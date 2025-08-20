След инцидента в Несебър: Държавата предприема мерки

Шофиране без книжка, нарушения без последици: Как законът оставя вратички за системните нарушители на пътя

Безопасни ли са водните атракциони у нас и за какво да внимаваме

Протест в София: Близки на жертва от катастрофа с АТВ искат арест за 19-годишния извършител

В ъзложил съм на съответните министри и агенции да направят необходимите предложения за нова нормативна регулация на тези дейности, дори с риск да бъдем упреквани, че държавата „интервенира там, където не ѝ е мястото“. Това каза премиерът Росен Желязков в началото на днешното правителствено заседание във връзка с инцидента с парашут в Несебър, при който загина осемгодишно дете.

Желязков подчерта, че такива инциденти показват, че мястото на държавата е да осигури превенция.

Премиерът каза, че очаква предложения на ниво закон още преди да е приключил летният сезон.

"Инцидент като този показват, че дори за дейности, които изискват по-висока степен на самоконтрол, по-висока степен на отговорност и по-висока степен на дължима грижа от оператори, които предлагат такива атракциони, от една страна, и от друга – извършването на дейности, които са високорискови и се предлагат на пазарен принцип като търговска дейност, държавата трябва да предприеме необходимите действия по начална превенция по отношение на безопасността и на намаляване на риска, както и последващ контрол", коментира министър-председателят.

"Това е тема, която засяга не само атракционите по въздух, но и по вода и суша", посочи още Желязков.

По думите му случилото се в Несебър е изключителна човешка трагедия, за която не можем да сме равнодушни и безучастни по темата какви биха могли да бъдат ангажиментите на публичните власти по регулиране на тези дейности. Има човешка дейност, която не може да бъде изцяло покрита с регулаторни режими, каза премиерът.

"Когато се борим за намаляване на административната регулация и административните тежести, трябва да си даваме ясно сметка кои са онези обществени отношения, в които интервенцията на държавата е необходима", отбеляза още той.

И добави, че това е необходимо особено при случаи, когато рискови развлекателни атракционни дейности се упражняват от малолетни и непълнолетни деца.

По думите му ангажиментът е и на възрастните, които отговарят за децата, но и на институциите.

Премиерът е изпратил предложение за преназначаване на шефа на НСО

Ген. Емил Тонев да бъде преназначен за началник на Национална служба охрана (НСО) ще предложи Министерският съвет на президента, обяви Желязков в началото на днешното правителствено заседание. И уточни, че това е част от предвидената в закона процедура.

Той каза, че МС ще изпълни този ангажимент, воден от разбирането за партниране с останалите институции по отношение на конституционно установените задължения, когато става въпрос за военизирана структура на НСО, която е част от въоръжените сили и от правомощията на президента като върховен главнокомандващ.

"От друга страна обаче по въпроси, свързани с вътрешния ред и националната сигурност, където правомощията са вменени от Конституцията на правителството, не виждаме подобен подход", коментира Желязков.

"Редица месеци нашите съгласувателни писма не получават друг коментар, освен че това ще бъде разгледано по-нататък", добави премиерът.

Във връзка с безводието в Плевен

"Община Плевен ще преразгледа всичките си предложения по инвестиционната програма, като ще получи пълна политическа подкрепа от правителството за това да преструктурира предложенията и да ги насочи преимуществено към изграждането на ВиК инфраструктура", каза министър-председателят Росен Желязков

Общинският съвет в Плевен се събира днес на извънредно заседание заради водната криза. В дневния ред е предвидена една единствена точка. Тя е за избиране на кризисна временна комисия по проблемите на водоснабдяването в община Плевен.

"В Министерството на регионалното развитие и благоустройството бяха проведени няколко срещи по темата, министърът възлага процедура по изготвяне на подробен устройствен план и прединвестиционно проучване за изграждането на язовир "Черни Осъм", пречиствателна станция за питейни води, водноелектрическа централа и довеждащ водопровод. Особено в летния период и предвид климатичните промени, намаляването на валежите, огромните загуби по амортизираната ВиК система и, не на последно място, сезонното използване на вода за питейни нужди за непитейни цели създават тези проблеми. Ангажиментът, който поемаме, е да вложим административен и финансов ресурс по преодоляването на десетилетните слабости", заяви премиерът.

"ВиК холдингът и ВиК операторът, съвместно с Общината, следва да започнат в ускорени срокове проектиране на всички проблемни участъци, където водопроводната мрежа в Плевен е в най-лошо състояние, като предложат и търсенето на нови водоизточници", каза още Желязков.

"Възложил съм на областния управител да свика кризисния щаб, а от страна на министрите на регионалното развитие и благоустройството, на околната среда и водите, и на земеделието и храните да се командироват на терен експерти, които да участват в работата на кризисния щаб, и да ми се докладва на седмична база", заяви Росен Желязков.