България

Коя е Росица Атанасова Карамфилова - Благова - министър на околната среда и водите

Тя е член на Управителния съвет на Европейската агенция по околна среда

8 май 2026, 13:31
Източник: Прогресивна България

Р осица Карамфилова е новият министър на околната среда и водите от формацията „Прогресивна България“.

  • Коя е Росица Карамфилова (биография)

Карамфилова е на 49 години и е утвърден експерт в областта на екологията и управлението на околната среда с над 20-годишен професионален опит.

  • Образование и научна кариера

През 2001 г. тя се дипломира като магистър-инженер по специалност „Екология и опазване на околната среда“ в Химикотехнологичния и металургичен университет (ХТМУ) – София.

През 2007 г. защитава образователна и научна степен „доктор“ в същото направление, като дисертацията ѝ е посветена на иновативни методи за третиране на отпадъчни биопродукти.
Завършила е и магистратура по „Индустриален мениджмънт“.

  • Професионален опит

В периода 2022 – 2023 г. Росица Карамфилова заема поста министър на околната среда и водите в две последователни служебни правителства.

От 2023 до 2025 г. е съветник по екология на президента на Република България.

Към момента е изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по околна среда, както и член на Управителния съвет на Европейската агенция по околна среда (EEA).

Карамфилова има и активна академична кариера – преподавала е в ХТМУ – София в периода 2011–2012 г. и отново между 2023–2025 г. Тя е автор на редица научни публикации в областта на екологията и управлението на отпадъците.

  • Лични данни

Росица Карамфилова е омъжена и има едно дете.

