Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключовото дружество "Монтажи"

С лужебното правителство на Андрей Гюров е извършило промени в ръководството на държавното дружество “Монтажи”, на което бяха възложени ремонтите на язовири.

Прекратени са правомощията на прокуриста, разпореден е външен одит за изпълнението на всички договори, особено на тези, свързани с ремонтите на язовирите. Това става ясно от изчакващи да бъдат вписани документи по партидата на дружеството, съобщава в. "Сега".

Преди дни заместник-председателят на групата на “Прогресивна България” Слави Василев обяви, че около 120 млн. евро са били иззети от печалбата на ВМЗ и пренасочени към “Монтажи”, където тази сума “изтича”. Той не даде никакви подробности за странните трансакции и по чие нареждане са се случили.

От внесените в Търговския регистър документи става ясно, че на 23 април съветът на директорите на ДКК е направил промени в устава на “Монтажи”. Намалени са от петима на трима членовете на съвета на директорите. Освободени са Никола Начев, Савка Рокоманова, Александра Сарийска, Георги Христов и Росен Крумов, а до провеждането на конкурси за временни директори са назначени Владислав Михов, Александър Стоименов и Мария Иванова. Променени са точки от устава, уреждащи придобиване и разпореждане с акции в други дружества, като е предвидено това да става изрично след одобрение на едноличния собственик на капитала - ДКК (Държавната консолидационна компания).

“Монтажи” във финансовите си отчети редовно е декларирало големи вземания. За 2024 г. вземанията са в размер на 151.67 млн. лв. Фирмата е на загуба от 5.1 млн. лв.

Новото ръководство на “Монтажи” е провело заседание броени дни след назначаването си - на 29 април, като е избрал за изпълнителен директор Владислав Михов. На същото заседание е взето решение за прекратяване на пълномощното на прокуриста на дружеството Донко Узунов, както и за възлагане на външен одит за установяване на състоянието на дружеството.

Ръководството е взело решение и за преглед на всички договори, свързани с ремонти на язовири, от 2020 година насам.