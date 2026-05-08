Радев сменя председателя на ДАНС, още днес свиква заседание на МС

Румен Радев обяви първите стъпки и приоритетите на кабинета: Още в понеделник внасяме изменения в закони за контрол на цените

П ървото заседание на правителството ще е още днес. Това каза премиерът Румен Радев пред журналисти след церемонията по предаване и приемане на властта в сградата на Министерския съвет.

"В най-скоро време ще предложа председател на ДАНС. Ще има ново име", съобщи още Румен Радев.

"Държава се гради с векове и ние сме горди, че сме една от най-старите държави в Европа, така че просто продължаваме да градим България, надявам се с общите усилия на всички институции", каза министър-председателят. Той подчерта, че предстои много работа, така че емоциите отиват назад.

Радев каза, че по време на разговора с Андрей Гюров по-рано днес досегашният премиер е споделил своите мнения, наблюдения от работата на държавните институции за този кратък период от няколко месеца, в които е управлявал.

В отговор на журналистически въпрос за критики на "Продължаваме промяната", че в правителството има хора от домовата книга на "Има такъв народ", Румен Радев каза, че доколкото знае г-н Абровски не е член на "Има такъв народ" повече от четири години.

"Той е бил съветник на Явор Гечев, когато той беше служебен министър за земеделието", допълни премиерът.

Той каза, че Абровски е член на "Прогресивна България". Що се отнася до министъра на външните работи Велислава Петрова Радев каза, тя никога не е била нито член, нито гражданска квота на "Има такъв народ". По думите му много от тези хора, както на служебното правителство, така и на настоящето, са били заместник-министри някога в някое правителство, което е нормално.

"Ние не можем да вземем хора от улицата, които не разбират нищо от администрация и държавно управление", подчерта Радев.

Относно правосъдния министър, премиерът каза, че е усетил разочарованието от парламентарната трибуна, че Николай Найденов не е от "Правосъдие за всеки".

"Хората очакват, че той непременно трябва да бъде от "Правосъдие за всеки", ами има и други компетентни юристи и съм сигурен, че Найденов много скоро ще разкрие своите качества и способности", посочи министър-председателят.

Радев призова да не се смесват функциите на парламента и на правителството.

"В правилника на Народното събрание е записано, че временните комисии се избират да провеждат проучвания и анкети, но нямат разследващи функции", каза Радев относно отхвърленото от парламента на предложение за създаване на временна комисия за Делян Пеевски.

"Можем да загубим два месеца парламентарно време, в които ще се води битка между лобитата на Прокопиев и на Пеевски", коментира Радев.

Той обяви, че очаква от понеделник парламентът екстрено да започне да работи по внесените от "Прогресивна България" и други политически сили, законопроекти, които се отнасят до цени, бюджет, правосъдна реформа, Висш съдебен съвет, План за възстановяване и устойчивост. Румен Радев каза, че действията ще бъдат на ясно доказана и проверена информация.

Относно инфлацията и цените премиерът заяви, че правителството ще вземе мерки за овладяване на тренда на растеж. Радев съобщи, че "Прогресивна България" се очаква да внесе предложения за промяна в закони - като например промяна в закона за Комисията за защита на конкуренцията, както за Националната агенция по приходите и Комисията за защита на потребителите, които са под прякото ръководство на Министерския съвет. Целта е с общи усилия да бъдат изсветлени процесите на ценообразуване и да бъдат засилени въздействията върху хората, които нарушават нормалната конкуренция. Радев каза, че таван на цените няма да се въвежда, но ще бъдат използвани всички инструменти, така че да се изсветлят цените, да се скъсят търговските вериги.

На въпрос дали настоящият главен секретар на МВР Георги Кандев ще запази поста си, премиерът отговори: "Ние уважаваме принципа на мандатността, предстои усилията на МВР да бъдат пренасочени от борба срещу купения вот към борба срещу корупцията и закононарушенията".