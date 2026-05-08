Кой е Николай Найденов - министър на правосъдието в правителството на „Прогресивна България“

Н иколай Найденов е новият министър на правосъдието в правителството на „Прогресивна България“.

Николай Найденов е на 51 години и е експерт с над 20-годишен стратегически опит в управлението на държавните институции, социалните реформи и международното право.

В периода 2023 – 2024 г. заема длъжността заместник-министър на труда и социалната политика, пряко ръководи управлението на европейските средства по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) и програма „Развитие на човешките ресурси“. Неговата експертиза е ключова за координацията на антикорупционните дейности в министерството.

Бил е главен секретар на Комисията за противодействие на корупцията (КПКОНПИ), главен секретар на Висшия съдебен съвет (ВСС) и началник на отдел в администрацията на Министерски съвет.Представлявал България пред институциите на ООН и Съвета на Европа. Избран е за заместник-председател на Правителствения комитет по Европейската социална харта в Страсбург.

Николай Найденов е магистър по „Право“ и по „Международни отношения“ от Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Притежава допълнителни специализации в областите на защитата на правата на човека, обществените поръчки и управлението на човешките ресурси. Към момента е действащ адвокат с фокус върху правното обслужване на бенефициенти по европейски проекти.

Владее отлично френски и английски език.

Семеен, с две деца