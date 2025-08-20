България

Издирват румънски турист, изгубил се в района на връх Ботев

Сигналът е подаден във вторник вечер

20 август 2025, 11:12
Издирват румънски турист, изгубил се в района на връх Ботев
Източник: iStock photos/Getty images

О трядите на Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст (БЧК) в Карлово и Калофер издирват румънски турист, загубил се в района на връх Ботев, съобщиха за БТА от службата.

Сигналът е подаден във вторник вечер, като първоначално в усилията за намирането са се включили спасителите от Карлово.

Операцията е била подновена в сряда сутрин, а в нея се е включил и отрядът от Калофер.

Времето в планините е добро за туризъм, слънчево, на места с разкъсана облачност, тихо, в района на връх Ботев духа слаб вятър. Температурите са по-ниски, от порядъка на 7-8 градуса на връх Ботев, до 11-12 по курортите. От ПСС предупреждават туристите да се съобразяват с факта, че вчера по планинските масиви е преминал по-студен фронт.

В планините ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). В следобедните часове на отделни места в Рило-Родопската област, централните и източните дялове на Стара планина и Странджа ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен, а по най-високите части и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 22°, на 2000 метра – около 15°.

Източник: Йоана Димитрова, БТА    
турист румънец ботев издирване
Празник е! Ето кои двама светци почитаме днес
Празник е! Ето кои двама светци почитаме днес

Преди 1 ден
Опасно време във вторник: Жълт код за бури, дъжд и градушки
Опасно време във вторник: Жълт код за бури, дъжд и градушки

Преди 1 ден
Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп
Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп

Преди 1 ден
Ток удари дете край басейн в Сливенско
Ток удари дете край басейн в Сливенско

Преди 1 ден

Смениха шефа на полицията в Кюстендил

Смениха шефа на полицията в Кюстендил

България

България Преди 15 минути

Това е станало със заповед от главния секретар на МВР

Предупреждение за изневеряващите двойки: Крис Мартин запазва камерата за целувки на Coldplay

Предупреждение за изневеряващите двойки: Крис Мартин запазва камерата за целувки на Coldplay

Любопитно

Любопитно Преди 30 минути

Крис Мартин не се отказва от традицията с камерата за целувки, въпреки скандала

Снимката е илюстративна

Неидентифициран обект се взриви в Източна Полша

Свят

Свят Преди 1 час

Полицейски служители са открили изгорели метални и пластмасови отломки на мястото

<p>Половин София остава без топла вода за 9 дни другия месец</p>

Половин София остава без топла вода за 9 дни другия месец

България

България Преди 1 час

Проверете дали вашият квартал е сред засегнатите

САЩ и Европа обсъждат гаранции за сигурността на Украйна след войната

САЩ и Европа обсъждат гаранции за сигурността на Украйна след войната

Свят

Свят Преди 1 час

Една от обсъжданите идеи е в Украйна да бъдат изпратени европейски сили под ръководството на САЩ

Снимката е илюстративна

Морето взе нова жертва - мъж се удави край Царево

България

България Преди 1 час

От морето е извадено тялото на 59-годишен мъж от пернишкото село Дивотино

Задържаха българка в Гърция за оставено куче в кола

Задържаха българка в Гърция за оставено куче в кола

Свят

Свят Преди 1 час

Случаят е станал по обяд вчера в крайбрежното селище Неа Врасна в Северна Гърция

Жажда. Водата е вкусна…по различен начин

Жажда. Водата е вкусна…по различен начин

Малките неща

Малките неща Преди 1 час

Как да изберем?

САЩ може да помогнат на Украйна по въздух, заяви Тръмп

САЩ може да помогнат на Украйна по въздух, заяви Тръмп

Свят

Свят Преди 2 часа

Тръмп не даде повече подробности

<p>Разкриха причината за смъртта на&nbsp;звездата от &bdquo;Лило и Стич&ldquo; Дейвид Бел</p>

Аутопсията на звездата от „Лило и Стич" Дейвид Бел разкри множество заболявания

Свят

Свят Преди 2 часа

Бел е страдал от редица сериозни заболявания преди трагичната си кончина на 12 юни на 46-годишна възраст

Доналд Тръмп

Доналд Тръмп никога не е воювал, но се нарече „военен герой"

Свят

Свят Преди 2 часа

Забележката на президента може също да засегне чувствителен отклик у важен избирател за всички американски политици: военните ветерани

<p>Как законът оставя вратички за системните нарушители на пътя?</p>

Шофиране без книжка, нарушения без последици: Как законът оставя вратички за системните нарушители на пътя

България

България Преди 2 часа

„Държавата повече се интересува да събира глоби и да пълни бюджета, отколкото да санкционира реалните нарушители“, заяви адвокат Илия Тодоров

Нетаняху: Ще приемем примирие само при тези условия

Нетаняху: Ще приемем примирие само при тези условия

Свят

Свят Преди 2 часа

Израел иска освобождаването на всички 50 заложници, държани от "Хамас", на фона на новото предложение за спиране на огъня в Газа

<p>Мир&nbsp;под въпрос: Кремъл не бърза със среща Путин-Зеленски</p>

Мир под въпрос: Кремъл не бърза със среща Путин-Зеленски

Свят

Свят Преди 2 часа

Между двамата лидери има „огромна вражда“

800 лева глоба плати шофьорът, хванат с 218 км/ч по АМ „Тракия"

800 лева глоба плати шофьорът, хванат с 218 км/ч по АМ „Тракия"

България

България Преди 2 часа

В сливенския участък на пътя при акция през почивните дни са засечени над 200 нарушения на скоростта

От Барби до мумии: Какво колекционират холивудските звезди

От Барби до мумии: Какво колекционират холивудските звезди

Любопитно

Любопитно Преди 3 часа

Когато си помислите за лукса на холивудските звезди, си представяте Бентлита, диаманти и дизайнерски интериори, но далеч не е така

Кучето ви постоянно киха? Ето възможните причини за това

dogsandcats.bg

Как да почистим котешката урина

dogsandcats.bg
1

Над 1400 щъркели в Тополовград

sinoptik.bg
1

Очарованието на розовите пирамиди в Кърджалийско

sinoptik.bg

"Последният пирон в ковчега" за 775-стайната резиденция на крал Чарлз

Edna.bg

Син на принцесата на Норвегия обвинен в 4 изнасилвания

Edna.bg

Манчестър Юнайтед няма да привлича нов вратар през лятото

Gong.bg

Порто отхвърли оферта на Галатасарай за капитана на тима

Gong.bg

Убиецът от Първомай влязъл в дома на жертвата с маска и специални дрехи

Nova.bg

Правителството ще даде съгласие за преназначаване на началника на НСО

Nova.bg