Кабинетът "Радев" положи клетва

Стартира първият етап на Джиро д’Италия, къде ще има промени в движението

Румен Радев обяви първите стъпки и приоритетите на кабинета: Още в понеделник внасяме изменения в закони за контрол на цените

Милиони под запор след спорни консултантски договори в пловдивски университет

Нови правила: Край на обажданията до личния лекар

Йотова: Не смятам, че има рискови имена сред министрите

Емил Дечев „открадна шоуто“ в парламента с нестандартен детайл в облеклото

Ч леновете на новоизбрания Министерски съвет с премиер Румен Радев положиха клетва пред 52-рото Народно събрание.

Клетвата гласи „Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се“. Прозвучаха химните на България и на Европейския съюз.

Източник: БТА

Президентът Илияна Йотова вчера връчи първия проучвателен мандат за съставяне на правителство на кандидата за министър-председател на „Прогресивна България" Румен Радев. Той прие папката и върна мандата изпълнен, като веднага представи структура и състав на проектокабинет с четирима вицепремиери и 18 министри.

Източник: БТА

Състав на кабинета "Радев":

Министър-председател - Румен Георгиев Радев;

Заместник министър-председател и министър на финансите - Гълъб Спасов Донев;

Заместник министър-председател и министър на икономиката, инвестициите и индустрията – Александър Георгиев Пулев;

Заместник министър-председател – Иво Христов Петков;

Заместник министър-председател Атанас Ангелов Пеканов;

Министър на вътрешните работи – Иван Петев Демерджиев;

Министър на отбраната – Димитър Желязков Стоянов;

Министър на външните работи – Велислава Николаева Петрова – Чамова;

Министър на правосъдието – Николай Найденов Найденов;

Министър на труда и социалната политика – Наталия Димитрова Ефремова;

Министър на образованието и науката – Проф. Георги Александров Вълчев;

Министър на здравеопазването – Катя Георгиева Ивкова;

Министър на иновациите и дигиталната трансформация – Иван Руменов Василев;

Министър на регионалното развитие и благоустройството – Иван Димитров Шишков;

Министър на енергетиката – Ива Венциславова Петрова;

Министър на транспорта и съобщенията – Георги Генчев Пеев;

Министър на земеделието и храните – Пламен Николаев Абровски;

Министър на околната среда и водите – Росица Атанасова Карамфилова – Благова;

Министър на културата – Евтим Петров Милошев;

Министър на туризма – Илин Павлинов Димитров;

Министър на младежта и спорта – Енчо Ангелов Керязов.