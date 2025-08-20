Смъртоносна амеба, ядяща мозъка, е открита в питейната вода в Австралия

Е дин от най-опасните микроорганизми на Земята – Naegleria fowleri – известен с ужасяващия си прякор „мозъкоядна амеба“ , беше открит в питейната вода на два града в Австралия, пише New Atlas.

Здравните власти в щата Куинсланд издадоха предупреждение предупреждение за Шарлевил и Аугатела, след като лабораторни тестове потвърдиха наличието на смъртоносния организъм в местното водоснабдяване.

„Naegleria fowleri – рядък, но потенциално смъртоносен микроорганизъм – беше открит във водата“, гласи съобщението.

Австралия отдавна е известна като дом на едни от най-опасните създания на планетата, но смъртните случаи след среща с тях са изненадващо редки. Благодарение на противоотрови, медицинска готовност и бърза реакция, дори среща със смъртоносен соленоводен крокодил е фатална „само“ в около 63% от случаите, а смъртността при атаки от акули за периода 2020–2022 г. е около 24%.

По-опасна от крокодили и акули

'Brain-eating amoeba' with 97% fatality rate found in tap water https://t.co/oSETycwzlk — Jeffrey J Davis (@JeffreyJDavis) August 19, 2025

Амебата е по-опасна от тези животни - ако успее да стигне до мозъка на човек, води до заболяване с почти 100-процентова смъртност.

Тя прониква през носа, пробива тънката костна пластина, която разделя носната кухина и мозъка, и достига обонятелния дял – директен вход към мозъка. Там амебата активно се храни, като поглъща нервни клетки и отделя ензими, които разрушават тъканите.

Затова и името „мозъкоядна амеба“ не е преувеличено. Веднъж стигнала до мозъка, тя унищожава неврони, предизвиква силен възпалителен отговор и в рамките на дни води до тежък менингит, енцефалит и подуване на мозъка. В повечето случаи това завършва с кома и смърт до 7–10 дни. Аутопсиите показват пълно разрушаване на мозъчната тъкан, изпълнена с амеби, мъртви клетки и възпалителни остатъци.

Инфекцията е известна като първичен амебен менингоенцефалит (PAM). В САЩ Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC) съобщават за 167 известни случая от 1962 до 2024 г., като в 97% от тях пациентите са загинали.

Необичайното в случая е, че амебата е открита в питейна вода.Обичайното ѝ местообитание са топли сладководни басейни и почви. Тя не оцелява в морска вода и не може да зарази човек чрез пиене. Рискът възниква само при попадане на замърсена вода в носа – например при плуване или къпане.

„Рискът за общността е минимален, стига хората да не допускат вода в носа си“, заяви говорител на Queensland Health. Миналата седмица жител на Мисури бе приет в интензивно отделение след заразяване при каране на водни ски, а месец по-рано 12-годишно момче почина в Южна Каролина, след като плувало в езеро.

Първите симптоми настъпват бързо: висока температура, силно главоболие, обърканост, гадене, повръщане, халюцинации, промени във вкуса и обонянието и дори гърчове – обикновено само ден след навлизането на амебата.

Brain eating amoeba presence detected in well water in Kozhikode, raising health concerns. Authorities urge residents to boil water before use and are investigating the contamination source. Regular water testing advised to ensure safety. pic.twitter.com/AtfAt1wnIi — Daily Updates (@dailyupdates04) August 20, 2025

Лечение съществува – комбинация от противогъбични лекарства (като амфотерицин B), експериментални терапии и мерки като контролирана хипотермия и стероиди. Но предвид скоростта, с която амебата достига мозъка, прогнозата обикновено е крайно неблагоприятна.

Все още не е ясно как Naegleria fowleri е попаднала в системата за пречистена вода на двата австралийски града. Разследването продължава

Макар инфекцията да е изключително рядка, климатичните промени и затоплянето на водите може да разширят разпространението на амебата и да я направят по-устойчива през цялата година. Според последни проучвания около 92% от всички регистрирани случаи по света завършват със смърт.