Топ 10 касови филма за 2022 година   

К раят на календарната година води до равносметки за всички ни – включително и за редовните посетители на киносалона. През 2022-ра ходенето на кино окончателно се върна във всекидневието ни и се нормализира след кошмарната парализа, преживяна от индустрията в резултат от пандемията от коронавирус, която преобърна света с главата надолу през 2020-а и 2021-ва.

Художествените и кинематографични качества са критерия, по който са подредени заглавията в тази класация; ала в нея са включени единствено филми с бюджет над 30 милиона долара и с широко разпространение по киносалоните. Причината е проста: нискобюджетните фестивални хитове и престижните, ориентирани към сезона на кинонаградите продукции получават достатъчно критически похвали и златни статуетки за своите качества.

Но не те са тези, които масово привличат хората в киносалона, не те са тези, които поддържат киното живо не само като художествено изкуство, но и като социално явление, като обединяваща сила, надскачаща разликите в половете, расите, етносите и географското положение. Киното е преди всичко популярна, обща култура; касовите филми, които гледаме на големия екран тази година, нашите деца ще гледат по телевизията и онлайн след години, докато се оформят като личности.

Преди време дупката между касовото популярно кино и престижните продукции, които биват награждавани на наградите „Оскар“, не беше толкова голяма. През 90-те години наградата за най-добър филм бе спечелена от глобални хитове като „Титаник“, „Смело сърце“ и „Форест Гъмп“. В наши дни снобизмът на Академията би я накарал да постави на подобни ленти етикета „комерсиален“ и да ги пренебрегне – или да им даде нелепа Туитър награда.

Ала това не означава, че филмите по кината в настоящето изведнъж са станали безсъдържателни до последния, а всички талантливи хора в Холивуд са спрели да работят. Елитарното, цинично и ненужно високомерно поведение може да печели на много места, но не и в тази класация, където реалните качества на филмите, които гледахме на кино през 2022 година, са припознати.

10. Bullet Train / „Убийствен влак“

Колоритен, експлозивен и режисиран от Дейвид Лийч в традицията на майстори като Тарантино и Гай Ричи, екшънът с Брад Пит предостави всичко, което се очаква от летен блокбъстър на кино. В поддържащия състав блеснаха талантливи актьори като Арън Тейлър-Джонсън, Хироюки Санада и Джоуи Кинг, а в главната роля Брад Пит показа на света, че все още е харизматична филмова звезда от най-висок калибър.

9. The Lost City / „Изгубеният град“

Явно вдъхновен от класически филмови приключения с двойки в централните роли като „Романс за камъка“ или „Похитителите на изчезналия кивот“, филмът със Сандра Бълок, Чанинг Тейтъм и Брад Пит даде на аудиторията много приятна доза старомодно забавление. С екзотични снимачни локации и безкрайно остроумни диалози, лентата спечели сърцата както на критици, така и на зрители.

8. Elvis / „Елвис“

Бляскавият, пищен стил на режисьора Баз Лурман пасна перфектно на персоната на краля на рока Елвис Пресли в биографичния филм, в който младият Остин Бътлър накара света да запомни името му с фантастично централно представяне, за което вече е номиниран за „Златен глобус“. С големия Том Ханкс за екранен партньор, Бътлър и песните на митичния му герой накараха филмовите зрители да затреперят във възторг досущ като музикалните любители от 60-те години на миналия век.

7. The Northman / „Викингът“

Първият високобюджетен проект на нашумелия независим режисьор Робърт Егърс привлече страхотен актьорски състав, и неслучайно. Александър Скарсгард, Аня Тейлър-Джой и най-вече Никол Кидман получиха много възможности да покажат впечатляваща драматична игра в запленяващия, хипнотичен филм. Лентата не успя да генерира големи приходи при престоя си по кината, но отлични критически отзиви я превърнаха в хит по домовете и ѝ помогнаха да се окаже печеливша.

6. Violent Night / „Брутална нощ“

Рождество Христово е празник, експлоатиран в киното до степен, в която пантеонът с паметни коледни филми е пълен и в него много рядко влизат нови попълнения. Е, през 2022 година сред най-добрите коледни заглавия за всички времена се нареди „Брутална нощ“, налудничава екшън комедия с топъл човешки подтекст и искрено послание, доведена до обетованата земя от чудесно представяне в главната роля на Дядо Коледа на Дейвид Харбър.

5. Avatar: The Way of Water / „Аватар: Природата на водата“

Определян от създателите си като киносъбитието на годината, продължението на най-касовия филм за всички времена предостави на огромната си публика визуален спектакъл и моменти на силни емоции в типичния стил на Джеймс Камерън. Очевидни липси в сценария оставиха нереализирани части от огромния потенциал на смайващия свят на Пандора, но това е просто още една причина да очакваме продълженията с интерес.

4. The Fabelmans / „Семейство Фейбълман“

С бюджет от 40 милиона долара и кратък престой по кината, автобиографичният филм на Стивън Спилбърг едва покри специфичния критерий за влизане в тази класация, но съвършената му визия и симпатично представената семейна история биха му осигурили място в който и да е филмов топ 5 за тази година. Ще бъде интересно да видим колко и какви успехи ще пожъне през сезона на наградите.

3. The Menu / „Менюто“

Изненадващият хит на 2022 година напълно заслужено записа солидни приходи от 64 милиона долара при бюджет от 30 милиона и висок процент на критическо одобрение, наред с номинации за редица награди. Воден от безпогрешни Ралф Файнс и Аня Тейлър-Джой в главните роли, филмът бе богат на социален подтекст и на метафоричен киноезик, както и на черен хумор и съспенс.

2. The Batman / „Батман“

Дългоочакваният нов прочит на комиксовия персонаж, известен като „Хамлет на супергероите“, се оказа гръмък успех по всички параграфи. В ролята на Качулатия кръстоносец с успех влезе Робърт Патинсън, подкрепен от превъзходен поддържащ състав, а режисьорът Мат Рийвс почерпи вдъхновение в равни дози от трилърите на Дейвид Финчър и предходните хитови филми за Черния рицар на Кристофър Нолан.

1. Top Gun: Maverick / „Топ Гън: Маверик“

Трогателен и емоционален в едни моменти, спиращ дъха от напрежение в други, големият хит на продуцента и актьор Том Круз е от все по-оредяващата порода филми, чиито заглавия чуваме редовно както през лятото, когато хората масово ги гледат на кино, така и през зимата, когато биват номинирани за различни престижни отличия. Блокбъстър от старата школа на техническо и художествено ниво, „Топ Гън: Маверик“ заслужава в пълна степен огромния успех, който пожъна.

