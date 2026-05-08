България

Велислава Петрова-Чамова в новият министър на външните работи

Тя има дългогодишен международен опит в сферите на науката, глобалните въпроси и политиката

8 май 2026, 13:36
Източник: Прогресивна България

В елислава Николаева Петрова – Чамова е новият министър на външните работи. 

В периода 2022–2023 г. заема длъжността заместник-министър на външните работи в три последователни правителства – редовния кабинет на Кирил Петков и двете служебни правителства на Гълъб Донев. Отговаря за европейските въпроси, регионалната политика, икономическата дипломация и отношенията с международните организации. В това си качество представлява България в Съвет „Общи въпроси" на ЕС и изпълнява функциите на шерпа за заседанията на Европейския съвет. Председателства Координационния механизъм за присъединяване на България към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и участва в преговорите с Европейската комисия по въпросите, свързани с разширяването на Европейския съюз и членството на България в Шенген.

През последните две години е главен програмен директор в „Centre for Future Generations“ в Брюксел, където координира работата на организацията в областта на европейските политики с фокус върху конкурентоспособността на ЕС. Работата ѝ е насочена към въпросите на стратегическата автономия на Европа в области като изкуствения интелект и отбранителните технологии, както и към изграждането на партньорства между европейските институции, научните среди и индустрията.

Професионалният ѝ път започва в академичната сфера, където защитава докторска степен в областта на инфекциозните заболявания в Университета в Кеймбридж. Впоследствие работи в ООН по теми, свързани със здравните иновации в развиващите се държави, а по време на пандемията от COVID-19 е част от Глобалния алианс за ваксини, където участва в разработването на инвестиционни стратегии за борба с нови патогени. Консултирала е и Световната здравна организация и Световната банка по въпроси, свързани с биотехнологиите и управлението на риска от бедствия.

Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество

Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив

Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?

Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади

Демерджиев: Основната ни заявка е борбата с корупцията и възстановяването на справедливостта

България Преди 22 минути

Служителите на МВР трябва да разберат, че изборите свършиха и няма време за губене“, каза пред журналисти министърът на вътрешните работи

До месец правителството ще внесе проект за редовен бюджет за 2026 г.

България Преди 39 минути

Реалният бюджетен дефицит е по-голям от официално обявения, тъй като съществуват много скрити разходи, обяви финансовият министър Гълъб Донев

Енчо Керязов - световноизвестният български акробат е новият спортен министър

България Преди 54 минути

Името му бе представено като част от предложенията на формацията за бъдещ управленски екип

Гълъб Донев

Опитният администратор Гълъб Донев поема финансите

България Преди 55 минути

Бившият служебен премиер и депутат от „Прогресивна България“ влиза в изпълнителната власт с фокус върху преструктуриране на бюджета

Александър Пулев в новият вицепремиер и министър на икономиката, инвестициите и индустрията

България Преди 56 минути

Финансовият експерт от Оксфорд поема мегаминистерството с мандат за привличане на стратегически инвестиции и технологична модернизация на българската индустрия

Кой е Иво Христов Петков - вицепремиер в кабинета "Радев"

България Преди 57 минути

Христов е роден на 8 октомври 1970 г. в Истанбул, съобщиха от пресцентъра на „Прогресивна България“. Завършва средното си образование в "Атене Роаял" в Брюксел

Кой е Атанас Пеканов - вицепремиер в кабинета на Румен Радев

България Преди 58 минути

Икономистът е предложен от „Прогресивна България“ за ключовия ресор по управление на европейските фондове и модернизацията на икономиката

Полковник Димитър Стоянов е новият министър на отбраната

България Преди 59 минути

Бившият началник на щаба на ВВС и съпредседател на „Прогресивна България“ е предложен да оглави отново военното ведомство

Опитният юрист Иван Демерджиев е новият вицепремиер и министър на вътрешните работи

България Преди 1 час

Бившият правосъден и вътрешен министър, който в момента е народен представител от „Прогресивна България“, се завръща начело на силовото ведомство

Кой е Николай Найденов - министър на правосъдието в правителството на „Прогресивна България“

България Преди 1 час

Опитният юрист и дългогодишен кадър на правосъдното ведомство поема ресора с цел финализиране на съдебната реформа и модернизация на системата на местата за лишаване от свобода

Коя е Наталия Димитрова Ефремова - министър на труда и социалната политика

България Преди 1 час

Дългогодишният кадър на социалното ведомство и бивш вицепремиер е предложен да поеме управлението на един от най-ключовите ресори в държавата

Кой е проф. Георги Александров Вълчев - министър на образованието и науката

България Преди 1 час

Технологичният експерт Иван Василев е новият министър на иновациите и дигиталната трансформация

България Преди 1 час

Финансистът, софтуерен специалист и бивш заместник-кмет на София влиза в проектокабинета на „Прогресивна България“ с фокус върху дигиталната трансформация

Арх. Иван Шишков в новият регионален министър

България Преди 1 час

Той има дългогодишен професионален опит както в местната власт, така и на национално ниво

Кой е Георги Генчев Пеев - министър на транспорта и съобщенията

България Преди 1 час

Коя е Росица Атанасова Карамфилова - Благова - министър на околната среда и водите

България Преди 1 час

Тя е член на Управителния съвет на Европейската агенция по околна среда

