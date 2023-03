На раменете на Роки Балбоа: „Крийд III“ е истински нокаут

Д ебютът по кината на „Крийд III“, поредната нова част от все така развиващата се поредица „Роки“, превърна лентата в спортния филм с най-успешен комерсиално премиерен уикенд в историята на киното. Първият режисьорски проект на звездата Майкъл Б. Джордан записа приходи от цял свят в размер над 100 милиона долара, което говори красноречиво за няколко фактора.

Това са вече доказаната способност на Джордан да привлича зрители като главен актьор и единствена звезда на определен филм, както и неумиращата популярност на поредицата „Роки“ дори в отсъствието на самия Роки Балбоа, за което ще стане дума отново и по-нататък в този текст. И макар, че тези елементи не се равняват автоматично на художествени качества, в случая и те са налице.

Jonathan Majors occupies the #1 and #2 spots at both the domestic and global box office with ‘CREED III’ and ‘ANT-MAN AND THE WASP: QUANTUMANIA.’ pic.twitter.com/pH8W589c4O — Film Updates (@FilmUpdates) March 8, 2023

„Крийд III“ поставя главния си герой Адонис Крийд в позицията на боксьор с вече утвърдено място в историята на спорта, който е готов да се оттегли от ринга и да се посвети на семейството си и на бизнес страната на бокса, бидейки промоутър на големи мачове и собственик на тренировъчна база за млади таланти. Всичко се обърква, когато в живота му се завръща стар приятел на име Деймиън Андерсън, който е лежал в затвора 18 години и също е трениран боксьор.

В амплоато на антагониста влиза Джонатан Мейджърс, когото гледахме по кината преди по-малко от месец в ролята на злодея Канг Завоевателя в „Ант-Мен и Осата: Квантомания“, където представянето му бе единственият положителен елемент от продукцията. В „Крийд III” цялостното ниво е по-високо, но това не спира Мейджърс от това да блесне отново в коренно различно превъплъщение от това на Канг.

Изиграният от него Деймиън е дете на улиците и на институциите, но въпреки това притежава лукавост, каквато рядко виждаме в стереотипни злодеи в спортни филми. Мускулите са само средството за постигането на целта му, а тя е мотивирана от жестоко чувство за онеправданост, което Мейджърс илюстрира безупречно. До повратния момент от сюжета, в който замисълът на Деймиън става ясен в пълна степен, зрителят изпитва съчувствие към него като към главен герой на историята.

This entire sequence between Donnie and Dame in Creed III, landing on this shot…just incredible. pic.twitter.com/Cdt7vvf20l — Reel and Roll Films - 🙏 Michelle Yeoh’s Oscar 🙏 (@reelandroll) March 4, 2023

Срещу Мейджърс застава Джордан, вероятно най-голямата тъмнокожа звезда в съвременното кино, която няма трупана в продължение на десетилетия добра воля на зрителите, каквато имат Уил Смит или Дензъл Уошингтън. Актьорът предава вътрешните конфликти на Крийд относно работата му, относно семейството му и относно завърналия се в живота му стар приятел ефикасно, без излишна мелодрама и с перфектно контролирано екранно поведение.

Но в „Крийд III“ работата на Джордан се простира отвъд играта му в амплоато на Адонис. Филмът маркира първия път, в който суперзвездата сяда в режисьорския стол, и Джордан се справя отлично в дебюта си. Разбира се, има определени сцени, които могат да бъдат съкратени, озвучени с по-малко драматична музика и като цяло да бъдат по-икономични в употребата си на изразни средства, които не са нужни или не подхождат напълно на съответния сюжетен момент.

Но това са простими, даже пренебрежими грешки, които нов режисьор няма как да не допусне и които бледнеят на фона на страхотната останала работа, свършена от Джордан зад камерата. Най-доброто нещо, което може да направи, за да се подобри още повече, е да изучава филми, режисирани от Клинт Истууд, легендарен майстор на икономичното в повече от един смисъл повествование.

BOX OFFICE: #CreedIII grabs #1 w/ $58.6M this weekend. That is..

- The biggest opening of all the #Creed & #Rocky movies

- The biggest opening ever for a sports movie

- The biggest opening ever for a Black director in their directorial debut

- The biggest opening ever for Amazon pic.twitter.com/cKzICLc7NT — Erik Davis (@ErikDavis) March 5, 2023

Сцените, в които усетът и склонността на Джордан към епичното се проявяват съвсем на място, са самите боксови мачове. Забавени кадри в стил „Зак Снайдър“ и видения с алегоричен смисъл пасват идеално на юмручните битки в лентата. Ако някой се оплаче, че по този начин срещите биват лишени от спортна автентичност, то поредицата „Роки“ със зрелищната си боксова хореография през всички филми дотук не е подходяща за въпросния човек.

Тук състезателите на ринга винаги размахват широко ръце, както действителни боксьори не биха сторили повече от един или два пъти на мач, освен ако не искат да бъдат нокаутирани от съперника си, и нанасят фантастични удари, които биха сложили край на реален мач много бързо. Но в случая става дума за художествено произведение и добавените визуални щрихи от Джордан към боксовите сцени в „Крийд III“ пасват идеално.

‘CREED III’ opens at #1 at the domestic box office with $58.6M, the biggest 3-day opening ever for the ‘CREED’ and ‘ROCKY’ franchise. pic.twitter.com/gBLuGlSwU0 — Film Updates (@FilmUpdates) March 5, 2023

Роки Балбоа е споменат в сценария и препратки към подвизите му са направени от няколко от персонажите на екрана, но самият Силвестър Сталоун не се появява пред камерата. Сценарият изначално е написан без участие на прочутия персонаж, а липсата му е продиктувана и от последвалия конфликт между Сталоун и продуцента Ървин Уинклър, стар партньор на звездата в направата на поредицата „Роки“.

Отсъствието на Балбоа не вреди на действието във филма, но негова поява в заключителната част щеше да вдигне градуса на драмата още повече и да извика немалко усмивки по лицата на зрителите в киносалоните. Би било хубаво да видим Сталоун поне в още една поява в най-известната му роля, но поредицата очевидно продължава да се развива в способните, талантливи ръце на Майкъл Б. Джордан.

