Кабинетът "Радев" положи клетва

Ч леновете на новоизбрания Министерски съвет с премиер Румен Радев положиха клетва пред 52-рото Народно събрание.
Клетвата гласи „Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се“. Прозвучаха химните на България и на Европейския съюз.
Президентът Илияна Йотова вчера връчи първия проучвателен мандат за съставяне на правителство на кандидата за министър-председател на „Прогресивна България" Румен Радев. Той прие папката и върна мандата изпълнен, като веднага представи структура и състав на проектокабинет с четирима вицепремиери и 18 министри.
Състав на кабинета "Радев":
Министър-председател - Румен Георгиев Радев;
Заместник министър-председател и министър на финансите - Гълъб Спасов Донев;
Заместник министър-председател и министър на икономиката, инвестициите и индустрията – Александър Георгиев Пулев;
Заместник министър-председател – Иво Христов Петков;
Заместник министър-председател Атанас Ангелов Пеканов;
Министър на вътрешните работи – Иван Петев Демерджиев;
Министър на отбраната – Димитър Желязков Стоянов;
Министър на външните работи – Велислава Николаева Петрова – Чамова;
Министър на правосъдието – Николай Найденов Найденов;
Министър на труда и социалната политика – Наталия Димитрова Ефремова;
Министър на образованието и науката – Проф. Георги Александров Вълчев;
Министър на здравеопазването – Катя Георгиева Ивкова;
Министър на иновациите и дигиталната трансформация – Иван Руменов Василев;
Министър на регионалното развитие и благоустройството – Иван Димитров Шишков;
Министър на енергетиката – Ива Венциславова Петрова;
Министър на транспорта и съобщенията – Георги Генчев Пеев;
Министър на земеделието и храните – Пламен Николаев Абровски;
Министър на околната среда и водите – Росица Атанасова Карамфилова – Благова;
Министър на културата – Евтим Петров Милошев;
Министър на туризма – Илин Павлинов Димитров;
Министър на младежта и спорта – Енчо Ангелов Керязов.
