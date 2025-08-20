Свят

Смъртоносна амеба, ядяща мозъка, е открита в питейната вода в Австралия

Амебата прониква през носа, достига до мозъка и причинява заболяване с почти 100-процентова смъртност

20 август 2025, 11:05
Източник: iStock

Е дин от най-опасните микроорганизми на Земята – Naegleria fowleri – известен с ужасяващия си прякор „мозъкоядна амеба“ , беше открит в питейната вода на два града в Австралия, пише New Atlas

Здравните власти в щата Куинсланд издадоха предупреждение предупреждение за Шарлевил и Аугатела, след като лабораторни тестове потвърдиха наличието на смъртоносния организъм в местното водоснабдяване.

„Naegleria fowleri – рядък, но потенциално смъртоносен микроорганизъм – беше открит във водата“, гласи съобщението.

Австралия отдавна е известна като дом на едни от най-опасните създания на планетата, но смъртните случаи след среща с тях са изненадващо редки. Благодарение на противоотрови, медицинска готовност и бърза реакция, дори среща със смъртоносен соленоводен крокодил е фатална „само“ в около 63% от случаите, а смъртността при атаки от акули за периода 2020–2022 г. е около 24%.

По-опасна от крокодили и акули

Амебата е по-опасна от тези животни - ако успее да стигне до мозъка на човек, води до заболяване с почти 100-процентова смъртност.

Тя прониква през носа, пробива тънката костна пластина, която разделя носната кухина и мозъка, и достига обонятелния дял – директен вход към мозъка. Там амебата активно се храни, като поглъща нервни клетки и отделя ензими, които разрушават тъканите.

Затова и името „мозъкоядна амеба“ не е преувеличено. Веднъж стигнала до мозъка, тя унищожава неврони, предизвиква силен възпалителен отговор и в рамките на дни води до тежък менингит, енцефалит и подуване на мозъка. В повечето случаи това завършва с кома и смърт до 7–10 дни. Аутопсиите показват пълно разрушаване на мозъчната тъкан, изпълнена с амеби, мъртви клетки и възпалителни остатъци.

Инфекцията е известна като първичен амебен менингоенцефалит (PAM). В САЩ Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC) съобщават за 167 известни случая от 1962 до 2024 г., като в 97% от тях пациентите са загинали.

Необичайното в случая е, че амебата е открита в питейна вода.Обичайното ѝ местообитание са топли сладководни басейни и почви. Тя не оцелява в морска вода и не може да зарази човек чрез пиене. Рискът възниква само при попадане на замърсена вода в носа – например при плуване или къпане.

„Рискът за общността е минимален, стига хората да не допускат вода в носа си“, заяви говорител на Queensland Health. Миналата седмица жител на Мисури бе приет в интензивно отделение след заразяване при каране на водни ски, а месец по-рано 12-годишно момче почина в Южна Каролина, след като плувало в езеро.

Първите симптоми настъпват бързо: висока температура, силно главоболие, обърканост, гадене, повръщане, халюцинации, промени във вкуса и обонянието и дори гърчове – обикновено само ден след навлизането на амебата.

Лечение съществува – комбинация от противогъбични лекарства (като амфотерицин B), експериментални терапии и мерки като контролирана хипотермия и стероиди. Но предвид скоростта, с която амебата достига мозъка, прогнозата обикновено е крайно неблагоприятна.

Все още не е ясно как Naegleria fowleri е попаднала в системата за пречистена вода на двата австралийски града. Разследването продължава

Макар инфекцията да е изключително рядка, климатичните промени и затоплянето на водите може да разширят разпространението на амебата и да я направят по-устойчива през цялата година. Според последни проучвания около 92% от всички регистрирани случаи по света завършват със смърт.

Източник: CDS, ABC News, New Atlast    
мозъкоядна амеба Naegleria fowleri питейна вода Австралия замърсяване на водата първичен амебен менингоенцефалит смъртоносна инфекция висока смъртност
