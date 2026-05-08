Опитният юрист Иван Демерджиев е новият вицепремиер и министър на вътрешните работи

П олитическа формация „Прогресивна България“ официално обяви Иван Демерджиев за своя номинация за министър на вътрешните работи.

Образование и ранна юридическа кариера

Иван Янев Демерджиев е роден на 12 декември 1975 г. в Пловдив.

2001 г.: Завършва магистърска степен по право в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. По време на следването си е председател на Асоциацията на студентите юристи в Пловдив.

2001 г.: Вписан е като адвокат в Адвокатската колегия в Пловдив, където развива мащабна практика, специализирайки в процесуално представителство по сложни търговски дела, несъстоятелност и вещно право.

2007 г.: Става съдружник и управител на Адвокатско дружество „Демерджиев, Петров и Баев“.

2016 – 2019 г.: Избран е за член на Адвокатския съвет в Пловдив, като през този период заема и поста секретар на съвета.

2019 – 2021 г.: Председател на Адвокатската колегия в Пловдив – позиция, която заема до влизането си в държавното управление.

Пътят в изпълнителната власт и МВР

Демерджиев има солиден опит в държавната администрация и правоприлагащите органи, натрупан по време на прехода през няколко служебни кабинета:

Май – октомври 2021 г.: Заема поста служебен заместник-министър на правосъдието.

Октомври – декември 2021 г.: Назначен е за служебен министър на правосъдието във второто правителство на Стефан Янев.

Август 2022 – Юни 2023 г.: Назначен е за служебен вицепремиер по обществения ред и сигурност и министър на вътрешните работи в двете последователни правителства на Гълъб Донев. По време на мандата си той координира усилията на държавата за охрана на границата, противодействие на нелегалната миграция и подготовката на изборния процес.

Политическа дейност

През 2026 г. Иван Демерджиев се присъединява към новосформираната политическа сила „Прогресивна България“. На предсрочните парламентарни избори през април 2026 г. той води листата на коалицията в Кърджали, откъдето е избран за народен представител в 52-рото Народно събрание.

Демерджиев владее руски и немски език. Женен е и има две деца.