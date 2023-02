Колко струва една номинация за „Оскар“?

С лед около седмица мелодраматични изказвания и дискусии относно принципите зад номинациите за „Оскар“, историята на американската Академия и състоянието на цялата филмова индустрия, на сутринта на 1 февруари стана ясно, че полемичната номинация на Андреа Райсбъроу за „Оскар“ за главна женска роля няма да бъде оттеглена. На фона на всички изговорени приказки е добра идея да си припомним откъде тръгна целият този дебат.

Английската актриса играе главната роля в нискобюджетната драма „До Лесли“. Амплоато ѝ в лентата е на алкохолизирана майка от американския щат Тексас. Представянето ѝ във филма не бе тиражирано по никакъв начин през сезона на наградите дотук, но с публично огласената в последните седмици подкрепа на звезди като Гуинет Полтроу, Едуард Нортън и Дженифър Анистън, в крайна сметка бе отличено с номинация за „Оскар“.

Традиционният снобизъм и подборът за "Оскарите"

За сметка на това актриси като Виола Дейвис и Даниел Дедуайлър останаха без номинации в категорията за главна женска роля въпреки широко одобрените им изпълнения съответно във филмите „Жената воин“ и „Тил: Неразказаната история“, последният от които е достъпен в кината у нас и към настоящия момент. Какво е общото между тези две актриси? Ами и двете са чернокожи.

The Academy of Motion Picture Arts and Sciences said on Tuesday that it would not rescind Andrea Riseborough’s Oscar nomination for best actress, after an investigation into whether an Oscar campaign on her behalf violated the organization’s rules. https://t.co/J37stLhI3P — The New York Times (@nytimes) February 1, 2023

В този момент циничният български читател, за когото взаимоотношенията между расите и дебатите за равноправие в САЩ са по-подходящ обект за идиотски шеги, отколкото за размисъл, може просто да заклейми ситуацията като поредният плод на прекомерната политическа коректност отвъд океана. Но, ако не се вписвате в горното описание и все още четете този текст, нещата са доста по-комплексни.

Оскари 2023: Андреа Райсбъроу запазва номинацията си въпреки "притесненията"

Както във всеки конфликт, и тук има две страни със своите аргументи. И всъщност расата на двете пренебрегнати актриси е просто едно съвпадение в доста по-широк контекст. Оспорващите номинацията на Андреа Райсбъроу обвиняват продуцентите на филма ѝ в използването на нечестни рекламни тактики в социалните мрежи, без да омаловажават актьорското ѝ представяне в лентата.

Academy CEO says Andrea Riseborough’s best actress nomination will not be rescinded. https://t.co/Y5qpRgr0GQ — ABC News (@ABC) February 1, 2023

Сред тези тактики са преднамерено негативни сравнения между изпълнението на Райсбъроу и тези на останалите претендентки за награди този сезон като Кейт Бланшет. Това е неделима част от съвременния политически дискурс и изборните кампании по цял свят, но е категорично забранено от американската Академия в маркетинговата надпревара за „Оскар“-и.

Кристина Ричи: Възмутена съм, че преразглеждат номинацията за "Оскар" на Андреа Райсбъроу

Встрани от това е налице очевиден елемент на приятелска подкрепа от страна на гореизброените знаменитости, когато директното лобиране за номинации от страна на членове на Академията също е строго забранено. Но най-забавният аргумент срещу номинацията на Райсбъроу е, че филмът с нейно участие, с постъпления в размер под 30 000 долара, е бил видян от твърде малко хора, за да се класира.

Това е най-смешният и нелеп довод, който може да се даде що се отнася до каквато и да е номинация за „Оскар“, след като в продължение на почти две десетилетия, от „Властелинът на пръстените: Завръщането на краля“ насам, златната статуетка за най-добър филм не е била давана на нито един блокбъстър. Пренебрегвани през тези години са били комерсиални феномени с възторжени критически оценки като „Отмъстителите: Краят“ и модерни шедьоври като „Черният рицар“.

No punitive action will be taken by the Academy of Motion Picture Arts and Sciences against best actress #Oscar nominee Andrea Riseborough https://t.co/oBbvkq3UfY — The Hollywood Reporter (@THR) February 1, 2023

За сметка на това са били награждавани филми с нулев отпечатък върху световната попкултура, нулеви последствия за киното като изкуство и нулеви следи върху историята на филмовата индустрия като абсурдния „Артистът“, „Земя на номади“, „Лунна светлина“ и „Паразит“. Всички те са еднодневни фестивални фаворити, гледани от по-малко хора от населението на Република България, и в тяхното отличаване политическата коректност вече действително играе прекомерна роля.

Заключението е едно: за вироглавите сноби в американската Академия, изгубили тотално връзката си с масовата публика през последните две десетилетия, приходите на даден филм никога не са били от значение сред критериите за номинации. Това е и опровержение на аргумента на хората, които защитават тазгодишната номинация на Андреа Райсбъроу с твърдението, че оспорването на номинацията ѝ е удар по независимото кино и по възможността малки филми да бъдат отличавани.

Истината е, че доводите за лобирането и приятелското гласуване в Академията имат своята валидност, и те са единствените, над които си струва да се съсредоточим. Номинацията на Андреа Райсбъроу не следва да бъде оттеглена – защото е една от много. Още при скандалните разкрития около продуцента Харви Уайнстийн, при които фокусът обяснимо падна върху сексуалните му посегателства, се заговори и за това как той е манипулирал членове на Академията с подаръци и думи.

British actress Andrea Riseborough will get to keep her Oscar nomination for best lead actress for her performance in the independent drama “To Leslie,” the Academy of Motion Picture Arts and Sciences announced https://t.co/2MA8qZszzR — CNN International (@cnni) February 1, 2023

Може би и затова преди 19 години „Властелинът на пръстените: Завръщането на краля“ – продукция именно на Уайнстийн – се превърна в последния блокбъстър, надмогнал снобизма и, казано по български, шуробаджанащината в Академията и спечелил напълно заслужено „Оскар“ за най-добър филм. Необходима е много повече прозрачност и само тогава американските филмови топнагради ще могат да се надяват да си върнат някогашната популярност и повсеместен интерес.

