„Въздушният“: Истинската история за изгрева на една мегазвезда

И грата на баскетбол по всяка вероятност е най-големият принос на Съединените щати към света на спорта. Забележителната му история, изпъстрена с обрати, интрига и колоритни личности, може да бъде основа на редица филмови сюжети и всъщност е експлоатирана криминално малко в игралното кино. Най-популярните баскетболни филми дотук неизменно са били за деца.

„Въздушният“, режисиран от Бен Афлек, е много приятно изключение от това правило, макар и баскетболът като спорт да формира само част от сюжета му. Лентата разказва истинската история за началото на партньорството между Майкъл Джордан и компанията за маратонки Nike: връзка, която променя завинаги комерсиалните възможности за спортисти по света и която спомага баскетболът да се превърне в глобален феномен.

Тази история е разказана през очите на Сони Вакаро, ръководителят на баскетболния отдел на Nike през 1984-та – годината, в която Джордан и редица други талантливи играчи преминават от колежа в Националната баскетболна асоциация (НБА) на САЩ. Ролята се играе от звездата Мат Деймън, приятел на режисьора Афлек от детството им и чест негов сътрудник пред и зад камерата.

Това всъщност е и най-голямото постижение на „Въздушният“. Вместо да бъде разказана през очите на легендарния Джордан или неговото семейство, филмът се развива през гледната точка на бял мъж на средна възраст с бирено шкембе, работещ за огромна за времето си компания. В този смисъл лентата е привидно просто упражнение по корпоративна реклама и проявление на най-откровен капитализъм.

И въпреки това сюжетът е поднесен от Афлек и Деймън с достатъчно човечност, искреност, чар, динамика и искра, че неизменно грабва зрителя по шеметния път на своята история. Човек се улавя, че стиска палци на Nike да подпишат с Джордан сякаш са любимия му спортен отбор, а не просто компания за маратонки с милиони долари приходи дори преди да стартират партньорството си с най-великия баскетболист за всички времена.

'Air' is the first film from Ben Affleck and Matt Damon’s new production venture, Artists Equity. They wanted to create an environment with incentives for cast and crew to have a share in a film's profits. Damon and Affleck talk about making 'Air' https://t.co/oDMarLUjsv pic.twitter.com/VHf5CYSPjF