Иран: Няма военно решение на кризата в Ормузкия проток

Абас Арагчи заяви, че дипломатическите усилия остават единственият устойчив път за деескалация

5 май 2026, 08:19
И ранският външен министър Абас Арагчи заяви, че последните събития в стратегическия Ормузкия проток ясно показват липсата на военно решение на напрежението в региона. Изявлението му идва на фона на засилена международна тревога за сигурността на един от най-важните морски маршрути в света, съобщава "Ройтерс".

По думите на Арагчи, дипломатическите усилия остават единственият устойчив път за деескалация. Той подчерта, че преговорите с посредничеството на Пакистан показват напредък, макар и крехък, и изискват продължителна ангажираност от всички страни. В същото време отправи предупреждение към САЩ и ОАЕ да не бъдат „въвличани в блато от недоброжелатели“, визирайки риска от разширяване на конфликта чрез външна намеса.

Иранският първи дипломат коментира и обявената от президента на САЩ Доналд Тръмп инициатива за гарантиране на свободното корабоплаване в региона – операцията „Проект свобода“. Според Техеран това е „проект в безизходица“, който не само няма да доведе до стабилност, но може допълнително да изостри напрежението и да увеличи риска от военни сблъсъци.

  • Ключов регион с глобално значение

Ормузкия проток е тесен воден път между Персийския залив и Оманския залив, през който преминава значителна част от световния износ на петрол. По оценки на енергийни анализатори, около една пета от глобалните доставки на суров петрол минават именно през този маршрут, което го превръща в ключова точка за световната икономика и енергийната сигурност.

През последните години районът нееднократно е бил сцена на инциденти с танкери, задържания на кораби и взаимни обвинения между регионални и глобални сили. Напрежението често се изостря при влошаване на отношенията между Иран и западните държави, особено по теми като ядрената програма и санкционния режим.

  • Дипломация срещу ескалация

Изказването на Арагчи идва в момент, когато международната общност засилва призивите за сдържаност и възобновяване на диалога. Посредничеството на Пакистан се разглежда като опит за намиране на баланс между регионалните интереси и избягване на пряка конфронтация.

Анализатори отбелязват, че всяка военна ескалация в района на Персийския залив би имала незабавни последици върху цените на петрола, глобалните пазари и веригите за доставки. Затова и сигналите за напредък в преговорите, макар и предпазливи, се приемат като положителен знак.

В същото време критиките на Техеран към инициативата на Доналд Тръмп показват дълбокото недоверие към военни решения и подчертават сложността на кризата, в която се преплитат геополитически, икономически и стратегически интереси.

Очаква се развитието на ситуацията в Ормузкия проток да остане във фокуса на международната политика, тъй като стабилността в региона е от ключово значение не само за Близкия изток, но и за световната икономика като цяло.

Източник: БТА/Валерия Динкова    
Ормузки проток Иран Дипломация Регионално напрежение Петролни доставки Световна икономика Военна ескалация Свобода на корабоплаването Пакистанско посредничество САЩ
