България

Кой е д-р Илин Димитров - министър на туризма от „Прогресивна България“

Димитров владее английски, немски и руски език

8 май 2026, 13:31
Кой е д-р Илин Димитров - министър на туризма от „Прогресивна България“
Илин Димитров   
Източник: Президентство на Р България

Д -р Илин Димитров е новият министър на туризма.

  • Кой е Илин Димитров (биография)

Д-р Илин Димитров е на 42 години и е добре познат експерт в сферата на туризма, академичната общност и държавното управление. Той вече е заемал поста министър на туризма в две служебни правителства в периода 2022 – 2023 г.

  • Опит

В своята професионална биография Димитров е бил народен представител в 47-ото Народно събрание, където е избран и за председател на Комисията по туризъм. От 2020 до 2022 г. оглавява Варненската туристическа камара, като работи по инициативи, свързани с развитието на регионалната икономика и туристическия сектор.

В момента той е преподавател в Икономически университет – Варна, където съчетава академичната си дейност с експертиза в управлението и икономическите политики.

  • Образование

Образованието на д-р Илин Димитров включва завършени специалности в Колежа по туризъм – Варна, Висшето училище по мениджмънт и Стопанската академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, в областите „Маркетинг и мениджмънт“ и „Стопанско управление“, както и магистратура по „Фирмен мениджмънт и контролинг“. Той е защитил и образователна и научна степен „доктор“ по туризъм в Икономически университет – Варна.

Димитров владее английски, немски и руски език.

  • Семейно положение

Женен е и има две деца.

Държавно управление Илин Димитров Министър на туризма Прогресивна България Експерт по туризъм Народен представител Комисия по туризъм Варненска туристическа камара Доктор по туризъм
Последвайте ни
Кабинетът

Кабинетът "Радев" положи клетва

Ожесточени сблъсъци и растяща несигурност – отслабва ли руското влияние в Мали

Ожесточени сблъсъци и растяща несигурност – отслабва ли руското влияние в Мали

Радев сменя председателя на ДАНС, още днес свиква заседание на МС

Радев сменя председателя на ДАНС, още днес свиква заседание на МС

Емил Дечев „открадна шоуто“ в парламента с нестандартен детайл в облеклото

Емил Дечев „открадна шоуто“ в парламента с нестандартен детайл в облеклото

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

biss.bg
Opel и Leapmotor ще разработят заедно електрически SUV, който ще се произвежда в Европа

Opel и Leapmotor ще разработят заедно електрически SUV, който ще се произвежда в Европа

carmarket.bg
<p>Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество</p>
Ексклузивно

Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество

Преди 3 дни
<p>Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив</p>
Ексклузивно

Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив

Преди 3 дни
<p>Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?</p>
Ексклузивно

Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?

Преди 3 дни
Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади
Ексклузивно

Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Кой е Пламен Абровски - министър на земеделието и храните от „Прогресивна България“

Кой е Пламен Абровски - министър на земеделието и храните от „Прогресивна България“

България Преди 15 минути

Номинацията е свързана с дългогодишен експерт в областта на европейското земеделско право и Общата селскостопанска политика на Европейския съюз.

<p>Здравен експерт от СЗО&nbsp;е новият министър на&nbsp;здравеопазването</p>

Катя Ивкова поема здравеопазването

България Преди 16 минути

Катя Ивкова е утвърден специалист с над 20-годишен професионален опит в международните отношения, глобалната здравна политика и управлението на здравни системи

Компаниите, които печелят милиарди от войната в Иран

Компаниите, които печелят милиарди от войната в Иран

Свят Преди 55 минути

Докато конфликтът в Близкия изток свива семейните бюджети по света, енергийните гиганти, големите банки и отбранителният сектор отчитат рекордни приходи

Приятелски огън на полуфинала в The Floor тази неделя

Приятелски огън на полуфинала в The Floor тази неделя

Любопитно Преди 59 минути

Кои играчи ще отпаднат на крачка от заветната победа, гледайте от 20:00 ч. по NOVA

<p>Хиляди севернокорейци са воювали за Русия</p>

Хиляди севернокорейци са воювали за Русия: Мемориал в Пхенян загатва за броя на загиналите

Свят Преди 1 час

Данните хвърлят нова светлина върху мащаба на участието на Северна Корея във войната

Банков обир в Германия, взети са заложници

Банков обир в Германия, взети са заложници

Свят Преди 1 час

В официално изявление властите съобщиха, че мащабна полицейска операция е в ход

<p>Трети британски гражданин е с хантавирус</p>

Идентифициран е трети предполагаем британски гражданин с хантавирус

Свят Преди 1 час

Трима души - нидерландска двойка и германски гражданин, починаха на борда на „Хондиус“

Mаскиран мъж нападна бившия принц Андрю, докато разхожда кучетата си

Mаскиран мъж нападна бившия принц Андрю, докато разхожда кучетата си

Свят Преди 1 час

Опозореният Андрю Маунтбатън-Уиндзор отново попадна под светлините на прожекторите – този път като жертва на заплахи, докато текат разследванията за миналото му и връзките му с Джефри Епстийн

Прокуратурата обжалва паричната гаранция на Станимир Хасърджиев и другите, обвинени в блудство

Прокуратурата обжалва паричната гаранция на Станимир Хасърджиев и другите, обвинени в блудство

България Преди 1 час

Задържаха шофьор на тир с над 2,8 промила алкохол в кръвта

Задържаха шофьор на тир с над 2,8 промила алкохол в кръвта

България Преди 1 час

Органите на реда го спрели, тъй като криволичел по пътя

<p>Мъск ще отнеме достъпа на Anthropic, ако правят лош AI</p>

Мъск за сделката с Anthropic: Ще им отнемем достъпа, ако правят лош AI

Технологии Преди 1 час

Шефът на SpaceX обяви, че е прекарал време със служителите на AI компанията, за да се убеди, че тя създава безопасни услуги и запазва правото си да прекрати достъпа ѝ до суперкомпютъра Colossus, ако се отклони от целите си

<p>Фон дер Лайен с първо обръщение към Румен Радев</p>

Урсула фон дер Лайен поздрави Румен Радев за поста министър-председател на България

България Преди 1 час

"Заедно продължаваме напред - за България и за Европа", каза председателят на Европейската комисия

<p>Какви са водещите очаквания към новата власт</p>

"Мяра": Бюджетът и цените са водещите очаквания към новата власт

България Преди 1 час

Почти наравно с тях се нареждат очакванията за съдебна реформа и свързаните институционални промени

Този лекар си мислеше, че отива на почивка, но се озова в битка със смъртоносния хантавирус

Този лекар си мислеше, че отива на почивка, но се озова в битка със смъртоносния хантавирус

Свят Преди 1 час

Д-р Стивън Корнфелд се качва на експедиционния кораб MV Hondius в Аржентина миналия месец, очаквайки приключението на живота си сред ледовете на Антарктика

Вземете новите HONOR 600 Pro и HONOR 600 от A1 – в комплект с безжични слушалки и на специална цена

Вземете новите HONOR 600 Pro и HONOR 600 от A1 – в комплект с безжични слушалки и на специална цена

Любопитно Преди 1 час

Тайните на малката държава, която живее на високи обороти

Тайните на малката държава, която живее на високи обороти

Любопитно Преди 1 час

Всичко от днес

От мрежата

5 храни с колаген за здрави стави и красива козина при кучетата

dogsandcats.bg

9 признака, че кучето ви е разгонено

dogsandcats.bg
1

Куче патрулира срещу пагубни за птиците отрови

sinoptik.bg
1

Музей на бойната слава на открито в Ямбол

sinoptik.bg

Met Gala 2026: Най - големите модни гафове. „Щом го имаш – покажи го“

Edna.bg

Неуместна шега: Дани Петканов подведе феновете си - бедства в линейка, след като потроши коляното си

Edna.bg

Питас гони рекорд сред чужденците в ЦСКА

Gong.bg

Ето с какво наша националка ще остане в историята на женския футбол в България

Gong.bg

Смяна на властта в Министерския съвет: Андрей Гюров предаде щафетата на Румен Радев с доклад

Nova.bg

България има ново редовно правителство

Nova.bg