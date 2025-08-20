Оперираха един от ранените при тежката катастрофа между кола и автобус в София

О периран е 65-годишният мъж, пострадал тежко при пътнотранспортното произшествие между лек автомобил и автобус на градския транспорт в София, съобщиха от УМБАЛСМ "Пирогов".

По време на операцията травматолози са поставили вътрешна фиксация в единия долен крайник на мъжа. Интервенцията е извършена от екипа на доц. Михаил Рашков.

65-годишният пациент остава за лечение в университетската болница.

В нощта на 15 август на кръстовището на булевардите "Константин Величков" и "Възкресение" в София лек автомобил се вряза в автобус на градския транспорт в София. При инцидента загина 61-годишният сирийски лекар Иса Али, а четирима души бяха откарани в болница.

Шофьорът на автомобила - Виктор Илиев беше задържан, а Софийският градски съд го остави за постоянно в ареста. Той се е движел със скорост между 170 и 200 км/ч.

