Любопитно

Шофьори увиват ключовете си в алуминиево фолио срещу кражби

Мярката е свързана с нарастващите "тихи" автомобилни кражби

5 май 2026, 07:45
Източник: iStock/Getty Images

Н ова тенденция сред шофьорите набира популярност - увиване на ключовете за автомобил в алуминиево фолио. Макар на пръв поглед това да звучи странно или като поредния „лайфхак“ от интернет, практиката има реално обяснение и е свързана с нарастващ проблем, известен като „тиха кражба“ на автомобили.

  • Какво представлява „тихата кражба“?

При този тип кражби автомобилът може да бъде откраднат за секунди, без счупени стъкла, без следи от взлом и без включена аларма. Собственикът просто открива, че колата му липсва, без никакви видими признаци за престъпление.

Причината е в широко разпространените системи за безключов достъп, които позволяват отключване и стартиране на автомобила, без физическо използване на ключа.

Източник: iStock
  • Как работи атаката с ключов сигнал?

Съвременните ключове (т.нар. ключове с дистанционно управление) постоянно излъчват слаб радиосигнал. Автомобилът го разпознава и се отключва, когато ключът е наблизо.

Точно този механизъм се използва при т.нар. „relay attack“ (ретранслираща атака). При нея двама крадци работят в екип, единият се приближава до жилището на собственика, за да улови сигнала от ключа, а другият стои до автомобила. С помощта на електронни устройства сигналът се „препраща“ към колата, която приема, че ключът е наблизо, отключва се и позволява запалване на двигателя.

Цялата операция може да отнеме по-малко от минута, без шум и без следи.

Как се краде кола за 10 секунди

  • Защо алуминиевото фолио помага?

Именно тук идва необичайната практика с алуминиевото фолио. То може да блокира радиосигнала на ключа, действайки като импровизирана „Фарадеева клетка“. По този начин ключът не излъчва сигнал навън и не може да бъде прихванат или препредаден.

На теория това е ефективно решение, а в практиката понякога наистина работи.

Източник: IStock
  • Достатъчно ли е фолиото?

Според експерти обаче това не е надеждна дългосрочна защита. Фолиото се къса лесно, не винаги покрива ключа напълно и може да пропуска сигнал през малки отвори. Освен това е неудобно за ежедневна употреба и често хората просто забравят да увият ключа.

Важно е и че този тип кражба е само един от възможните методи, автомобилът може да бъде откраднат и по други начини, включително извозване с платформа.

Как обират колата ни, когато сме най-спокойни

  • Защо този тип кражби зачестяват?

С навлизането на дигиталните технологии автомобилните кражби също стават все по-технологични. Класическите методи като взлом или „горещо свързване“ на кабели постепенно отстъпват място на електронни атаки.

Безключовите системи, макар и удобни, се оказват уязвими, особено при по-стари модели автомобили. Освен това „тихите“ кражби са трудни за разследване и често създават проблеми и при застрахователни претенции.

Източник: Kanal3
  • Как да се предпазите?

Специалисти препоръчват няколко по-надеждни мерки:

  • съхранявайте ключовете далеч от врати и прозорци;
  • използвайте специални защитни калъфи (Фарадееви торбички) вместо фолио;
  • ако автомобилът го позволява, изключете функцията за безключов достъп;
  • използвайте механични защити като блокиране на волана;
  • внимавайте къде оставяте ключовете, особено на обществени места.

Нито една от тези мерки не дава абсолютна гаранция срещу кражба, но значително увеличава сигурността и затруднява действията на крадците.

Като превенция срещу автокрадците: Какви защити трябва да има колата ни

  • Практично решение или излишно неудобство?

Макар увиването на ключове в алуминиево фолио да изглежда като лесен трик, експертите го определят по-скоро като временно решение, а не като надеждна защита. За много шофьори по-добрият избор остава използването на специализирани защитни средства и комбинирани мерки за сигурност.

Източник: timesofindia    
Алуминиево фолио Ключове за автомобил Тиха кражба на автомобили Relay атака Безключов достъп Сигурност на автомобила Фарадеева клетка Предотвратяване на кражби Радиосигнал Защитни калъфи
МААЕ: При атака с дрон е повредено оборудване в АЕЦ "Запорожие"

МААЕ: При атака с дрон е повредено оборудване в АЕЦ "Запорожие"

Свят Преди 10 минути

Вестник „Телеграф“ със специален подарък по случай Гергьовден

Вестник „Телеграф“ със специален подарък по случай Гергьовден

Любопитно Преди 34 минути

Опасност в чинията: Симптомите, които издават, че прекалявате с протеините

Опасност в чинията: Симптомите, които издават, че прекалявате с протеините

Любопитно Преди 1 час

Диета, която е твърде тежка на животински продукти, носи своите опасности

5-те най-странни учени, които са експериментирали върху самите себе си

5-те най-странни учени, които са експериментирали върху самите себе си

Свят Преди 1 час

Тези истории показват до каква степен някои учени са били готови да рискуват собственото си здраве и живот в името на научния напредък

Легални ли са действията на Израел в Ливан

Легални ли са действията на Израел в Ливан

Свят Преди 1 час

Израел твърди, че създава "буферна зона" в Ливан с цел да се защитава от нападения на Хизбула

Тръмп се похвали с удар по флота на Иран

Тръмп се похвали с удар по флота на Иран

Свят Преди 9 часа

Американският президент подчерта, че няма значителни щети в района

Русия заплаши Киев с „масиран ракетен удар", ако примирието на Путин бъде нарушено

Русия заплаши Киев с „масиран ракетен удар“, ако примирието на Путин бъде нарушено

Свят Преди 9 часа

Очакват ръст на бюджетния дефицит до 1,75 млрд. евро

България Преди 10 часа

За сравнение, към края на април 2025 година дефицитът бе в размер на 1 млрд. евро

Българите са най-нещастните в ЕС

Българите са най-нещастните в ЕС

Свят Преди 10 часа

Най-доволни от живота във Финландия, Словения и Румъния

Mомче намушка с нож свой връстник във Велико Търново

Mомче намушка с нож свой връстник във Велико Търново

България Преди 11 часа

Пострадалият е откаран във великотърновската болница, а извършителят е задържан

Иран атакува ОАЕ, гори рафинерия

Иран атакува ОАЕ, гори рафинерия

Свят Преди 11 часа

Министерството на отбраната на ОАЕ заяви, че е прехванало три ракети

Автомобил помете пешеходци в Лайпциг, жертви и ранени

Автомобил помете пешеходци в Лайпциг, жертви и ранени

Свят Преди 11 часа

Шофьорът на автомобила е бил задържан и вече не представлява заплаха

Какви ще бъдат заплатите на новите във властта

Какви ще бъдат заплатите на новите във властта

България Преди 12 часа

Депутатите получават 3 средни възнаграждения

Свлачището по пътя Смолян – Пампорово продължава

Свлачището по пътя Смолян – Пампорово продължава

България Преди 12 часа

Достъпът до района на свлачището е ограничен не само за автомобили, но и за пешеходно преминаване

Обявиха бедствено положение в област Кюстендил

Обявиха бедствено положение в област Кюстендил

България Преди 13 часа

Минусовите температури и падналите слани са нанесли щети

Груевски атакува правосъдния министър на РС Македония

Груевски атакува правосъдния министър на РС Македония

Свят Преди 13 часа

В момента Никола Груевски има статут на политически бежанец в Унгария

