Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади

Максималните температури ще бъдат между 20° и 25°

5 май 2026, 06:20
Какво е състоянието на ранените при нападението с нож във Варна

Засилен трафик преди Гергьовден: Близо 75 000 коли напускат София

Заради поскъпването на

Старт на консултациите: Президентът Йотова се среща с парламентарните групи

Mомче намушка с нож свой връстник във Велико Търново

Какви ще бъдат заплатите на новите във властта

Жена намушка четирима души във Варна

Фискалният съвет настоява за спешни мерки заради дефицита и дълга

В ъв вторник ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд главно над Южна България ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен север-североизточен вятър, който към края на деня ще се ориентира от изток-югоизток.

Максималните температури ще бъдат между 20° и 25°, по-ниски по Черноморието.

В София максималните температури ще са около 21°.

Източник: НИМХ

Няма обявени предупредителни кодове за опасни явления. Картата на НИМХ е оцветена в зелено.

Източник: НИМХ

В планините ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността около и след обяд. Само на отделни места ще превали слаб дъжд, по най-високите върхове на Рила и Пирин - сняг. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра - около .

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 13°-15°. Температурата на морската вода е 12°-13°. Вълнението на морето ще бъде 3 бала.

Атмосферното налягане слабо ще се понижи, но ще остане по-високо от средното за месеца.

В сряда ще преобладава слънчево време с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините в Западна България ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Вятърът ще е слаб, предимно от югоизток. През следващите дни въздушната маса ще е неустойчива.

В четвъртък над Източна България ще има преобладава слънчево време, но над Западна и Централна облачността ще е по-често значителна, около и след обяд купеста и купесто-дъждовна. На места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици; възможни са и градушки. Минималните температури ще се повишават и в четвъртък в повечето места ще са между и 11°. Дневните в сряда ще са предимно между 20° и 25°, в четвъртък малко по-ниски.

Вторник Сряда Четвъртък Температури Дъжд Вятър София Планини Черноморие Опасни явления
Старт на консултациите: Президентът Йотова се среща с парламентарните групи

Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади

Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключовото дружество "Монтажи"

Шофьори увиват ключовете си в алуминиево фолио срещу кражби

Как да спестите от данък върху наема: Бонуси и отстъпки, които пропускате

С 1:0 срещу ЦСКА 1948: „Левски“ е новият шампион на България!

„Разказвам всичко на Клеми“: Невероятната история на жената, която опитоми Уинстън Чърчил

Шап в Кипър: Броят на заразените ферми достигна 110

„Просто го застрелях в лицето“: Тюленът, убил Осама бин Ладен, с разтърсваща изповед 15 години по-късно

Вестник „Телеграф“ със специален подарък по случай Гергьовден

Любопитно Преди 34 минути

Опасност в чинията: Симптомите, които издават, че прекалявате с протеините

Любопитно Преди 1 час

Тръмп се похвали с удар по флота на Иран

Свят Преди 9 часа

Русия заплаши Киев с „масиран ракетен удар“, ако примирието на Путин бъде нарушено

Свят Преди 9 часа

България Преди 10 часа

Българите са най-нещастните в ЕС

Свят Преди 10 часа

Иран атакува ОАЕ, гори рафинерия

Свят Преди 11 часа

Автомобил помете пешеходци в Лайпциг, жертви и ранени

Свят Преди 11 часа

Свлачището по пътя Смолян – Пампорово продължава

България Преди 12 часа

Обявиха бедствено положение в област Кюстендил

България Преди 13 часа

Груевски атакува правосъдния министър на РС Македония

Свят Преди 13 часа

Експлозия и пожар на южнокорейски кораб в Ормузкия проток

Свят Преди 14 часа

Любопитно Преди 15 часа

Спират топлата вода в голяма част от София

България Преди 15 часа

Зеленски няма карти, с които да играе срещу Русия или Запада

Свят Преди 15 часа

Зеленски заплаши Москва с удар на 9 май

Свят Преди 15 часа

