Когато зад кулисите е по-интересно, отколкото на екрана: „Не се тревожи, скъпа“

С попзвездата Хари Стайлс в една от главните роли и с доказани имена като Крис Пайн и Флорънс Пю, допълващи актьорския състав, трилърът „Не се тревожи, скъпа“ изглежда безкрайно интригуващо на хартия. Постъпленията, записани от филма за първите му два уикенда по кината отвъд океана, говорят красноречиво за това, но струва ли си в крайна сметка завършеният продукт?

Отговорът трудно може да е категоричен, но ако все още не сте гледали лентата, то бих ви казал... да не се тревожите. Филмът е феминистка алегория с чудесен сюжетен замисъл, който сценарият пропилява, заявявайки едно и също послание през цялото действие по сравнително еднотипен начин. Зрителят се среща пълноценно със само двама от персонажите, което е почти криминална загуба на художествен потенциал.

Във философски аспект „Не се тревожи, скъпа“ има възможността да се пресегне до висините на „Матрицата“, дори и без нито една екшън сцена, каквито изобилстват в модерната класика от 1999 година. Но вместо това лентата остава забита в един-единствен идеологически коловоз. Валидността на посланието ѝ е безспорна: то е свързано с лишаването от личен избор на жените и непреодолимите комплекси на мъжката психика. Проблемът е в тромавото му изразяване.

Филмът е от трилърите със сюжети, които се въртят около голямо разкритие в края на действието – да говоря за лентата, без да издам какво е това разкритие, е доста трудно, но мога да заявя, че то не придава нови нюанси на споменатото основно послание, нито задава кой знае каква нова гледна точка на възприятие на сюжета. А именно това са присъщите елементи на страхотните повествователни обрати.

Ако сценарият бе обърнал малко повече внимание на поддържащите персонажи, ако зрителят бе получил възможност да се запознае с личните им истории и мотиви, то главният мотив в лентата щеше да бъде разгледан през повече гледни точки, което щеше да подсили неговата валидност и сила, както и да вдигне градуса на емоциите и напрежението. Но единствените цялостно развити герои в „Не се тревожи, скъпа“ са Джак и Алис, изиграни съответно от Хари Стайлс и Флорънс Пю.

Няма капка съмнение, че именно Пю е звездата на филма. Алис е главната героиня, през чиито очи възприемаме света на действието. Представянето ѝ е безпогрешно и похвалите за нея в медийните отзиви отвъд океана са напълно основателни. Младата актриса е готова да бъде завършена филмова звезда и фактът, че действието в „Не се тревожи, скъпа“ се опира на плещите ѝ, е поредното доказателство за това.

Физическата ѝ красота, експресивните, но контролирани мимики, увереността зад всяка реплика – това са белезите на страхотен екранен изпълнител. Хари Стайлс е мъжът, избран да дели екрана с Пю, но встрани от неговата собствена физическа привлекателност, прочутият певец не споделя много от другите елементи от актьорския талант на своята партньорка пред камерата.

Израженията му са неестествени, несигурни, сякаш по учебник и все пак неубедителни; акцентът му се колебае между родния му британски такъв и американския, с който героят му би следвало да говори в определени сцени от лентата. В най-емоционалните моменти, когато просто трябва да говори на висок глас или буквално да танцува на сцена, Стайлс е ефикасен; но за сцени на бавно пропукваща се домашна идилия просто е необходим по-деликатен и опитен актьор.

