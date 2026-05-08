Евтим Милошев е новият министър на културата в кабинета на „Прогресивна България“

Е втим Милошев е новият министър на културата.

Биография и професионален път

Евтим Петров Милошев е роден на 2 май 1968 г. в София. Той е един от най-успешните телевизионни и филмови продуценти в България с над 30-годишен опит в медийната сфера.

Образование:

Магистърска степен: Завършва Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) през 1995 г. със специалност „Геодезия“.

Средно образование: Възпитаник на Строителния техникум в София.

Професионална кариера в медиите:

Начало: Кариерата му започва през 1991 г. като репортер в легендарното предаване „Ку-Ку“, а по-късно е част от екипите на „Каналето“, „Хъшове“ и „Шоуто на Слави“.

Продуцентска дейност: Основател на „Дрийм Тийм Прадакшънс“ и „Дрийм Тийм Филмс“. Под негово ръководство са реализирани знакови за българския ефир проекти:

Сериали: „Столичани в повече“, „Дървото на живота“, „Дяволското гърло“, „Откраднат живот“.

Предавания: „Комиците“, „Сървайвър“, „Вот на доверие“.

Браншова дейност: Дългогодишен председател на Асоциацията на филмовите и телевизионните продуценти в България (АФТП), където работи активно за законодателни промени в подкрепа на кинопроизводството.

Политически и управленски опит

Милошев не е непознато лице в държавното управление, като притежава опит в изпълнителната власт, макар и в различен ресор:

Министър на туризма: Заема този пост в служебните кабинети на Димитър Главчев (2024–2025 г.). По време на мандата си бе отчетен ръст в сектора и активизиране на рекламната кампания на България зад граница.

Технократски подход: В качеството си на министър той демонстрира способност да координира работата на администрацията с бизнеса, което е и основният му коз за новия пост в Министерството на културата.

Основни приоритети в новия мандат

В проекта на „Прогресивна България“, Евтим Милошев ще фокусира усилията си върху:

Реформа във филмовото производство: Пълноценно прилагане на Закона за филмовата индустрия и привличане на чужди инвестиции чрез данъчни облекчения.

Дигитализация на културното наследство: Модернизация на музеите и библиотеките чрез средства по Плана за възстановяване.

Подкрепа за независимата сцена: Разширяване на възможностите за финансиране на свободните артисти и културни организации.

Изборът на Милошев, който е доказан мениджър на мащабни проекти, се очаква да доведе до по-добра организация на културния живот в страната и по-активна международна презентация на българското изкуство. На изборите през 2026 г. той бе сред ключовите фигури, подкрепили новата вълна на модернизация в кабинета „Радев“.