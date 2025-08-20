Семейството на Ози Озбърн поиска отлагането на документалния филм за него часове преди излъчването

BBC съобщи, че близките на Ози Озбърн са настояли обществената телевизия да отложи премиерата на документалния филм за покойната легенда на Black Sabbath само часове преди планираното му излъчване тази седмица.
„Ози Озбърн: Завръщане у дома“, чиято премиера беше предвидена за понеделник, 18 август, по BBC One, бе внезапно свален от програмата още същия ден. Въпреки че телевизията потвърди, че документалният филм е бил „преместен в графика“, официалното обяснение дойде едва във вторник.
Ozzy Osbourne’s family pushed to delay BBC doc hours before it was set to air https://t.co/bB1pt4YPx2 pic.twitter.com/J6XI27oBG6— New York Post (@nypost) August 20, 2025
„Съчувстваме на семейство Озбърн в този труден момент,“ заяви BBC. „Уважаваме желанието им да изчакат още малко, преди този много специален филм да бъде излъчен.“ В изявлението се допълва: „Новата дата ще бъде обявена скоро.“
Документалният проект „Coming Home“, който първоначално започна като поредица от 10 части, проследява завръщането на певеца на „Crazy Train“ във Великобритания, последния му прощален концерт на 5 юли и шокиращата му смърт на 22 юли.
В крайна сметка сериалът бе кондензиран в едночасов филм, посветен на последните три години от живота на Ози, който почина внезапно миналия месец на 76-годишна възраст.
Семейството на иконата на хеви метъла потвърди кончината му в емоционално изявление пред The Post в деня на смъртта:
„С по-голяма тъга, отколкото думите могат да изразят, трябва да съобщим, че нашият любим Ози Озбърн почина тази сутрин,“ казаха близките му.
An Ozzy Osbourne doc set to air on the BBC Monday night was pulled from the schedule at the request of his family.— Variety (@Variety) August 19, 2025
"We are respecting the family’s wishes to wait a bit longer before airing this very special film,” a BBC spokesperson said. “The new date will be confirmed… pic.twitter.com/Lz92HY0qbW
„Той беше със семейството си и заобиколен от любов,“ добавиха те. „Молим всички да уважават личното пространство на нашето семейство в този момент. Шарън, Джак, Кели, Ейми и Луис.“
На 30 юли, след емоционална траурна процесия по улиците на родния му град Бирмингам, Англия, приятели и близки положиха тялото на певеца на „Shot in the Dark“ край езерото в семейния му дом в Бъкингамшир.
Официалната причина за смъртта бе потвърдена на 5 август: сърдечен арест, остър миокарден инфаркт, коронарна артериална болест и болест на Паркинсон.
На 5 юли, по време на последния си концерт и само дни преди смъртта му, изпълнителят на „Mama, I’m Coming Home“ благодари на феновете си преди финалната песен:
„Просто искам да ви кажа от името на момчетата от Black Sabbath и от мое име, че вашата подкрепа през годините ни даде възможност да живеем живота, който живяхме,“ каза Ози.
The BBC has revealed it delayed the broadcast of its Ozzy Osbourne documentary on the wishes of the legendary metal star’s family https://t.co/MBnm4t3u2s— Deadline (@DEADLINE) August 19, 2025
„Благодаря ви от дъното на сърцето си,“ завърши той. „Обичам ви. Ние ви обичаме.“
Междувременно, въпреки смъртта на певеца на „Mr. Crowley“ миналия месец, Sony Pictures продължава работа по биографичен филм, посветен на дългогодишната любовна история между Ози и Шарън.
През 2021 г. Polygram Entertainment си партнира с Osbourne Media – медийната компания на семейството – за да обяви плановете за продукцията. Представител на Polygram Entertainment потвърди пред Variety на 6 август, че „в момента се водят преговори с режисьор, което може да бъде обявено съвсем скоро.“