епичната битка на новия телевизионен сезон

Това е най-скъпата продукция в историята на Netflix