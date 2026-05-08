Радев сменя председателя на ДАНС, още днес свиква заседание на МС

"Няма време за емоции, очаква ни страшно много работа", заяви премиерът

Обновена преди 35 минути / 8 май 2026, 12:57
П ървото заседание на правителството ще е още днес. Това каза премиерът Румен Радев пред журналисти след церемонията по предаване и приемане на властта в сградата на Министерския съвет.

"В най-скоро време ще предложа председател на ДАНС. Ще има ново име", съобщи още Румен Радев.

"Държава се гради с векове и ние сме горди, че сме една от най-старите държави в Европа, така че просто продължаваме да градим България, надявам се с общите усилия на всички институции", каза министър-председателят. Той подчерта, че предстои много работа, така че емоциите отиват назад. 

Радев каза, че по време на разговора с Андрей Гюров по-рано днес досегашният премиер е споделил своите мнения, наблюдения от работата на държавните институции за този кратък период от няколко месеца, в които е управлявал. 

В отговор на журналистически въпрос за критики на "Продължаваме промяната", че в правителството има хора от домовата книга на "Има такъв народ", Румен Радев каза, че доколкото знае г-н Абровски не е член на "Има такъв народ" повече от четири години.

"Той е бил съветник на Явор Гечев, когато той беше служебен министър за земеделието", допълни премиерът.

Той каза, че Абровски е член на "Прогресивна България". Що се отнася до министъра на външните работи Велислава Петрова Радев каза, тя никога не е била нито член, нито гражданска квота на "Има такъв народ". По думите му много от тези хора, както на служебното правителство, така и на настоящето, са били заместник-министри някога в някое правителство, което е нормално.

"Ние не можем да вземем хора от улицата, които не разбират нищо от администрация и държавно управление", подчерта Радев. 

Относно правосъдния министър, премиерът каза, че е усетил разочарованието от парламентарната трибуна, че Николай Найденов не е от "Правосъдие за всеки".

"Хората очакват, че той непременно трябва да бъде от "Правосъдие за всеки", ами има и други компетентни юристи и съм сигурен, че Найденов много скоро ще разкрие своите качества и способности", посочи министър-председателят. 

Радев призова да не се смесват функциите на парламента и на правителството.

"В правилника на Народното събрание е записано, че временните комисии се избират да провеждат проучвания и анкети, но нямат разследващи функции", каза Радев относно отхвърленото от парламента на предложение за създаване на временна комисия за Делян Пеевски.

"Можем да загубим два месеца парламентарно време, в които ще се води битка между лобитата на Прокопиев и на Пеевски", коментира Радев.

Той обяви, че очаква от понеделник парламентът екстрено да започне да работи по внесените от "Прогресивна България" и други политически сили, законопроекти, които се отнасят до цени, бюджет, правосъдна реформа, Висш съдебен съвет, План за възстановяване и устойчивост. Румен Радев каза, че действията ще бъдат на ясно доказана и проверена информация.

Относно инфлацията и цените премиерът заяви, че правителството ще вземе мерки за овладяване на тренда на растеж. Радев съобщи, че "Прогресивна България" се очаква да внесе предложения за промяна в закони - като например промяна в закона за Комисията за защита на конкуренцията, както за Националната агенция по приходите и Комисията за защита на потребителите, които са под прякото ръководство на Министерския съвет. Целта е с общи усилия да бъдат изсветлени процесите на ценообразуване и да бъдат засилени въздействията върху хората, които нарушават нормалната конкуренция. Радев каза, че таван на цените няма да се въвежда, но ще бъдат използвани всички инструменти, така че да се изсветлят цените, да се скъсят търговските вериги.

На въпрос дали настоящият главен секретар на МВР Георги Кандев ще запази поста си, премиерът отговори: "Ние уважаваме принципа на мандатността, предстои усилията на МВР да бъдат пренасочени от борба срещу купения вот към борба срещу корупцията и закононарушенията".

Източник: БТА, Петра Куртева; БГНЕС    
Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество
Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив
Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?
Номинацията е насочена към дългогодишен експерт с опит както в държавната администрация, така и в корпоративния и академичния сектор в областта на енергетиката

Номинацията е свързана с дългогодишен експерт в областта на европейското земеделско право и Общата селскостопанска политика на Европейския съюз.

Здравен експерт от СЗО е новият министър на здравеопазването

Катя Ивкова поема здравеопазването

България Преди 16 минути

Катя Ивкова е утвърден специалист с над 20-годишен професионален опит в международните отношения, глобалната здравна политика и управлението на здравни системи

Тя е оглавена от Янка Тянкова от „Прогресивна България“

Случай на круизен кораб предизвика международна тревога, но рискът за обществото остава нисък

Докато конфликтът в Близкия изток свива семейните бюджети по света, енергийните гиганти, големите банки и отбранителният сектор отчитат рекордни приходи

Кои играчи ще отпаднат на крачка от заветната победа, гледайте от 20:00 ч. по NOVA

Хиляди севернокорейци са воювали за Русия

Хиляди севернокорейци са воювали за Русия: Мемориал в Пхенян загатва за броя на загиналите

Свят Преди 1 час

Данните хвърлят нова светлина върху мащаба на участието на Северна Корея във войната

В официално изявление властите съобщиха, че мащабна полицейска операция е в ход

Трети британски гражданин е с хантавирус

Идентифициран е трети предполагаем британски гражданин с хантавирус

Свят Преди 1 час

Трима души - нидерландска двойка и германски гражданин, починаха на борда на „Хондиус“

Опозореният Андрю Маунтбатън-Уиндзор отново попадна под светлините на прожекторите – този път като жертва на заплахи, докато текат разследванията за миналото му и връзките му с Джефри Епстийн

Органите на реда го спрели, тъй като криволичел по пътя

Мъск ще отнеме достъпа на Anthropic, ако правят лош AI

Мъск за сделката с Anthropic: Ще им отнемем достъпа, ако правят лош AI

Технологии Преди 1 час

Шефът на SpaceX обяви, че е прекарал време със служителите на AI компанията, за да се убеди, че тя създава безопасни услуги и запазва правото си да прекрати достъпа ѝ до суперкомпютъра Colossus, ако се отклони от целите си

Какви са водещите очаквания към новата власт

"Мяра": Бюджетът и цените са водещите очаквания към новата власт

България Преди 1 час

Почти наравно с тях се нареждат очакванията за съдебна реформа и свързаните институционални промени

