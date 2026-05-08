Енчо Керязов - световноизвестният български акробат е новият спортен министър

Световноизвестния цирков артист и заместник-кмет на Ямбол Енчо Керязов е новият министър на младежта и спорта.

Името му бе представено като част от предложенията на формацията за бъдещ управленски екип.

Кой е Ямбол Енчо Керязов?

Енчо Керязов е сред най-разпознаваемите български артисти в съвременното цирково изкуство и едно от най-успешните български имена на международната сцена. Роден е на 15 октомври 1973 г. в Елхово в семейство на учители. Още на шестгодишна възраст започва да тренира акробатика, а по-късно завършва спортно училище и достига званието „майстор на спорта“. Той е и част от националния отбор на България по акробатика.

Професионалният му път преминава през множество европейски държави, сред които Австрия, Германия, Финландия, Великобритания и Испания, където работи като цирков акробат. След 2000 година започва самостоятелна кариера като еквилибрист и постепенно се утвърждава като едно от най-ярките имена в световното цирково изкуство.

Керязов печели редица международни отличия, сред които наградите „Цирков артист на годината“ в Холандия и Германия, „Сребърна звезда“ във Франция, както и престижното отличие „Сребърен клоун“ от Световния цирков фестивал в Монте Карло през 2007 година. Именно това признание му отваря пътя към легендарния Circus Roncalli, с който подписва дългосрочен договор и се превръща в един от най-успешните български циркови артисти в Европа.

През 2011 година става лице на австрийска пощенска марка, а година по-късно е удостоен с отличието „Златен век“ за принос към българската култура. Името му е включено и в Галерията на легендите на Световното акробатично общество в Лас Вегас.

През 2010 година създава фондация „Енчо Керязов“, която подпомага талантливи български деца в областта на образованието, спорта и изкуството. Чрез инициативите на фондацията ежегодно се отличават млади българи с постижения в различни сфери.

След повече от четири десетилетия на сцена и близо 30 години международна кариера, през 2021 година Енчо Керязов прекратява активната си артистична дейност. От ноември 2019 година е заместник-кмет на община Ямбол.