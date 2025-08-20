Смениха шефа на полицията в Кюстендил

В Кюстендил смениха началника на сектор „Пътна полиция“ в Областната дирекция (ОД) на МВР, съобщиха от пресцентъра. Смяната е вследствие на заповед от главния секретар на МВР.

Радослав Боюклийски, който до момента бе началник на „Пътна полиция“ в ОДМВР-Кюстендил, е преназначен на длъжността началник на полицейския участък в Невестино, към районното управление в Кюстендил.

Функциите на началник сектор „Пътна полиция“ - ОДМВР, ще изпълнява старши инспектор Георги Велинов, който е началник на група в сектора, допълниха от пресцентъра.

Досегашният началник на полицейския участък в Невестино, инспектор Емануил Найденски е преназначен на длъжността началник група Териториална полиция "Контрол над общоопасните средства" към отдел "Охранителна полиция" на ОДМВР в Кюстендил.