България

Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключовото дружество "Монтажи"

Отнето е пълномощното на прокуриста, ще има проверка на ремонтите на язовири

5 май 2026, 07:10
Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключовото дружество "Монтажи"
Източник: БТА

С лужебното правителство на Андрей Гюров е извършило промени в ръководството на държавното дружество “Монтажи”, на което бяха възложени ремонтите на язовири.

Прекратени са правомощията на прокуриста, разпореден е външен одит за изпълнението на всички договори, особено на тези, свързани с ремонтите на язовирите. Това става ясно от изчакващи да бъдат вписани документи по партидата на дружеството, съобщава в. "Сега".

Преди дни заместник-председателят на групата на “Прогресивна България” Слави Василев обяви, че около 120 млн. евро са били иззети от печалбата на ВМЗ и пренасочени към “Монтажи”, където тази сума “изтича”.  Той не даде никакви подробности за странните трансакции и по чие нареждане са се случили. 

От внесените в Търговския регистър документи става ясно, че на 23 април съветът на директорите на ДКК е направил промени в устава на “Монтажи”. Намалени са от петима на трима членовете на съвета на директорите. Освободени са Никола Начев, Савка Рокоманова, Александра Сарийска, Георги Христов и Росен Крумов, а до провеждането на конкурси за временни директори са назначени Владислав Михов, Александър Стоименов и Мария Иванова. Променени са точки от устава, уреждащи придобиване и разпореждане с акции в други дружества, като е предвидено това да става изрично след одобрение на едноличния собственик на капитала - ДКК (Държавната консолидационна компания). 

“Монтажи” във финансовите си отчети редовно е декларирало големи вземания.  За 2024 г. вземанията са в размер на 151.67 млн. лв. Фирмата е на загуба от 5.1 млн. лв.  

Новото ръководство на “Монтажи” е провело заседание броени дни след назначаването си - на 29 април, като е избрал за изпълнителен директор Владислав Михов. На същото заседание е взето решение за прекратяване на пълномощното на прокуриста на дружеството Донко Узунов, както и за възлагане на външен одит за установяване на състоянието на дружеството.

Ръководството е взело решение и за преглед на всички договори, свързани с ремонти на язовири, от 2020 година насам.

Източник: "Сега"    
Служебно правителство Монтажи Ремонти на язовири Външен одит Ръководни промени Финансови злоупотреби ДКК Владислав Михов ВМЗ Финансови загуби
Последвайте ни
Старт на консултациите: Президентът Йотова се среща с парламентарните групи

Старт на консултациите: Президентът Йотова се среща с парламентарните групи

Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади

Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади

Часове преди напускането си: Кабинетът

Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключовото дружество "Монтажи"

Шофьори увиват ключовете си в алуминиево фолио срещу кражби

Шофьори увиват ключовете си в алуминиево фолио срещу кражби

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

biss.bg
Аз, роботът, или как Китай изпревари с много всички останали

Аз, роботът, или как Китай изпревари с много всички останали

carmarket.bg
С 1:0 срещу ЦСКА 1948: „Левски“ е новият шампион на България!
Ексклузивно

С 1:0 срещу ЦСКА 1948: „Левски“ е новият шампион на България!

Преди 2 дни
„Разказвам всичко на Клеми“: Невероятната история на жената, която опитоми Уинстън Чърчил
Ексклузивно

„Разказвам всичко на Клеми“: Невероятната история на жената, която опитоми Уинстън Чърчил

Преди 2 дни
Шап в Кипър: Броят на заразените ферми достигна 110
Ексклузивно

Шап в Кипър: Броят на заразените ферми достигна 110

Преди 2 дни
„Просто го застрелях в лицето“: Тюленът, убил Осама бин Ладен, с разтърсваща изповед 15 години по-късно
Ексклузивно

„Просто го застрелях в лицето“: Тюленът, убил Осама бин Ладен, с разтърсваща изповед 15 години по-късно

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>При атака с дрон е повредено оборудване в АЕЦ &quot;Запорожие&quot;</p>

МААЕ: При атака с дрон е повредено оборудване в АЕЦ "Запорожие"

Свят Преди 9 минути

Какво е състоянието на ранените при нападението с нож във Варна

Какво е състоянието на ранените при нападението с нож във Варна

България Преди 26 минути

47-годишна жена от Литва нападна четирима души в близост до хранителен магазин в оживен район на града

Заради поскъпването на "Гражданска отговорност": КФН започва проверки

Заради поскъпването на "Гражданска отговорност": КФН започва проверки

България Преди 1 час

Регулаторът се самосезира след сигнали за необосновано увеличение на цените от някои застрахователи

Опасност в чинията: Симптомите, които издават, че прекалявате с протеините

Опасност в чинията: Симптомите, които издават, че прекалявате с протеините

Любопитно Преди 1 час

Диета, която е твърде тежка на животински продукти, носи своите опасности

5-те най-странни учени, които са експериментирали върху самите себе си

5-те най-странни учени, които са експериментирали върху самите себе си

Свят Преди 1 час

Тези истории показват до каква степен някои учени са били готови да рискуват собственото си здраве и живот в името на научния напредък

Легални ли са действията на Израел в Ливан

Легални ли са действията на Израел в Ливан

Свят Преди 1 час

Израел твърди, че създава "буферна зона" в Ливан с цел да се защитава от нападения на Хизбула

Тръмп се похвали с удар по флота на Иран

Тръмп се похвали с удар по флота на Иран

Свят Преди 9 часа

Американският президент подчерта, че няма значителни щети в района

Русия заплаши Киев с „масиран ракетен удар“, ако примирието на Путин бъде нарушено

Русия заплаши Киев с „масиран ракетен удар“, ако примирието на Путин бъде нарушено

Свят Преди 9 часа

d

Очакват ръст на бюджетния дефицит до 1,75 млрд. евро

България Преди 10 часа

За сравнение, към края на април 2025 година дефицитът бе в размер на 1 млрд. евро

Българите са най-нещастните в ЕС

Българите са най-нещастните в ЕС

Свят Преди 10 часа

Най-доволни от живота във Финландия, Словения и Румъния

Mомче намушка с нож свой връстник във Велико Търново

Mомче намушка с нож свой връстник във Велико Търново

България Преди 11 часа

Пострадалият е откаран във великотърновската болница, а извършителят е задържан

Иран атакува ОАЕ, гори рафинерия

Иран атакува ОАЕ, гори рафинерия

Свят Преди 11 часа

Министерството на отбраната на ОАЕ заяви, че е прехванало три ракети

Автомобил помете пешеходци в Лайпциг, жертви и ранени

Автомобил помете пешеходци в Лайпциг, жертви и ранени

Свят Преди 11 часа

Шофьорът на автомобила е бил задържан и вече не представлява заплаха

Какви ще бъдат заплатите на новите във властта

Какви ще бъдат заплатите на новите във властта

България Преди 12 часа

Депутатите получават 3 средни възнаграждения

Свлачището по пътя Смолян – Пампорово продължава

Свлачището по пътя Смолян – Пампорово продължава

България Преди 12 часа

Достъпът до района на свлачището е ограничен не само за автомобили, но и за пешеходно преминаване

Обявиха бедствено положение в област Кюстендил

Обявиха бедствено положение в област Кюстендил

България Преди 13 часа

Минусовите температури и падналите слани са нанесли щети

Всичко от днес

От мрежата

7 съвета за отглеждане на здрава котка

dogsandcats.bg

10 здрави породи кучета с легендарна издръжливост на дълги разстояния

dogsandcats.bg
1

Скорец е помагал на Моцарт в музиката

sinoptik.bg
1

Започва истинската пролет

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 5 май, вторник

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 5 май, вторник

Edna.bg

Артета: Ще бъдем като зверове на терена

Gong.bg

ЦСКА се прицели в бивш младежки национал

Gong.bg

Мистериите на Истанбул: Кое е мястото, където Агата Кристи и Мата Хари провеждали тайни срещи

Nova.bg

Президентът започва консултации с партиите от 52-рия парламент

Nova.bg