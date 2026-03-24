Тихата игра на Пекин: Защо Китай не бърза да спасява Иран и как печели от хаоса

Н а фона на продължаващия конфликт в Близкия изток, въпросът за ролята на Китай в него не спира да е обект на разгорещени дебати. На пръв поглед, Пекин е само страничен наблюдател, който призовава за полагането на повече усилия за постигането на мир. Без да е пряко замесена във военните действия, които се случват на около 7000 км. от границите ѝ, страната се опитва да анализира внимателно как последиците от решението на САЩ и Израел да атакуват Иран могат засегнат нейните интереси. Според някои експерти, последните събития поставят Китай в неудобна позиция от стратегическа гледна точка. Офанзивата на САЩ представлява най-значимата подобна операция след войната в Ирак, като това се случва в регион, който е от огромно значение за енергийната стабилност и търговските амбиции на Пекин. Въпреки това, реакцията на китайските власти е сдържана. Какви са причините за това?

China has been noticeably quiet about the conflict in the Middle East, even as it engulfs a major Chinese friend, Iran.



The silence, though, is deliberate. @RChoongWilkins explains https://t.co/W8J7EA81EV

Въпрос на принципи

Съвместната израелско-американска военна операция противоречи на един от основните принципи на китайската външна политика. Пекин открито се противопоставя на използването на сила като средство за намеса в политическите процеси в друга държава. За Китай, това е нещо повече от тема, свързана със зачитането на националния суверенитет и международното право. Самата азиатска страна е изправена пред редица проблеми с нейната териториална цялост, поради което е много внимателна, когато става въпрос за подобни казуси.

Именно това обяснява реакцията на Пекин от началото на конфликта в Близкия изток. На 28 февруари Китай (както и Русия) призова за свикването на извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН. Управляващата комунистическа партия също така изрази „силна загриженост“ от ракетните удари и призова за зачитане на териториалната цялост на Иран и незабавно прекратяване на военните действия. Пекин съчета този умерен дипломатически протест с вземането на предпазни мерки, призовавайки всички свои граждани, намиращи се в Иран, незабавно да се евакуират, а тези в Израел да бъдат изключително внимателни. Това навежда на мисълта, че азиатската страна иска да се подготви за евентуално задълбочаване на кризата, но не и да поеме инициативата в търсенето на изход от нея.

Приоритетите на Пекин

Много анализатори задават въпроса дали Китай е готов е да окаже подкрепа на Иран в хода на продължаващия конфликт. Някои дори правят паралел със сблъсъка между Пакистан и Индия, избухнал през май миналата година. Тогава Исламабад използва ракети и изтребители, предоставени от Пекин. Това не е особено изненадващо – Пакистан е важен съюзник на Китай, особено по отношение на някои регионални теми, в които е замесена и Индия. Техеран на свой ред не може да разчита на значителна подкрепа от Пекин, въпреки че азиатската държава снабдява Ислямската република с дронове и системи за противовъздушна отбрана. Не бива да се забравя, че конфликтът между Пакистан и Индия даде възможност на Запада да види в действие част от капацитета на китайската армия, докато в момента Пекин внимателно следи какво прави неговият основен съперник – Вашингтон.

Събирането на подобна разузнавателна информация е от голямо значение за дългосрочните планове на Китай, особено по отношение на ситуацията в Азиатско-тихоокеанския регион. Оказването на влияние върху настоящите бойни действия, обаче, не е сред приоритетите на Пекин и прогнозите, че може да се стигне до намеса на китайски военни в конфликта, са напълно неоснователни. Вносът на петрол от Иран несъмнено е важен, но не и незаменим. Инвестициите за осъществяването на ключовата инициатива „Един пояс, един път“ пък са насочени основно към страни от Персийския залив като Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства, които в момента са обект на постоянни атаки от Иран. Истината е, че Китай не се нуждае от Ислямската република, за да защити своите интереси. Дори и да се стигне до сваляне на режима в Иран и заместването му с друг, който ще се старае да поддържа добри взаимоотношения със Запада, това няма да навреди на геополитическите амбиции на Пекин.

Donald Trump said his postponed trip to China for a summit with counterpart Xi Jinping had been “reset” and suggested it would take place in mid-May https://t.co/BpVXs2rJPU — Bloomberg (@business) March 19, 2026

В търсене на изход от кризата

Пасивната позиция на Пекин по отношение на събитията в Близкия изток не бива да се тълкува единствено като тактическа предпазливост. Анализаторите отбелязват, че това се е превърнало в основна характеристика на китайската външна политика. Ако режимът в Иран оцелее, азиатската страна ще му окаже ограничена подкрепа, избягвайки да се нагърбва с по-сериозни ангажименти. В случай, че властите в Техеран бъдат отстранени, то Пекин ще си постави за цел да изгради прагматични взаимоотношения с техните наследници. На фона на всичко това, с голям интерес се очаква срещата между президентите на Китай и САЩ Си Цзинпин и Доналд Тръмп. По първоначален план, тя трябваше да се състои в периода между 31 март и 2 април. Впоследствие, обаче, стана ясно, че срещата се отлага с няколко седмици и най-вероятно ще се проведе в средата на май. Представители на администрацията на Тръмп на няколко пъти отбелязаха, че основен акцент в преговорите ще бъде търговията, но държавните ръководители несъмнено ще обсъдят и ситуацията в Близкия изток.

Нестихващите военни действия повдигат много въпроси за предстоящата среща, на които все още не може да бъде даден отговор. Конфликтът е едно от най-големите предизвикателства, пред които американският президент се е изправял. Ударите по Иран трябваше да бъдат демонстрация на сила, с която САЩ да покажат на света (и в частност на Китай) своето военно превъзходство. Вместо това, илюзията за тяхното всемогъщество на практика беше разрушена, коментират анализатори. В същото време, Пекин осъзнава отлично, че един продължителен конфликт крие огромни опасности. Показателни в това отношение са думите на китайския външен министър Ван И, който отбеляза, че „няма победители във войни, които продължават дълго време“. Азиатската страна разполага с достатъчно големи петролни резерви, за да преодолее краткосрочните последици от задълбочаващата се криза. Но това е само върхът на айсберга. Китай няма контрол върху глобалните последици от войната, които могат да засегнат ключови пазари като Европа. Евентуално влошаване на енергийната криза в световен мащаб ще засегне интересите на всички държави. По тази причина, смятат експерти, страните в конфликта в даден момент ще бъдат принудени да сложат край на военните действия. Те сравняват случващото се днес с енергийната криза от 1973 г. Тогава, заради избухналата война между Израел и коалиция от няколко арабски държави, страните-износителки от Близкия изток и Северна Африка налагат петролно ембарго на САЩ и Европа. В резултат, Западът започва да оказва натиск върху Израел за спиране на бойните действия. Сега, очакванията както на Иран, така и на Китай, са сходни, но все още не е ясно дали те ще се сбъднат.

Още от автора:

Неясното бъдеще на Иран

Между фактите и митовете – какво знаем за едни от най-известните легендарни създания

Кой е Рупърт Лоу - новата звезда на крайната десница във Великобритания

Постижима цел ли е възстановяването на Газа

Ключови парламентарни избори в Япония – накъде ще поеме Страната на изгряващото слънце

Как светът се изправи пред воден банкрут

Лъжите, които промениха хода на историята

Най-голямата заплаха за бъдещето на НАТО

Пясъчните бури и растящото напрежение между Китай и Монголия

Ще приключи ли войната в Украйна през настоящата година

Странно, но факт – какво всъщност знаем за снега

Научните открития, които ще променят света

Мистериите, които озадачиха света през 2025 г.

Скандалите, които шокираха света през 2025 г.

Надежда за мир или нови кръвопролития – Близкият изток през 2026 г.

Забравените жени воини, шокирали античния свят

Сблъсък за милиони – Мъск срещу ЕС

Между дипломацията и хаоса – плановете за прекратяването на войната в Украйна

Когато историята се превърне в пропаганда – Кремъл и англосаксонците

Разделяй и владей – социалните мрежи и стратегията на Тръмп

Заблуди и факти за Ренесанса

Абсурдните изказвания на американските политици

Напрежението в Карибско море и новата дипломация на канонерките

Парламентарните избори в Нидерландия – как популизмът се превръща в заплаха за демокрацията

Надежда за мир или пореден провал – ще се срещнат ли Тръмп и Путин

Историята като предупреждение: Решенията, основани на грешки и заблуди

Постижима цел ли е постигането на траен мир в Газа

Конспиративните теории, които се опитват да преобърнат представите ни за световната история

Между войната и несигурното бъдеще – какво се случва с руската икономика

Бомба със закъснител – какви рискове крие пресъхването на Ганг

Между ЕС и Русия - ключови избори в Чехия

Съдбовният избор на Молдова

Пет факта за гръмотевичните бури, които ще ви изумят

Дългата история на политическото насилие в САЩ