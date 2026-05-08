България

Кабинетът "Радев" положи клетва

Като министър-председател начело застава Румен Радев

Обновена преди 1 час / 8 май 2026, 06:50
България има ново редовно правителство с премиер Румен Радев

Ч леновете на новоизбрания Министерски съвет с премиер Румен Радев положиха клетва пред 52-рото Народно събрание.

Клетвата гласи „Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се“. Прозвучаха химните на България и на Европейския съюз.

Президентът Илияна Йотова вчера връчи първия проучвателен мандат за съставяне на правителство на кандидата за министър-председател на „Прогресивна България" Румен Радев. Той прие папката и върна мандата изпълнен, като веднага представи структура и състав на проектокабинет с четирима вицепремиери и 18 министри.

Състав на кабинета "Радев":

Министър-председател - Румен Георгиев Радев;

Заместник министър-председател и министър на финансите - Гълъб Спасов Донев; 

Заместник министър-председател и министър на икономиката, инвестициите и индустрията – Александър Георгиев Пулев; 

Заместник министър-председател – Иво Христов Петков; 

Заместник министър-председател Атанас Ангелов Пеканов; 

Министър на вътрешните работи – Иван Петев Демерджиев; 

Министър на отбраната – Димитър Желязков Стоянов; 

Министър на външните работи – Велислава Николаева Петрова – Чамова; 

Министър на правосъдието – Николай Найденов Найденов; 

Министър на труда и социалната политика – Наталия Димитрова Ефремова; 

Министър на образованието и науката – Проф. Георги Александров Вълчев; 

Министър на здравеопазването – Катя Георгиева Ивкова; 

Министър на иновациите и дигиталната трансформация – Иван Руменов Василев; 

Министър на регионалното развитие и благоустройството – Иван Димитров Шишков; 

Министър на енергетиката – Ива Венциславова Петрова; 

Министър на транспорта и съобщенията – Георги Генчев Пеев; 

Министър на земеделието и храните – Пламен Николаев Абровски; 

Министър на околната среда и водите – Росица Атанасова Карамфилова – Благова; 

Министър на културата – Евтим Петров Милошев; 

Министър на туризма – Илин Павлинов Димитров; 

Министър на младежта и спорта – Енчо Ангелов Керязов.

