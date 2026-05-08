О фицерът от резерва полковник Димитър Стоянов е новият министър на отбраната в кабинета на „Прогресивна България“. Той притежава над четвърт век професионален опит във Военновъздушните сили (ВВС) и вече е заемал ръководния пост в Министерството на отбраната.

Образование и военна квалификация

Димитър Здравков Стоянов е роден на 28 октомври 1968 г. в Свиленград.

1986 – 1991 г.: Завършва Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ в Долна Митрополия със специалност с технически профил.

1999 – 2001 г.: Придобива магистърска степен по военно дело във Военната академия „Г. С. Раковски“ в София.

2010 – 2011 г.: Специализира във Военновъздушния колеж „Максуел“ в Алабама, САЩ.

Професионален път в армията и ВВС

Военната му кариера преминава през редица отговорни инженерни и командни длъжности:

1991 – 1999 г.: Заема постовете техник, старши техник на звено и началник на група в авиобазите в Узунджово и Граф Игнатиево.

2002 – 2009 г.: Началник на отделение „Авиационна техника и въоръжение“, а по-късно и заместник-командир по авиационна техника и въоръжение в Трета изтребителна авиационна база – Граф Игнатиево.

2009 – 2013 г.: Началник на щаба на авиобаза Граф Игнатиево.

2013 – 2014 г.: Началник на сектор „Авиационна техника и въоръжение“ в Командването на ВВС.

2014 – 2016 г.: Заместник началник-щаб на Командването на Военновъздушните сили.

Административна и политическа дейност

През есента на 2016 г. Димитър Стоянов преминава в администрацията на държавния глава:

Администрация на президента: Назначен е за главен секретар на президента Румен Радев – пост, който заема по време на двата му мандата на „Дондуков“ 2.

Министър на отбраната: В периода от 2 август 2022 г. до 6 юни 2023 г. е служебен министър на отбраната в кабинетите на Гълъб Донев. По време на мандата си той координира модернизационни проекти на армията и засилването на отбранителните способности на страната.

Лидерски позиции през 2026 г.: През март 2026 г. Димитър Стоянов става съпредседател на новосформираната коалиция „Прогресивна България“ (заедно с Гълъб Донев). На предсрочния парламентарен вот на 19 април той води партийната листа в 29-и МИР – Хасково и е избран за народен представител в 52-рото Народно събрание.

Владее отлично английски и руски език.