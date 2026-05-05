Шофьори увиват ключовете си в алуминиево фолио срещу кражби

Н ова тенденция сред шофьорите набира популярност - увиване на ключовете за автомобил в алуминиево фолио. Макар на пръв поглед това да звучи странно или като поредния „лайфхак“ от интернет, практиката има реално обяснение и е свързана с нарастващ проблем, известен като „тиха кражба“ на автомобили.

Какво представлява „тихата кражба“?

При този тип кражби автомобилът може да бъде откраднат за секунди, без счупени стъкла, без следи от взлом и без включена аларма. Собственикът просто открива, че колата му липсва, без никакви видими признаци за престъпление.

Причината е в широко разпространените системи за безключов достъп, които позволяват отключване и стартиране на автомобила, без физическо използване на ключа.

Източник: iStock

Как работи атаката с ключов сигнал?

Съвременните ключове (т.нар. ключове с дистанционно управление) постоянно излъчват слаб радиосигнал. Автомобилът го разпознава и се отключва, когато ключът е наблизо.

Точно този механизъм се използва при т.нар. „relay attack“ (ретранслираща атака). При нея двама крадци работят в екип, единият се приближава до жилището на собственика, за да улови сигнала от ключа, а другият стои до автомобила. С помощта на електронни устройства сигналът се „препраща“ към колата, която приема, че ключът е наблизо, отключва се и позволява запалване на двигателя.

Цялата операция може да отнеме по-малко от минута, без шум и без следи.

Как се краде кола за 10 секунди

Защо алуминиевото фолио помага?

Именно тук идва необичайната практика с алуминиевото фолио. То може да блокира радиосигнала на ключа, действайки като импровизирана „Фарадеева клетка“. По този начин ключът не излъчва сигнал навън и не може да бъде прихванат или препредаден.

На теория това е ефективно решение, а в практиката понякога наистина работи.

Източник: IStock

Достатъчно ли е фолиото?

Според експерти обаче това не е надеждна дългосрочна защита. Фолиото се къса лесно, не винаги покрива ключа напълно и може да пропуска сигнал през малки отвори. Освен това е неудобно за ежедневна употреба и често хората просто забравят да увият ключа.

Важно е и че този тип кражба е само един от възможните методи, автомобилът може да бъде откраднат и по други начини, включително извозване с платформа.

Как обират колата ни, когато сме най-спокойни

Защо този тип кражби зачестяват?

С навлизането на дигиталните технологии автомобилните кражби също стават все по-технологични. Класическите методи като взлом или „горещо свързване“ на кабели постепенно отстъпват място на електронни атаки.

Безключовите системи, макар и удобни, се оказват уязвими, особено при по-стари модели автомобили. Освен това „тихите“ кражби са трудни за разследване и често създават проблеми и при застрахователни претенции.

Как да се предпазите?

Специалисти препоръчват няколко по-надеждни мерки:

съхранявайте ключовете далеч от врати и прозорци;

използвайте специални защитни калъфи (Фарадееви торбички) вместо фолио;

ако автомобилът го позволява, изключете функцията за безключов достъп;

използвайте механични защити като блокиране на волана;

внимавайте къде оставяте ключовете, особено на обществени места.

Нито една от тези мерки не дава абсолютна гаранция срещу кражба, но значително увеличава сигурността и затруднява действията на крадците.

Като превенция срещу автокрадците: Какви защити трябва да има колата ни

Практично решение или излишно неудобство?

Макар увиването на ключове в алуминиево фолио да изглежда като лесен трик, експертите го определят по-скоро като временно решение, а не като надеждна защита. За много шофьори по-добрият избор остава използването на специализирани защитни средства и комбинирани мерки за сигурност.