Кой е Атанас Пеканов - вицепремиер в кабинета на Румен Радев

А танас Пеканов е вицепремиер в кабинета на Румен Радев.

Биография и професионален път

Атанас Ангелов Пеканов е роден на 30 април 1991 г. в Атина, Гърция. Средното си образование завършва в 91-ва немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“ в София.

Образование и академична дейност:

Бакалавърска степен: Икономика във Виенския университет по икономика и бизнес (WU Wien).

Магистърска степен: Икономическа политика в University College London (UCL).

Докторантура: Доктор по икономика от Виенския университет по икономика и бизнес. Научната му работа е фокусирана върху паричната и фискалната политика в еврозоната и макроикономическото моделиране.

Специализации: През 2019 г. е стипендиант на програма „Фулбрайт“ в икономическия факултет на Харвардския университет (Harvard University).

Професионален опит:

Европейска централна банка (Франкфурт): Работил е в отдела за международни икономически отношения през 2016 г.

WIFO (Австрийски институт за икономически изследвания): Икономист в областта на макроикономиката и европейската парична архитектура.

Академична заетост: Преподавател във Виенския университет по икономика и бизнес.

Отличия: Двукратен стипендиант на Българската народна банка (2015 и 2019 г.).

Политическа дейност

Пеканов заемаше поста заместник министър-председател по управление на европейските средства в общо четири кабинета, назначени от президента Румен Радев:

Първо и второ служебно правителство на Стефан Янев (2021 г.).

Първо и второ служебно правителство на Гълъб Донев (2022 – 2023 г.).

В рамките на своята дейност той ръководеше преговорите с Европейската комисия по Плана за възстановяване и устойчивост и отговаряше за оперативните програми на ЕС. Пеканов е последователен привърженик на интеграцията на България в еврозоната и присъединяването към ОИСР.

Преди официалното му влизане в политиката е бил член на Стратегическия съвет към президента на Република България. Към май 2026 г. той е сред водещите фигури в новата политическа формация „Прогресивна България“.